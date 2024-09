Foram reveladas novas informações sobre Ryan Wesley Routh.

Antes de chamar a atenção internacional com suas ações em um campo de golfe de Trump, Ryan Wesley Routh estava causando agitação na Ucrânia. Vários meios de comunicação falaram com o americano, que mais tarde pareceu estar envolvido em um ataque ao candidato presidencial republicano. Eles pintaram um quadro assustador.

O indivíduo acreditado por ter arquitetado uma trama contra Donald Trump na Flórida compareceu à sua primeira audiência judicial. Repórteres da AP observaram que duas acusações foram apresentadas contra Ryan Wesley Routh durante a audiência de oito minutos: posse de arma de fogo como criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série removido. A primeira acusação tem uma pena máxima de 15 anos de prisão, e a segunda, de cinco anos.

Uma decisão sobre fiança será tomada em uma audiência posterior em 23 de setembro. Uma acusação pode ser apresentada em 30 de setembro, se a acusação formalizar essas acusações até então.

Durante a audiência, o suspeito afirmou estar ganhando cerca de $3.000 por mês e não ter economias. Ele também afirmou não ter propriedades ou outros bens valiosos, exceto por dois carros localizados no Havaí. Routh mencionou seu filho de 25 anos, a quem ele financeiramente apoiava, e entrou na sala de audiência vestindo um macacão azul, algemado e com grilhões nas duas pernas.

Artigo: Mate Trump

Seu motivo para isso permanece desconhecido, segundo a AP. A agência noticiosa revelou que Routh auto-publicou um livro no ano anterior, no qual revelou ter votado em Trump, sentindo-se parcialmente responsável por sua eleição como presidente. Ele descreveu Trump como "o indivíduo simplório que elegemos como nosso próximo presidente." O livro se chamava "A Guerra Inganível da Ucrânia."

No livro, o suspeito instou o Irã a assassinar o ex-presidente: "Você pode eliminar Trump." Routh descreveu Trump como um idiota devido à sua participação no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 e ao seu retiro do acordo nuclear com o Irã.

Após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Routh supostamente postou no serviço online X, "Estou preparado para viajar para Cracóvia e rumo à fronteira ucraniana para me voluntariar e morrer." Algumas semanas depois, a agência noticiosa AFP entrevistou o homem em Kyiv, onde ele participou de um comício em apoio aos soldados ucranianos sitiados em Mariupol. "Putin é um terrorista que precisa ser parado. Todo mundo no mundo que puder deter o que ele está fazendo deve vir para cá agora", disse ele na época.

A AP também filmou Routh em um comício em Kyiv em abril de 2022. Um cartaz que ele segurava dizia: "Não podemos tolerar mais corrupção e maldade por mais 50 anos. Pare a Rússia, pelo bem de nossas crianças."

Um repórter do "Tagesspiegel" afirmou ter falado com Routh em Kyiv em maio de 2022. Routh queria se juntar ao exército ucraniano em sua guerra defensiva, mas foi recusado. Durante a conversa, ele se destacou por teorias infundadas e pareceu um extremista instável, criticando o exército ucraniano por ser muito cauteloso. Ele supostamente disse: "Devemos eliminar Moscou antes que Putin elimine Kyiv." Ele mesmo estava pronto para atirar.

Se suas declarações fornecem alguma luz sobre sua motivação, isso ainda não está claro, já que as investigações continuam. No entanto, fica claro que as opiniões de Routh contrastavam fortemente com as de Trump. O populista de direita frequentemente elogiava o presidente russo Vladimir Putin e se opunha fortemente à ajuda financeira dos EUA a Kyiv.

Se Trump viesse a vencer novamente, espera-se que os EUA, o principal financiador de Kyiv, retirem seu apoio. Um fim rápido da guerra provavelmente significaria Trump forçando a Ucrânia a se render a uma parte substancial permitida pela Rússia.

Exército ucraniano chama R. de "louco"

Enquanto isso, o exército ucraniano afirmou que o detido Routh nunca serviu nas forças armadas ucranianas e não houve cooperação, de acordo com Oleksandr Shakhuri, representante do departamento para coordenar estrangeiros nas forças terrestres. No entanto, Routh havia entrado em contato com a Legião Internacional várias vezes nos últimos dois anos e meio, expressando "idéias ridículas." Seus planos podem ser melhor descritos como impensáveis, disse Shakhuri à AP.

A Legião Internacional da Ucrânia foi estabelecida pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quase imediatamente após o início da guerra. Ela consiste em cidadãos estrangeiros que se juntaram à resistência contra os invasores russos e queriam lutar pela segurança global, como explicou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Em resposta à invasão russa da Ucrânia, Routh expressou seu desejo de viajar para Cracóvia e lutar contra a fronteira ucraniana. Apesar disso, o exército ucraniano afirmou que Routh não serviu em suas forças armadas e suas ideias foram consideradas "ridículas" e "impensáveis" por Oleksandr Shakhuri.

Além disso, vários meios de comunicação relataram que Ryan Wesley Routh estava envolvido em ataques a um candidato presidencial republicano, resultando em duas acusações contra ele: posse de arma de fogo como criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série removido.

Leia também: