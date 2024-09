Foram reportados tiros perto do campo de golfe do Trump.

Próximo a um campo de golfe que pertenceu ao ex-presidente Donald Trump, houve um incidente de tiroteio. Agentes de sua equipe de segurança dispararam suas armas de fogo contra um suspeito que fugiu das instalações. Mais tarde, as autoridades conseguiram apreender um indivíduo. A investigação está sendo conduzida pelo FBI, que a considera uma tentativa de assassinato.

De acordo com a equipe de campanha do ex-presidente, Donald Trump não sofreu ferimentos. A única declaração feita até agora foi por Steven Cheung, que simplesmente disse: "Não há mais detalhes no momento". Muitos meios de comunicação relataram que o tiroteio ocorreu perto do clube de golfe em West Palm Beach, na Flórida.

As agências de inteligência dos EUA informaram que os agentes do Serviço Secreto atiraram em uma pessoa vista carregando uma arma perto do clube de golfe. O suspeito abandonou um fuzil de assalto e depois fugiu em um veículo, segundo duas fontes não identificadas. Donald Trump Jr. revelou mais tarde nas redes sociais que uma AK-47 foi encontrada escondida em alguns arbustos.

As autoridades da Flórida acabaram por capturar o suspeito. Eles apreenderam o indivíduo a cerca de 70 quilômetros ao norte do clube de golfe, em uma rodovia principal, como confirmado pelo escritório do xerife do condado de Martin em sua página do Facebook. Esse indivíduo é suspeito de estar envolvido no incidente de tiroteio anterior.

Inicialmente, havia relatórios sugerindo que duas pessoas estavam envolvidas no incidente de tiroteio, com Trump em lugar nenhum perto do alvo. No entanto, mais detalhes revelaram que o Serviço Secreto estava envolvido.

Subsequentemente, o presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris, foram informados sobre o incidente de segurança envolvendo Donald Trump. Ambos ficaram aliviados ao saber que o ex-presidente havia sobrevivido. O secretário de imprensa da Casa Branca afirmou: "Eles são atualizados regularmente por sua equipe".

Apenas alguns dias antes, em 13 de julho, um atirador de um prédio vizinho alvejou um comício político no estado da Pensilvânia. O atirador atingiu Trump com um tiro, causando ferimentos em sua orelha direita. Infelizmente, uma pessoa que estava por perto morreu, enquanto duas outras pessoas ficaram feridas. O atirador foi morto pelos funcionários de segurança no local.

