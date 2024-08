- Foram apresentadas mais de 280 petições para a criação de cooperativas de cultivo de cannabis.

Após a descriminalização parcial da cannabis para adultos, planos para coletivos de cultivo em maior escala estão sendo gradualmente colocados em prática em todo o país. Uma pesquisa da Agência Alemã de Notícias descobriu que mais de 280 pedidos de permissão foram enviados às autoridades estaduais em todo o país. A liderança é da Renânia do Norte-Vestfália, com 69 pedidos, enquanto a Baixa Saxônia apresentou 27 pedidos e concedeu 11 permissões, sendo o único outro estado com múltiplas aprovações. Em outros lugares, apenas três permissões foram concedidas no total.

Desde 1º de julho, coletivos de cultivo sem fins lucrativos com um máximo de 500 membros são permitidos como a segunda fase da legalização da cannabis na Alemanha. Dentro desses coletivos, adultos podem se unir para cultivar cannabis e compartilhá-lo entre si para uso pessoal. No entanto, há diretrizes rigorosas a serem seguidas. Desde 1º de abril, o uso de cannabis por adultos é legal, com algumas limitações. Agora é permitido cultivar até três plantas privadamente e possuir até 50 gramas de cannabis.

Vários pedidos para coletivos de cultivo também foram apresentados em outros estados, como a Baden-Württemberg, que agora tem 47 pedidos, de acordo com a presidência do governo responsável em Freiburg. Até 28 de agosto, a Baviera tem 24 pedidos em análise, mas ainda não foram concedidas permissões. Além da Baixa Saxônia, isso também é verdade para Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Berlim e Reno-Palatinado - cada um desses estados aprovou um coletivo de cultivo inicial.

O processo de aplicação e inspeções pode ser complexo, como explicado pelas autoridades estaduais. Os candidatos devem fornecer informações como o número de membros, local e tamanho das áreas de cultivo, rendimento anual esperado de cannabis, medidas de segurança e um plano de saúde e proteção à juventude. Um período de revisão de três meses é esperado.

Houveram pedidos de melhorias nos conceitos e estatutos, como relatado pelo escritório estadual responsável no Reno-Palatinado. Uma equipe composta por um advogado, dois funcionários administrativos e um jardineiro está encarregada de processar os pedidos no Reno-Palatinado. Muitos rejeições são devido à proteção inadequada à juventude, como explicado pela câmara agrícola responsável na Baixa Saxônia - por exemplo, distâncias inadequadas de jardins de infância e escolas. Se as deficiências forem corrigidas, as associações podem reinserir seus pedidos. Berlim ainda não emitiu nenhum guia esclarecedor. Temporariamente, os doze distritos são responsáveis pelo processamento dos pedidos na capital.

A permissão para os coletivos dura sete anos, como estabelecido por lei. Após cinco anos, pode ser prorrogada. Também há diretrizes para o imposto de cannabis - até 25 gramas por membro por dia e 50 gramas por mês são permitidos. Para aqueles com idade entre 18 e 21 anos, até 30 gramas por mês com um máximo de 10% de Tetrahydrocannabinol (THC) é permitido.

O número de clubes de cultivo e sua taxa de emergência permanecem incertos. O Ministério Federal da Saúde estimou no projeto de lei que cerca de 1000 clubes poderiam surgir no primeiro ano e 500 em cada um dos quatro anos seguintes.

Vários estados ainda estão finalizando catálogos de penalidades para violações das regras de cultivo e consumo de cannabis. A Baviera estabeleceu rapidamente um catálogo de penalidades, enquanto outros estados seguiram o exemplo. A Hesse implementou seu catálogo em 1º de julho. Fumar um baseado perto de crianças pode resultar em uma multa de 1000 euros, enquanto fumar em escolas ou nas proximidades pode resultar em uma multa de 500 euros. O catálogo de penalidades entrou em vigor em Schleswig-Holstein em 5 de julho. Indivíduos com mais de 50 gramas de cannabis em casa podem esperar uma multa de 500 a 1000 euros. Outros estados ainda estão finalizando seus catálogos, como Brandemburgo e Bremen. A Baden-Württemberg não planeja implementar um catálogo, uma vez que a legislação existente é considerada suficiente.

A associação de produtores na Renânia do Norte-Vestfália, sendo o estado com o maior número de pedidos, está ativamente envolvida no processo de aplicação e garantindo o cumprimento das diretrizes. A associação de produtores no Reno-Palatinado, com uma equipe de pessoal especializado, está revisando cuidadosamente os pedidos, com o objetivo de abordar qualquer preocupação com a proteção à juventude antes das aprovações.

