Fontes russas informam que os ucranianos têm como alvo a subestação perto da central.

Como declarado pelos administradores da usina nuclear gerenciada pela Rússia (NPP) Zaporizhzhia, tropas ucranianas supostamente atacaram novamente uma subestação próxima, danificando um transformador. Os oficiais da NPP anunciaram no Telegram que fogo de artilharia atingiu um transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar, uma cidade sudeste da Ucrânia. Uma foto foi capturada mostrando vapor saindo do telhado de um prédio. Foi relatado que o suprimento de energia para Enerhodar permaneceu ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa com seis reatores, foi tomada por forças russas no início do ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambos os lados frequentemente acusam-se mutuamente de atacar ou planejar um ataque à usina.

23:15 Zelenskyy duvida de ameaças atômicas: "Putin valoriza sua vida"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas sobre as ameaças atômicas em andamento do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. Segundo Zelenskyy, Putin valoriza sua vida e, portanto, é improvável que use armas nucleares. "É difícil ler a mente de Putin", admitiu Zelenskyy. "Ele pode usar armas nucleares contra qualquer nação a qualquer momento - ou talvez não. No entanto, não acredito que ele o fará."

22:10 FPÖ assume posição sobre a guerra na Ucrânia e a Rússia após vitória nas eleiçõesAs eleições parlamentares austríacas resultaram em uma significativa reviravolta no cenário político. O partido de extrema direita FPÖ comemora uma vitória histórica com 28,7%, segundo projeções. O FPÖ havia adotado uma posição severamente crítica em relação à UE em seu manifesto eleitoral. Apesar do conflito na Ucrânia, o partido adota uma posição relativamente leniente em relação à Rússia e não vê problema algum na dependência da Áustria do gás russo. O acordo de gás entre Viena e Moscou foi estendido até 2040 em 2018. Ele inclui um compromisso de fornecimento vinculativo para volumes significativos de gás natural e garante pagamento mesmo na ausência de suprimento de gás. De janeiro a maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-ministro russo viaja para TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja para Teerã para reuniões com o presidente iraniano Ebrahim Raisi em meio a tensões aumentadas no Oriente Médio. A reunião está marcada para segunda-feira, como anunciou o governo russo. Mishustin também encontrará o vice-presidente iraniano Mohammad Resa Aref. Segundo o governo russo, durante sua visita a Teerã, Mishustin abordará "a gama inteira da colaboração russo-iraniana em setores como comércio, economia, cultura e ajuda humanitária". O Ocidente acusa o Irã de fornecer drones e mísseis ao Exército russo para suas operações na Ucrânia. Teerã nega essa afirmação.

21:02 Dinamarca fornece milhões em ajuda militar à Ucrânia e utiliza ativos russos congeladosA Dinamarca anunciou outro pacote de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 1,3 bilhão de coroas dinamarquesas (cerca de 174 milhões de euros). O financiamento será usado para fornecer armas e equipamento militar fabricado na Ucrânia às linhas de frente, de acordo com o Ministério da Defesa dinamarquês. Os fundos serão obtidos através do uso de ativos russos congelados. Além disso, o governo dinamarquês planeja estabelecer uma parceria industrial de defesa entre a Dinamarca e a Ucrânia em Kyiv, onde colaborações no setor de defesa serão fomentadas, como anunciou o Ministério da Indústria e Comércio dinamarquês. "Guerras não são vencidas apenas no campo de batalha, mas também na indústria", explicou o ministro Morten Bødskov.

20:31 Noruega considera cerca ao longo da fronteira com a RússiaA Noruega pode construir uma cerca ao longo de sua fronteira com a Rússia, segundo sugeriu a ministra da Justiça Emilie Enger Mehl. "Uma cerca fronteiriça é bastante intrigante não apenas porque pode deter, mas também porque permite a instalação de sensores e tecnologia que permitem a detecção quando pessoas se aproximam da fronteira", disse ela à rádio NRK. O governo norueguês está considerando várias medidas para reforçar a segurança ao longo dos 198 quilômetros de fronteira, incluindo aumentar o número de pessoal fronteiriço ou intensificar a vigilância, disse Mehl. Ela visitou a Finlândia no verão para aprender sobre os métodos da Finlândia para proteger sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia. A Finlândia fechou todas as passagens de fronteira com a Rússia no final de 2023 após a entrada de mais de 1.300 migrantes de terceiros países sem documentos adequados em três meses. A Finlândia culpa a Rússia por envolvimento em "guerra híbrida".

19:58 Administração russa da Usina Nuclear de Zaporizhzhia acusa Ucrânia de ataque a subestaçãoA administração da usina nuclear de Zaporizhzhia, que está sob controle russo, alega que soldados ucranianos atacaram uma subestação próxima, danificando um transformador. A Reuters relata que uma barragem de artilharia atingiu o transformador na subestação "Raduga" na cidade sudeste da Ucrânia de Enerhodar, de acordo com uma mensagem no Telegram. O incidente foi descrito como "outro ato de terrorismo com o objetivo de destabilizar a situação na cidade-satélite da usina nuclear de Zaporizhzhia". Uma foto mostrando vapor saindo do telhado de um prédio também foi Released. Relatou-se que o suprimento de energia para Enerhodar permaneceu ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Ambos os lados frequentemente acusam-se mutuamente de atacar ou planejar um ataque à instalação.

19:25 Zelensky: Putin é hesitante em usar armas nucleares devido ao seu "amor pela sobrevivência"O Presidente Volodymyr Zelensky coloca em dúvida as ameaças nucleares contínuas do Presidente Vladimir Putin. O líder russo provavelmente hesita em empregar armas nucleares, dadas as suas afeições pela preservação da sua própria vida, disse o Presidente ucraniano à Fox News. "Ninguém pode prever o que se passa na sua mente", disse Zelensky na entrevista, que foi publicada mais tarde no seu canal do YouTube. "Ele poderia potencialmente utilizar armas nucleares contra qualquer nação a qualquer momento - ou não". No entanto, ele acredita que Putin não o fará.

18:59 Troca de artilharia pesada e ataques aéreos russos no leste da UcrâniaTroca intensiva de artilharia e ataques aéreos russos com bombas planadoras abalam as linhas de frente no leste da Ucrânia. Quase 20 assentamentos perto de Sumy e Kharkiv foram atingidos por artilharia russa, de acordo com o relatório noturno do Estado-Maior ucraniano em Kyiv. Novos ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram relatados nos teatros de operações em torno do Donbass. Em Pokrovsk, 13 ataques foram repelidos, e em Kurachove, 17 avanços de tropas russas foram detidos. No entanto, esses números não podem ser confirmados independentemente. Clashes igualmente ferozes foram documentados na região de Vuhledar. Os especialistas militares ucranianos estão preocupados que a pequena cidade no setor sul do Donbass possa ser rapidamente dominada pelas forças russas.

18:21 Ucrânia alegadamente explode depósito de armas russas em Volgogrado com mais de 100 dronesA Ucrânia afirma ter atacado um depósito de armas na região de Volgogrado, no sul da Rússia, com mais de 100 drones, de acordo com seus comunicados. O depósito militar em Kotluban foi alvo do ataque, de acordo com o exército ucraniano, que anunciou o ataque no Telegram. "Incêndios e explosões de munições" foram observados no depósito, informou um representante do setor de defesa da Ucrânia. Os 120 drones ucranianos supostamente voaram mais de 600 quilômetros para atacar o depósito de armas, resultando em danos a "instalações de armazenamento de munições e foguetes", que supostamente resultarão em uma redução de munições para as unidades de ocupação russa. Até agora, a Rússia não confirmou o incidente.

17:42 Baerbock: Armas de longo alcance essenciais para ultrapassar campo minado no leste da UcrâniaA Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, destaca a importância das armas de longo alcance para a autodefesa da Ucrânia: "Eu sempre as vi como essenciais, especialmente para ultrapassar o campo minado no leste da Ucrânia", disse Baerbock à ARD. Quando perguntada se deveria ser fornecida mais assistência pela Alemanha no futuro, ela respondeu que a sua posição era clara, enquanto o Chanceler Olaf Scholz tem uma visão diferente: "E em uma coalizão democrática - em uma coalizão democrática - se não podemos concordar nesse ponto, não podemos apoiá-la. Então outros, como os americanos e os britânicos e os franceses, podem fazê-lo". O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pressiona pela aprovação do uso de armas ocidentais além da fronteira russa. Isso permitiria, por exemplo, a proteção das bases de bombardeiros contra ataques. Os EUA teriam que aprovar o uso de mísseis ATACMS, enquanto o Reino Unido teria que aprovar o uso de mísseis de cruzeiro Storm-Shadow. Os mísseis de cruzeiro Taurus da Alemanha poderiam mesmo alcançar Moscou, ao contrário de sistemas de armas comparáveis do Reino Unido ou França.

17:10 Cerca de 500 Pesquisadores Afetados pela Suspensão da Cooperação da CERN com a RússiaAproximadamente 500 pesquisadores afiliados a instituições russas são afetados pela suspensão iminente da cooperação da CERN com a Rússia, de acordo com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN). Esses colaboradores terão que cessar suas atividades assim que o contrato expirar em 30 de novembro, como confirmou um porta-voz do CERN, apoiando relatórios da mídia. A CERN decidiu cortar os laços com a Rússia e seu aliado Bielorrússia em junho de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa decisão foi finalizada em dezembro de 2023. O acordo com a Bielorrússia já havia expirado no final de junho de 2024, afetando 15 cientistas bielorrussos, de acordo com o porta-voz da CERN. A saída da Rússia também significa a perda de um significativo contribuinte da CERN, uma vez que Moscou atualmente contribui com cerca de 4,5% para o orçamento da organização. No entanto, outros estados-membros são esperados para preencher essa lacuna.

15:55 Forças Russas Desbaratam Seis Tentativas de Invasão da Ucrânia em KurskAs forças russas afirmam ter frustrado seis novas tentativas da Ucrânia de infiltrar a região oeste de Kursk, de acordo com informações do Ministério da Defesa de Moscou. A Reuters relata que o ministério revelou em um post no Telegram que suas tropas, com o auxílio de aeronaves e artilharia, conseguiram repelir tentativas de infiltração perto da vila de Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. De acordo com o ministério, 50 soldados ucranianos sofreram ferimentos ou mortes, enquanto um tanque e quatro veículos blindados de combate foram destruídos, bem como um carro. Essas alegações ainda não foram verificadas.

15:28 Cenas Graves de Danos: Rússia Lança 13 Raides Aéreos em ZaporizhzhyaA cidade ucraniana de Zaporizhzhya sofre uma série de ataques aéreos, ferindo pelo menos 13 pessoas e causando a queda de várias estruturas residenciais. Incêndios se espalham por vários edifícios. O serviço de emergência ucraniano relata que dez casas particulares foram danificadas.

14:56 Forças Armadas Alemãs Preparam para o Pior - Probabilidade de Guerra Convencional na Europa nos Próximos Cinco Anos

Após o término do exercício "Tempestade Vermelha Alpha", as forças armadas alemãs anunciaram planos para uma sequência, batizada de "Tempestade Vermelha Bravo". O exercício de três dias terminou na última sábado no porto de Hamburgo, deixando o comando regional satisfeito. "Atinguimos nossos objetivos de treinamento tanto no posto de comando quanto com a 2ª Companhia de Defesa Territorial", explica o Chefe de Estado-Maior, Tenente-Coronel Joern Plischke. O objetivo do exercício era proteger infraestruturas críticas, manter uma situação consciente e facilitar uma comunicação rápida e segura entre todos os participantes. No contexto do ataque da Rússia à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é plausível, eles declararam. A OTAN visa contra-atacar coletivamente, exigindo o deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização estratégica, desempenha um papel pivotal. Portanto, praticar transporte militar por ferrovia, rodovia ou ar, suprir necessidades como comida, camas ou combustível, ou garantir colunas inteiras de veículos torna-se crucial para dissuadir potenciais ameaças de forma convincente", elucida a forças armadas alemãs.

14:27 Perspectivas Britânicas: Perdas de Munições Russas Aumentam devido a Ataques de Drones

Ataques de drones ucranianos supostamente infligiram as maiores perdas de munições à Rússia desde o início do conflito, de acordo com avaliações britânicas. Um ataque a um depósito de munições perto de Turov, na região de Tver, na Rússia, em 18 de setembro, é considerado ter destruído pelo menos 30.000 toneladas de munições, segundo o Ministério da Defesa britânico em sua atualização de inteligência regular. Ataques subsequentes a depósitos em Tikhoretsk e outros locais em Turov ocorreram durante a noite de 21 de setembro, escreveu o ministério. As munições destruídas nos três locais representam a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte ao longo da guerra.

13:57 Rússia Justifica Ampliação da Doutrina Nuclear

despite criticism, Russia justified its alterations to its nuclear weapons employment doctrine. The strengthening of nuclear deterrence fundamentals became necessary due to NATO infrastructure encroaching closer to Russia's borders and Western powers attempting to achieve victory over Moscow through their weapon delivery to Ukraine, Kremlin spokesman Dmitry Peskov explained to Russian state television. The decision to employ nuclear weapons will be made by the military.

13:19 Trabalhadores Médicos Voluntários Lutam Contra Mísseis Russos em Kharkiv

sempre que mísseis russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii geralmente está presente no local pouco depois. Como parte de um grupo de ajuda voluntário, ele trata os feridos e tenta resgatar pessoas dos escombros. Ele escolheu deliberadamente esse papel.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Mortos após Ataque de Mísseis de Cruzeiro Russo

O número de mortos em Saporizhzhia após um ataque de mísseis de cruzeiro russo aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, de acordo com a administração militar da cidade, que fez o anúncio no Telegram. No sábado, as forças russas bombardearam Saporizhzhia com 13 mísseis de cruzeiro, atacando consistentemente a cidade nas primeiras horas da manhã. Todos os mortos foram resgatados e tratados.

11:50 Símbolo Triste - Zelensky Recorda Massacre de Babyn Yar

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou o massacre de Babyn Yar, onde mais de 33.000 judeus perderam a vida às mãos da Wehrmacht alemã em um barranco em Kyiv há 83 anos. Babyn Yar, disse Zelensky por meio de uma plataforma online, é "um símbolo triste que revela as atrocidades mais horríveis que ocorrem quando o mundo escolhe ignorar, permanecer em silêncio ou exibir indiferença em vez de confrontar o mal". Zelensky, de ascendência judaica, também enfatizou que Babyn Yar serve como prova inequívoca das ações inumanas que as nações são capazes de realizar quando seus líderes "optam pela intimidação e violência" - uma clara referência ao presidente russo Vladimir Putin.

11:16 Ucrânia: Número de Mortos no Ataque à Clínica de Ontem em Sumy Supera Cinco

O número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy ultrapassou cinco. A clínica foi bombardeada duas vezes pela Rússia no sábado, com o segundo ataque ocorrendo enquanto os trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e os pacientes eram evacuados. As forças russas atacaram a região fronteiriça com 31 rounds durante a noite e na manhã de segunda-feira.

10:42 Fontes de Notícias Russas Reportam Explosões Próximas a Instalações Militares

Várias fontes de notícias e blogueiros militares russos agora relatam explosões perto de instalações militares russas. Recentemente, ocorreram explosões perto da base naval em Baltijsk, na região de Krasnodar, conhecida por lançar drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Além disso, um grande depósito de munições em Kotluban, no Oblast de Volgograd, foi atingido, resultando em explosões massivas, um grande incêndio e detonações. O lado ucraniano alega que mísseis balísticos iranianos e lançadores estavam armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Forças Armadas Ucranianas Registram Mais de 165 Engajamentos em 24 Horas

Desde o dia anterior, as forças armadas ucranianas documentaram até 165 engajamentos, com aproximadamente um quarto deles ocorrendo em e ao redor da cidade altamente disputada de Pokrovsk, localizada na região de Donbass, de acordo com seu relatório. De acordo com eles, as forças russas realizaram 73 ataques aéreos contra locais estratégicos e centros civis, utilizando 124 bombas aéreas guiadas e lançando sete mísseis. No total, eles iniciaram mais de 4.700 ataques, que incluíram 179 ataques de lançadores de foguetes múltiplos e o uso de mais de 1.700 drones kamikaze. Por outro lado, as forças aéreas e de mísseis/artilharia ucranianas afirmaram ter realizado seis ataques a áreas fortificadas habitadas por pessoal, armas e equipamento inimigo.

09:17 Incident Trágico na Ucrânia: Juiz de Alto Nível Morto em Ataque de Drone em Veículo CivilSegundo o site de notícias Ukrinform, citando informações do escritório regional do procurador, um juiz do Supremo Tribunal, que estava fornecendo ajuda humanitária de forma independente aos moradores de uma vila da região de Charkiv, morreu em um ataque de drone a um veículo civil. Leonid Loboyko morreu instantlyaneamente quando um drone em primeira pessoa atingiu seu SUV enquanto ele dirigia para a vila para entregar ajuda. Três mulheres que também estavam no veículo ficaram feridas no incidente. As autoridades ucranianas estão investigando o evento como potenciais crimes de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia Sofre Danos Significativos e Feridos em Ataques Russos em SaporischschjaAs autoridades ucranianas relataram danos significativos a estruturas civis em Saporischschja, uma cidade industrial do sul, após uma série de ataques aéreos russos massivos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração regional, em uma postagem no Telegram. A postagem indicou que pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Mais de dez ataques aéreos ocorreram, com vários incêndios relatados como resultado.

08:27 Rússia Relata Interceptação e Destruição de 125 Drones UcranianosAs autoridades de defesa da Rússia afirmam ter interceptado e destruído um total de 125 drones ucranianos durante a noite anterior. O anúncio foi feito por governadores regionais, que não relataram vítimas como resultado dos ataques. De acordo com o relatório, 67 drones foram abatidos na região de Volgograd, 17 em cada uma das regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 na região de Rostov.

07:42 Exército Ucraniano Relata Mais de 1.100 Vítimas Russas em 24 HorasO exército ucraniano relatou um total estimado de 1.170 vítimas russas nas últimas 24 horas, levando a contagem acumulada de soldados russos feridos e mortos a aproximadamente 652.000. As forças ucranianas também relataram nove tanques russos destruídos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Noventa e três drones e um sistema de defesa aérea foram relatados como abatidos.

07:22 Blogueiros Militares: Ataques Ucranianos Alvos em Armazéns de Munições RussosBogueiros militares na plataforma X relataram que ataques de drones ucranianos atingiram um arsenal russo em Kotluban durante a noite. Relatos de incêndios foram registrados perto do grande depósito de munições na região de Volgograd, assim como dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Incêndios da NASA sobre o flanco norte do depósito. Embora nem o Kremlin nem o exército ucraniano tenham comentado publicamente esses eventos, várias fontes locais relataram a ocorrência de incêndios no depósito.

06:54 Líder do SPD Pede Forte Apoio à Ucrânia na Próxima Cúpula com BidenLars Klingbeil, líder do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), expressou a esperança de que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein sirva como um show de solidariedade com o país atacado pela Rússia. Klingbeil afirmou que a conferência deve enfatizar a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia, mesmo após as eleições presidenciais americanas, por quanto tempo for necessário. Ele também sugeriu considerar a organização de futuras conferências de paz para discutir uma perspectiva de paz de longo prazo para a Ucrânia.

05:42 Porta-voz do Presidente Ucraniano Sobre o Desploiamento de Armas: Russos Saberão PrimeiroDe acordo com o porta-voz do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre o deployment de armas ocidentais no solo russo. Durante o programa de notícias ucraniano 24/7, Nykyforov explicou que não há uma decisão clara e final sobre esse assunto, mas Zelensky já discutiu com várias partes internacionais envolvidas no processo de tomada de decisão, incluindo Itália, França, Reino Unido e EUA. Nykyforov também acrescentou que os russos serão os primeiros a saber de qualquer permissão para infiltrar profundamente o território russo. Após esse anúncio, haverá um comunicado oficial.

04:45 Suíça Apoia Proposta de Paz da China, Kyiv Expressa InsatisfaçãoO Ministério das Relações Exteriores da Suíça endossou uma iniciativa de paz liderada pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A visão de Berna sobre tais esquemas mudou, de acordo com o ministério. Enquanto isso, Kyiv expressa sua insatisfação com a posição da Suíça. A Ucrânia está se preparando para uma segunda conferência de paz agendada para novembro. Em junho, vários países, exceto Rússia e China, participaram da primeira reunião em

01:29 Coreia do Norte Enxerga Ajuda dos EUA à Ucrânia como "Pirotecnia"A Coreia do Norte, acusada de transações ilícitas de armas para a Rússia, vê os mais de US$ 8 bilhões em ajuda militar dos EUA para a Ucrânia como "um erro catastrófico" e um jogo perigoso de "pirotecnia" contra a potência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington. A ajuda visa fortalecer a autodefesa de Kyiv e inclui armas com alcance estendido, melhorando a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Número de Vítimas em Ataques de Rússia em Sumy Sobe para DezO número de vítimas dos ataques russos a um hospital na cidade ucraniana de Sumy, perto da fronteira, subiu para dez. Inicialmente, uma pessoa morreu no ataque inicial ao hospital, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Durante a evacuação dos pacientes, o hospital foi bombardeado novamente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de estar a travar "uma guerra contra os hospitais".

A União Europeia expressou preocupação com a situação na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, sob o controle da Rússia, e pediu uma zona desmilitarizada em torno da usina para evitar qualquer escalada.

No último eleições parlamentares austríacas, o partido de extrema-direita FPÖ emergiu como o maior partido, adotando uma postura relativamente leniente em relação à Rússia quanto ao conflito na Ucrânia e não vendo nenhum problema na dependência da Áustria do gás russo.

Leia também: