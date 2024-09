Foi anunciada a oportunidade de adquirir 130 instalações de carregamento rápido para camiões eléctricos nas autoestradas.

O Departamento de Transportes está promovendo a transformação elétrica do tráfego rodoviário pesado ao iniciar o desenvolvimento de estações de recarga para caminhões elétricos. O ministério iniciou o processo de licitação para a instalação de 130 estações de recarga rápida em áreas de descanso não assistidas. Até 2030, haverá um total de 4.200 pontos de recarga em 350 locais ao longo das autoestradas alemãs, incluindo aqueles nas áreas de serviço assistidas.

O Ministro Federal dos Transportes, Volker Wissing (FDP), afirmou: "Estamos estabelecendo uma infraestrutura de recarga confiável para caminhões e ônibus elétricos nas autoestradas, garantindo um quadro estável para a indústria e o setor de transporte à medida que eles transitam para a mobilidade elétrica". Ele acrescentou: "A rede de estações de recarga rápida para caminhões é essencial para manter a Alemanha como um centro logístico na Europa".

A Associação da Indústria Automobilística (VDA) recebeu com satisfação o anúncio. A presidente da VDA, Hildegard Müller, destacou: "O tráfego pesado é responsável por quase 30% das emissões de CO2 nas estradas europeias. Isso enfatiza o papel significativo dos veículos comerciais no alcance dos objetivos climáticos no transporte rodoviário". Embora a tecnologia para caminhões elétricos esteja disponível, as instalações de recarga extensas ainda são necessárias.

O plano do governo federal de estabelecer 4.200 pontos de recarga para caminhões elétricos ao longo das autoestradas alemãs até 2030 apoiará a transição para o transporte sustentável no setor pesado. Para apoiar essa transição, a indústria automobilística defende fortemente a expansão da infraestrutura de recarga para caminhões elétricos, reconhecendo seu papel crucial na redução das emissões de CO2.

