Figura política progressista atacada em Brandemburgo

Durante um comício político em Oranienburg, Brandenburg, um representante do Partido da Esquerda enfrenta hostilidade. Um homem rejeita um item promocional, xinga-a verbalmente e joga no chão. O partido condena o incidente e culpa o governo.

Um político do Partido da Esquerda passou por um incidente desagradável durante uma campanha em Oranienburg, Brandenburg, de acordo com a polícia de Neuruppin. Um homem de 56 anos supostamente proferiu insultos contra a ajudante da campanha e jogou no chão seus materiais promocionais e pertences pessoais na manhã de quarta-feira. O homem havia sido oferecido um item promocional por um político de 64 anos do partido antes do incidente. A polícia está investigando o homem por assédio.

De acordo com a seção de Brandenburg do Partido da Esquerda, a vítima era ninguém menos que Elke Kästner, conselheira municipal de Oranienburg. Ela estava fazendo campanha com o ex-vice-presidente do parlamento estadual, Gerrit Große, e outro colega no centro comercial de Oranienburg em preparação para as eleições estaduais da Brandenburg em 22 de setembro.

"Este é um episódio político altamente carregado", declarou Sebastian Walter, chairman e candidato principal da Esquerda de Brandenburg. "Quando o descontentamento pessoal se transforma em ataques verbais, uma linha é cruzada", afirmou, argumentando que a incapacidade dos partidos no poder de abordar as preocupações e problemas públicos pode alimentar a agressão incontrolável.

