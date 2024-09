Fenômeno aéreo não identificado na Letónia, que se revela ser um grupo de criaturas aviárias às 22:29.

Incidente na Letônia: Objeto Aéreo Desconhecido Revela-se Ser um Enxame de Pássaros Uma suposta intrusão em território aéreo da Letônia por um objeto voador não identificado acabou sendo uma situação inofensiva. O objeto, que havia se aproximado da fronteira vinda da Bielorrússia e cruzado-a na região oriental de Kraslava, revelou-se ser um grupo de pássaros. Essa informação foi relatada pela agência de notícias leta, com a força aérea confirmando seus achados. O Ministério da Defesa em Riga havia anunciado anteriormente a detecção de um objeto não identificado, o que levou a OTAN a enviar caças de sua base em Lielvarde para monitorar a situação. No entanto, eles não conseguiram localizar nenhuma ameaça potencial.

21:59: Moldávia e Alemanha Fortalecem Cooperação em Cibersegurança A Moldávia e a Alemanha pretendem fortalecer suas defesas contra a "guerra indireta de Putin" com um pacto de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin expressou sua intenção de continuar utilizando essa estratégia contra a Europa e, em particular, a Moldávia como meio de desestabilização, de acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau. Baerbock enfatizou a importância de intensificar seus esforços através do uso de equipamentos de TI, troca de informações e treinamento para proteger a Moldávia de ataques cibernéticos e expor desinformação.

21:12: Crítico Russo Enfrenta Sentença em Campo de Trabalho Um homem russo em Moscou foi sentenciado a cinco anos de trabalho forçado por criticar o conflito da Rússia na Ucrânia durante uma pesquisa pública. O homem, de 38 anos, havia admitido anteriormente "desacreditar o exército" no final de abril. Inicialmente, ele recebeu uma sentença de cinco anos de trabalho correicional, mas permaneceu livre. No entanto, o procurador recorreu para uma pena mais severa, que foi concedida pelo tribunal de Moscou, exigindo que o homem cumprisse cinco anos em um campo de trabalho. Ele foi preso imediatamente após o anúncio da sentença.

20:23: Forças Ucranianas Reportam Destruição de Depósitos de Munições Russas O exército ucraniano afirma ter destruído vários depósitos de munições pertencentes às forças russas nos territórios ocupados. O comando naval em Kyiv alegou que esses armazéns foram descobertos perto de Mariupol e foram posteriormente atacados e destruídos com foguetes. Tonéis de munições foram believed terem sido destruídos, embora a autenticidade dessas alegações não tenha sido verificada.

19:36: Itália Fornecerá Sistema de Defesa Aérea Avançado à Ucrânia A Itália entregará um segundo sistema de míssil antiaéreo SAMP/T à Ucrânia em setembro, anunciou o ministro da Defesa Guido Crosetto em Roma. O sistema avançado pode rastrear vários alvos simultaneamente e interceptar até dez ao mesmo tempo. É o único sistema do tipo produzido na Europa capaz de contra-atacar mísseis balísticos.

19:02: Estimativa de 38.000 Soldados Russos Involucrados em Contraofensiva em Kursk O exército russo é belief ser estar enviando cerca de 38.000 soldados na contraofensiva na região fronteiriça de Kursk, de acordo com um relatório de um oficial de inteligência de alto escalão citado pelo Financial Times. Alguns desses soldados foram movidos do sul da Ucrânia. Os ataques até agora não são em grande escala, com Moscou precisando enviar mais brigadas bem treinadas para alcançar ganhos significativos. O presidente ucraniano Selenskyj recentemente sugeriu que seriam necessários 100.000 soldados russos para repelir efetivamente a contraofensiva ucraniana em Kursk.

18:22: Exército Ucraniano Intercepta Refugiados Masculinos em Fuga Após dois anos e meio de conflito, o exército ucraniano busca novos recrutas. No entanto, muitos homens estão tentando fugir para países vizinhos, como a Moldávia, para evitar o serviço militar. Esses homens estão sendo apreendidos na fronteira do rio Dnister.

17:44: Mistério dos Aviões Russos Cobertos por Pneus Desvendado No verão de 2023, tropas russas começaram a cobrir alguns de seus aviões militares com pneus de carro por um motivo desconhecido. Esse fenômeno intrigante agora teria sido explicado por um membro de alto escalão do exército dos EUA. De acordo com Shuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, o objetivo dessa ação é confundir sistemas de alvo de mísseis modernos. "Quando os pneus são fixados nas asas, vários modelos de visão por computador têm dificuldade em reconhecê-los como aviões", explicou Moore em um debate realizado pelo think tank dos EUA Center for Strategic and International Studies (CSIS). Anteriormente, supunha-se que os pneus poderiam servir como proteção adicional contra drones kamikaze.

16:56: Tropas Russas Bombardeiam Mina de Carvão Ucraniana Tropas russas avançam na cidade mineira de Wuhledar, onde detonaram uma das maiores minas de carvão do país. Imagens mostram a explosão e o subsequente colapso da estrutura sobre o poço principal da mina. Mais de 150 milhões de toneladas de carvão são saidas estar estocadas na veia da mina.

16:19: Pistorius Enxerga Despesas de Defesa como "Desafio" Após a alocação de um fundo especial de €100 bilhões, o ministro federal da Defesa Boris Pistorius vê mais demandas financeiras para o financiamento futuro da Bundeswehr. "O fundo especial será esgotado até o final do ano", afirmou o ministro do SPD após uma visita às tropas em Saarlouis. "Então veremos de onde virá mais financiamento." Pistorius se refere aos €80 bilhões previstos para despesas de defesa no orçamento federal de 2028. "Eu acredito que isso é um ponto de partida, porque será necessário estabelecer financiamento adicional para aquisições e infraestrutura." Ele acrescentou ainda, "Isso permanece um desafio monumental e central."

15:51: Ucrânia Ataca Áreas Residenciais em Belgorod, Rússia A Ucrânia continua atacando cidades russas, concentrando-se em Belgorod, perto da fronteira compartilhada. Vários veículos e um edifício residencial foram completamente destruídos, leaving others damaged. Eight individuals sustain injuries.

15:14 Exercício Naval: Navios Chineses Chegam a Vladivostok, Rússia

Após um anúncio de exercício militar conjunto, dois navios da guarda costeira chinesa fizeram seu caminho para Vladivostok, uma cidade no Extremo Oriente da Rússia, de acordo com relatórios russos. Por convite da guarda de fronteira russa, dois navios da guarda costeira chinesa permanecerão em Vladivostok até sexta-feira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O exercício visa fortalecer a cooperação estratégica entre as forças militares chinesa e russa. Consequentemente, forças navais e aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico, ao largo da costa russa. Além disso, a China participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

14:39 Baerbock: Ajuda à Ucrânia Garante a Sobrevivência da Moldávia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que apoiar a Ucrânia também serve como garantia para a sobrevivência da Moldávia, seu país vizinho. "Tudo o que fazemos para apoiar a Ucrânia cai sob a égide de estabilizar a Moldávia", disse Baerbock em uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital, Chisinau. "É evidente que a principal preocupação das pessoas aqui é que, se a Ucrânia cair, a Moldávia seguirá o mesmo caminho."

13:56 Ucrânia: 97 Trabalhadores de Resgate Morrem Desde a Invasão Russa

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de 97 trabalhadores de resgate do serviço de emergência do estado ucraniano desde o início da invasão, revelou o serviço em uma entrevista ao site de notícias Ukrinform. No total, 395 trabalhadores de resgate foram feridos em seus deslocamentos. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Resgatadores".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Perderam um Milhão de Soldados

No ataque russo à Ucrânia, centenas de milhares de soldados foram mortos e feridos de ambos os lados, de acordo com investigações do jornal dos EUA "Wall Street Journal". Os soldados ucranianos sofreram aproximadamente 80.000 mortos e 400.000 feridos, segundo o jornal, citando uma estimativa confidencial da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, teria perdido 600.000 soldados - 200.000 mortos e 400.000 feridos - de acordo com estimativas de serviços de inteligência ocidentais, continua o jornal. Nem Kyiv nem Moscou fornecem figuras oficiais sobre suas próprias baixas.

13:21 Munz: Rússia Busca Recrutar Soldados Contratados

A Rússia está buscando aumentar seu exército para 1,5 milhão de soldados por decreto. Isso envia uma mensagem clara além da guerra na Ucrânia, como destaca o correspondente da ntv Rainer Munz, discutindo as fontes de recrutamento dos soldados.

12:55 Kremlin Justifica Ampliação do Exército com Crescentes Ameaças nas Fronteiras

O Kremlin justifica os planos de ampliar seu exército para a segunda maior do mundo com crescentes ameaças em suas fronteiras. "Isso se deve ao número de ameaças na periferia de nossas fronteiras", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma ligação com repórteres. "É causado pelo ambiente extremamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e pela instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira aumentar o tamanho regular do exército russo em 180.000 soldados para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior do mundo depois da China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Maioria se Oposiciona à Entrega de Mísseis de Alcance Longo a Kyiv

O governo de Kyiv busca atingir a logística militar da Rússia - bases aéreas, centros de comando, infraestrutura. Na nova RTL/ntv Trendbarometer, 64% dos respondentes se opõem à entrega de armas ocidentais que também poderiam atingir alvos profundamente dentro da Rússia. 28% apoiam. Uma maioria a favor da entrega de tais mísseis existe apenas entre os apoiadores dos Verdes (53%) e do FDP (58%). Apenas 34% dos apoiadores do SPD e 31% dos apoiadores da União apoiam esse passo. Entre os apoiadores do BSW, é de 0%, e apenas 4% dos apoiadores da AfD. 61% dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU são contra tais entregas de armas. Entre os apoiadores da AfD, 91% rejeitam a transferência de armas de longo alcance, e entre os apoiadores do BSW, é de 97%. A oposição é significativamente maior no leste (83%) em comparação com o oeste (61%).

11:49 Suspeito Routt Allegedly Queria Matar Putin em 2022

Ryan Wesley Routt, suspeito de tentativa de assassinato de Donald Trump, teria expressado o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un em 2022, segundo o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Routt com frequência. Walsh descreveu-o como o "americano mais perigoso" que ela havia conhecido enquanto trabalhava em Kyiv. Ele teria tentado se juntar aos batalhões voluntários e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário Controverso "Russians in War" será Exibido no Festival de Toronto

O documentário controverso "Russians in War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Os organizadores haviam citado "ameaças significativas" e anunciado que o filme não seria exibido no festival. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na linha de frente na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão, afirmando que o festival está servindo como plataforma para a propaganda russa.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas auxilia Ucrânia no inverno

A organização energética ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) para garantir a segurança energética. Há preocupações sobre a possível severidade do inverno para os ucranianos devido aos numerosos ataques aéreos russos contra infraestrutura vital. O UNDP visa reduzir interrupções no suprimento à população, incluindo o uso de geradores a gás.

09:55 Falta de energia persiste em Sumy após ataque

Na região ucraniana de Sumy, que sofreu um ataque matinal de drones Shahed russos, 280.000 residentes ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma que 16 drones foram abatidos, mas aqueles que conseguiram penetrar causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Acusações de execução de prisioneiro de guerra ucraniano

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou a execução de um prisioneiro de guerra ucraniano com uma espada. A declaração diz: "Os russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, amarrado com fita adesiva, com uma espada". Analistas ucranianos consideram o nível de barbarismo e selvageria russa incompreensível. Uma foto do soldado morto apareceu nas redes sociais naquele dia. A espada usada na execução tinha a inscrição "Pelo Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova exibiram imagens de guerreiros ucranianos que sofreram cativeiro russo.

09:02 Comandante checheno discute ofensiva de Kursk

Quando Kyiv iniciou uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow disseminou otimismo em seu canal do Telegram: "Mantenham a calma, aproveitem o pipoca e desfrutem assistindo nossos caras defeating the opposition". Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com suas declarações amplamente disseminadas pela mídia russa. Especialistas sugerem que uma presença na mídia tão grande só é possível com a aprovação daqueles nos mais altos escalões. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de uma liberdade de expressão incomum. Alguns especulam que ele pode ser um possível sucessor de Kadyrov, que é relatado como doente.

08:42 Alemanha doa 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia

A Alemanha está doando mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock anunciou isso durante uma viagem à República da Moldávia em Chisinau. "O outono chegou e o inverno está à porta", disse Baerbock antes de uma reunião com a Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno", supostamente com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para os residentes da Ucrânia.

08:01 Ucrânia registra novo grande ataque de drone da Rússia

A Ucrânia registra outro grande ataque de drone da Rússia. A defesa aérea relatou ter abatido 34 dos 51 drones russos durante a noite, operando em cinco regiões. As autoridades locais afirmam que a infraestrutura energética na região nordeste de Sumy também foi alvo. Um total de 16 drones russos foi derrubado lá, e instalações críticas, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectadas a fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente trabalhando nas reparos.

07:37 Estado-Maior Ucraniano relata 1020 baixas russas nas últimas 24 horas

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia sofreu 1020 baixas por morte ou ferimento nas últimas 24 horas. Isso traz o total de baixas russas desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, 6 sistemas de artilharia e 2 tanques foram danificados ou destruídos, além de 6 veículos blindados e 66 drones.

07:10 Site de notícias ucraniano alega ataques de drone em aeroporto militar russo

De acordo com relatórios do site de notícias ucraniano "Kyiv Post", durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, foi alvo de ataques de drone. O aeroporto é dito abrigar bombardeiros estratégicos armados com mísseis, utilizados pela Rússia para bombardear cidades ucranianas.

06:13 Meta Restringe Distribuição de Canal de Propaganda Russa RT

A Meta, empresa por trás do Facebook e de outras plataformas, implementou uma restrição global à disseminação de propaganda do estado russo através de canais como o RT (antigo Russia Today). A empresa anunciou essa medida, o que significa que o RT e suas organizações associadas estarão proibidas de utilizar os aplicativos da Meta em todo o mundo, incluindo o Instagram, o WhatsApp e o Threads. Originalmente, o RT já estava banido na União Europeia desde a primavera de 2022 devido às acusações de disseminar informações falsas em torno da invasão russa da Ucrânia. Clique aqui para obter mais detalhes.

05:33 Lukashenko Concede Anistia a 37 Presos em BelarusO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, perdoou 37 presos condenados por "extremismo". Este termo é frequentemente utilizado para rotular dissidentes políticos no país. De acordo com autoridades em Minsk, alguns dos perdoados incluem seis mulheres e pessoas com problemas de saúde existentes. Não foram fornecidas mais informações sobre as identidades dessas 37 pessoas. Nos últimos dois meses, a Bielorrússia concedeu anistia a vários presos que participaram de protestos anti-governo. Em meados de agosto, Lukashenko perdoou 30 presos políticos, seguido por mais 30 no início de setembro. Em ambas as ocasiões, Lukashenko afirmou que esses indivíduos demonstraram arrependimento por suas ações e pediram perdão.

03:11 Relatório da ONU: Violações de Direitos Humanos Intensificam-se na RússiaUm relatório recente da Organização das Nações Unidas indica que os direitos humanos na Rússia foram amplamente violados. Maria Katzarova, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como relatora especial sobre a Rússia em 2023, afirma em seu relatório que existe um sistema estruturado e apoiado pelo Estado de violações de direitos humanos, com o objetivo de reprimir a sociedade civil e a oposição política. Pessoas que criticam a guerra da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes são consistentemente alvo, de acordo com Katzarova. Ela estima que pelo menos 1.372 prisioneiros políticos foram presos, com esses indivíduos - incluindo defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra - enfrentando longas sentenças de prisão baseadas em fundamentos insubstanciais. Esses indivíduos relatadamente sofreram tortura enquanto estavam detidos e muitos estão presos em celas de isolamento ou foram forçados a serem internados em clínicas psiquiátricas. A equipe de Katzarova sugere que o número real de prisioneiros políticos pode ser ainda maior.

23:24 Suécia se Preparar para Liderar a Presença Militar da NATO no FinlândiaA NATO está trabalhando para estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando o papel. Isso envolve a implementação de um modelo único de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante àquelas encontradas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o colega finlandês Antti Häkkänen confirmaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou seu orgulho em ter sido confiado pela Finlândia para liderar essa presença, que é esperada para fortalecer a segurança geral da NATO.

