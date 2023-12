FBI diz que está a investigar após relatos de ameaças violentas a juízes do Colorado no caso Trump

"O FBI está a par da situação e a trabalhar com as forças policiais locais", afirmou Vikki Migoya, responsável pelos assuntos públicos do FBI, num comunicado enviado à CNN na segunda-feira. "Iremos investigar vigorosamente qualquer ameaça ou uso de violência cometida por alguém que usa visões extremistas para justificar as suas acções, independentemente da motivação."

Um porta-voz do Poder Judiciário do Colorado não quis comentar as denúncias de ameaças aos juízes, e uma mensagem deixada no Departamento de Polícia de Denver não foi respondida imediatamente na tarde de segunda-feira. O soldado Gary Cutler, porta-voz da Patrulha do Estado do Colorado, disse que quaisquer ameaças contra juízes seriam tratadas pelas autoridades locais.

Para além da resposta federal, as autoridades policiais estaduais e locais e os grupos de investigação não governamentais têm estado a monitorizar a retórica em fóruns extremistas online, procurando sinais de que esta se possa traduzir em ameaças tangíveis a funcionários públicos.

Os nomes dos quatro juízes do Supremo Tribunal do Colorado que decidiram desqualificar Trump da votação têm aparecido frequentemente em mensagens "incendiárias" nesses fóruns, com apelos à exposição dos dados pessoais dos juízes, de acordo com uma análise da conversa online preparada por uma organização de investigação não partidária para as agências de aplicação da lei dos EUA, que foi obtida pela CNN.

Embora a análise não tenha encontrado ameaças específicas contra os juízes, afirma que "continua a existir o risco de violência por parte de um ator solitário ou de um pequeno grupo ou de outras actividades ilegais em resposta à decisão".

Um utilizador de um sítio Web de extrema-direita, pró-Trump, publicou: "Todos os ratos de túnica devem ser enforcados", numa aparente referência aos juízes do Colorado.

As mensagens ecoaram um padrão de atividade online observado após acusações federais anteriores contra Trump: apelos vagos à guerra civil e linguagem perturbadoramente violenta, mas pouco em termos de planos específicos para concretizar essas ameaças.

Numa decisão sem precedentes, na semana passada, o Supremo Tribunal do Colorado decidiu, por 4-3, que Trump não é um candidato presidencial elegível devido à "proibição de insurreição" da 14ª Emenda e, por conseguinte, não pode aparecer no boletim de voto do estado quando os eleitores se reunirem para as primárias do Partido Republicano agendadas para 5 de março. A decisão será suspensa até 4 de janeiro, enquanto se aguarda o recurso de Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, que poderá decidir sobre a questão para todo o país.

O próprio Trump atacou verbalmente alguns dos seus adversários no tribunal num caso separado e foi impedido de falar sobre as testemunhas, bem como sobre os procuradores, os funcionários judiciais e os seus familiares.

No início deste mês, a CNN noticiou o aumento das ameaças dirigidas a funcionários públicos este ano, incluindo uma recente explosão de ameaças dirigidas a alguns resistentes do Partido Republicano no esforço falhado para atribuir ao deputado de extrema-direita Jim Jordan a presidência da Câmara, outra em torno dasacusações de Trump e ainda outra dirigida à deputada progressista Ilhan Omar - que tem sido historicamente crítica do tratamento dado por Israel aos palestinianos - após o início da guerra entre o Hamas e Israel.

Desde o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, que causou a morte de várias pessoas, que os agentes da autoridade federal têm receado ser apanhados desprevenidos pelo potencial de a retórica online se traduzir em violência no mundo real. Antes da insurreição, os manifestantes "essencialmente planejaram [o ataque] à vista de todos nas redes sociais", mas o FBI e o Departamento de Segurança Interna não conseguiram eliminar a ameaça, de acordo com um relatório do Senado divulgado em junho.

Fonte: edition.cnn.com