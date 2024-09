Famílias buscam explicação após fuga mortal da prisão

Após uma tentativa de fuga de prisão falhada na República Democrática do Congo que resultou na morte de 129 indivíduos em circunstâncias suspeitas, os familiares das vítimas expressaram preocupações e pediram informações ao governo. Surgiram suspeitas de encobrimento quanto ao verdadeiro número de vítimas.

Entre os mortos estava o filho de Madelaine Mbalaka, de 25 anos, que havia sido detido dois meses antes e transferido para a prisão de Makala sob um mandado preliminar. Ele estava sendo mantido sem acusação ou audiência perante um juiz. Mbalaka visitou-o no domingo, apenas para ser informada horas depois de sua morte.

Acusações de engano governamental quanto às fatalidades

Durante a tentativa de fuga na noite de segunda-feira, alguns prisioneiros foram relatadamente mortos a tiros pelos guardas, enquanto outros morreram na confusão que se seguiu na prisão superlotada e superlotada.

Defensores dos direitos civis há muito criticam as condições de vida inumanas nas prisões do Congo e agora pressionam por uma investigação imparcial sobre as fatalidades. Alguns afirmam que o número real de mortos, que acreditam ser superior a 200, está sendo ocultado pelo governo. O ativista dos direitos humanos Emmanuel Adu Cole afirmou que vídeos secretos da prisão apoiam sua teoria.

Negativa de acesso aos restos mortais do filho

Após tentativas de ver o corpo de seu filho na funerária, Mbalaka e sua família foram negados a entrada e exigiram respostas das autoridades. A UE também instou o Congo a lançar uma investigação sobre os trágicos eventos para estabelecer responsabilidades.

Makala, local da tentativa de fuga, é a maior prisão do Congo e uma das mais fortificadas do país. Renomada por sua superlotação, a prisão foi projetada para abrigar 1.500 presos. No entanto, de acordo com a Amnistia Internacional, mais de 12.000 indivíduos estão atualmente presos lá, muitos dos quais aguardam julgamento.

Os familiares das pessoas que morreram na fuga prisional, além de exigir informações do governo, também o acusaram de ocultar o verdadeiro número de mortos, com alguns acreditando que o número de mortos ultrapassa 200. Outros familiares, como Mbalaka, foram negados acesso para ver os restos mortais de seus entes queridos na funerária, o que gerou mais preocupações e chamados por transparência.

Leia também: