Família da última mulher americana detida pelo Hamas agarra-se à esperança: "Tem sido insuportável não saber

Na sexta-feira, foi divulgada a notícia de que Gad Haggai, um americano israelita de 73 anos, morreu enquanto estava em cativeiro no Hamas. Pensa-se que a sua mulher, Judi, ainda se encontra entre os reféns e a família agarra-se à ideia de que um dia será libertada.

"A minha esperança é que Judi seja libertada e que tenha recebido algum tipo de cuidados médicos, que possa regressar a casa", disse Andrea Weinstein, irmã de Judi, à CNN numa entrevista esta semana, antes de surgir a notícia da morte de Gad. "Que possamos abraçá-la e apoiá-la no que ela precisar para se curar desta situação horrível que teve de enfrentar".

Judi - de 70 anos, com cidadania israelita, americana e canadiana - é a última mulher americana que se crê estar entre os reféns detidos em Gaza. Seis outros americanos, todos homens, também permanecem em cativeiro.

Inicialmente, pensava-se que Judi poderia fazer parte do acordo com o Hamas para a libertação de pelo menos 50 mulheres e crianças, celebrado no mês passado. Embora dois americanos tenham sido libertados no âmbito do acordo, Judi não foi. Israel propôs uma pausa de uma semana na guerra para o regresso de 35 reféns, mas o Hamas recusa qualquer discussão sobre a troca de prisioneiros até que Israel termine a sua operação militar, informou a CNN na sexta-feira.

Embora as autoridades americanas acreditem que existe um caminho para libertar mais reféns, parece que a família de Judi só pode esperar.

"Os nossos corações estão despedaçados. Pensar que alguém possa fazer mal à minha irmã e ao seu marido, que são pessoas tão pacíficas, amorosas e generosas, é simplesmente inconcebível", disse Weinstein, que vive em New Haven, Connecticut. "É realmente muito difícil imaginar o que se está a passar e como eles foram prejudicados".

A mãe de Judi, de 95 anos, disse à CNN num comunicado: "Estou muito preocupada e apreensiva. Quero saber se a Judi está viva e se está a ser mantida como refém. Tem sido insuportável não saber".

A família tem pressionado para obter mais pormenores sobre o paradeiro e o estado de Judi, mas até agora pouco se sabe. A sua filha, Iris Haggai Liniado, tem estado em contacto com autoridades israelitas e norte-americanas nas semanas que se seguiram ao ataque de 7 de outubro, incluindo uma reunião com o Presidente Joe Biden através do Zoom no início deste mês.

"Continuamos a insistir com os nossos líderes para que façam tudo o que puderem para trazer os nossos pais para casa", disse a família Haggai na sexta-feira. "Esta última notícia da morte de Gad apenas reafirma a urgência com que precisamos de trazer todos os reféns para casa."

Biden lamentou a morte de Gad Haggai em uma declaração na sexta-feira.

"Jill e eu estamos de coração partido com a notícia de que o americano Gad Haggai terá sido morto pelo Hamas a 7 de outubro. Continuamos a rezar pelo bem-estar e pelo regresso em segurança da sua mulher, Judy", disse Biden. "Estamos a rezar pelos seus quatro filhos, sete netos e outros entes queridos e estamos de luto com eles por esta trágica notícia. E reafirmo a promessa que fizemos a todas as famílias daqueles que ainda são mantidos reféns: não vamos parar de trabalhar para os trazer para casa."

11 semanas de ansiedade

Judi e Gad, que viveram durante décadas no Kibutz Nir Oz, perto da fronteira com Gaza, estavam a dar o seu passeio diário na manhã de 7 de outubro. O casal enviou mensagens para um grupo de WhatsApp da família dizendo que estavam deitados num campo e viram foguetes a voar por cima, quando o ataque do Hamas contra Israel estava na sua fase inicial.

Mais tarde, a família soube que Judi telefonou ao paramédico do kibutz dizendo que o casal tinha sido atingido por militantes numa mota, Gad mais gravemente, e que precisava de ajuda. Mas a ambulância foi destruída. Judi fez uma nova chamada para os serviços de emergência israelitas, que foi gravada, descrevendo em pormenor o que tinha acontecido.

"Tanto quanto sabemos, nunca ninguém os conseguiu salvar nessa altura", disse Weinstein. "Ninguém da família teve qualquer contacto com eles desde 7 de outubro".

A família Haggai disse que Gad, pai de quatro filhos e avô de sete, seria lembrado como "um homem talentoso, com um intelecto aguçado e um amor por instrumentos de sopro - que ele tocava desde criança".

A família lançou recentemente duas canções que Gad gravou na década de 1980. Haggai Liniado, que desenhou a arte do lançamento digital, partilhou as canções com a CNN, referindo que a letra da sua canção "Big Man" é muito semelhante ao que ele sofreu na manhã de 7 de outubro: "Aqui nos campos, estamos cheios de medo. As pessoas estão a morrer e os pássaros não voam".

A família de Judi descreve-a como uma pessoa pacífica. É vegetariana, escreve haikus diariamente e tem um espírito criativo, dizem, utilizando poesia e marionetas no seu trabalho com crianças. Leccionou inglês durante vários anos e acabou por incorporar a atenção plena nas suas aulas.

"Queria ajudá-los a lidar com a sua ansiedade, com o seu stress... e costumava ensinar palestinianos e judeus, ensinava toda a gente", contou Haggai Liniado à CNN no início deste mês. "A minha mãe era a favor da paz, mas foi feita refém e alvejada. ... Tudo o que ela faz são coisas boas para as pessoas".

Weinstein, a mais nova de três irmãos, disse que ainda admira e olha para a sua irmã mais velha, Judi.

"Ainda tenho muito a aprender com ela. Na verdade, cada interação é uma dádiva", disse Weinstein. "Ela tem muita sabedoria para partilhar, e pode ser algo muito subtil ou algo filosófico e a forma como vive a sua vida. E é muito bonito conversar com ela, estar com ela, abraçá-la e escrever haiku com ela. E simplesmente aprender, aprender com ela".

Weinstein disse que está a fazer "muito trabalho para tentar não descer à toca do coelho", perguntando-se o que terá acontecido à sua irmã enquanto esteve em cativeiro. Recorreu à prática de Judi de escrever haikus para se manter firme no meio da dor e da incerteza.

Weinstein disse que Judi partilhava haikus que tinha escrito todos os dias na Internet. O mais recente haiku que partilhou falava de novas ligações e de vida. Foi publicado na Internet a 7 de outubro.

"o pulso acelera a mente faz novas ligações enquanto o outono mostra a sua cara"

