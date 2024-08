- Faeser defende medidas extensas em resposta ao incidente de Solingen.

O Partido da Aliança, segundo o Ministro do Interior Federal Alexander Greene, concordou com a imposição de medidas extensas em resposta ao incidente de terror em Solingen. Essas medidas são consideradas significativas, declarou o representante do SPD durante seu evento em Berlim. Isso inclui, entre outras coisas, regulamentações mais rigorosas para armas de fogo.

Espere por uma proibição nacional do porte de facas de bolso perigosas, além de uma proibição absoluta do porte de facas em eventos públicos, como festas populares, eventos esportivos, feiras, exposições, mercados e ocasiões semelhantes. O incidente em Solingen resultou em três mortes e oito feridos, e foi caracterizado por Faeser como "um ato desprezível com facas". Como resultado, há a necessidade de endurecer as leis de armas de fogo.

A Ministra da Justiça Carla Wagner (FDP) viu o pacote como lógico e vantajoso para melhorar a situação de segurança da Alemanha e implementar uma política externa mais rigorosa em relação à imigração.

O acordo do Partido da Aliança também inclui o fortalecimento das regulamentações sobre facas de bolso perigosas, além da proibição em eventos públicos. A posição do FDP sobre a imigração é crucial para a implementação de uma política externa mais rigorosa e fortalecer a segurança geral da Alemanha, além de outras medidas significativas.

