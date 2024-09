Faerer garante medidas avançadas de vigilância das fronteiras

Alemanha, cercada por outros membros do Acordo de Schengen, costuma ter movimento de fronteira sem restrições. No entanto, a partir de amanhã, isso mudará como parte de uma cruzada contra a imigração ilegal. No entanto, a Ministra do Interior, Faeser, garante que não haverá grandes atrasos para os comutadores e viajantes. Em entrevista ao "Bild am Sonntag", ela assegura que não haverá "grandes atrasos, mas sim verificações inteligentes". Essas verificações serão esporádicas, de acordo com a situação atual, afirmou a política do SPD. No entanto, o ministério alertou para potenciais, embora temporários, transtornos no tráfego de fronteira.

Anteriormente, o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, havia alertado para "inconvenientes dolorosos para os comutadores". Críticas surgiram de cidadãos e associações de turismo em territórios de fronteira, bem como de vários países europeus.

Faeser exigiu um aumento das verificações em todas as fronteiras terrestres da Alemanha para minimizar o número de entradas ilegais. Com essas verificações, Faeser pretendia "reduzir ainda mais a imigração irregular, frustrar contrabandistas, desbaratar criminosos, identificar e deter islamistas", disse ela ao "Bild am Sonntag".

Essas verificações adicionais continuarão Initially for six months and will impact the land borders with Denmark, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. Already-present checks are in effect at the borders with Poland, the Czech Republic, Austria, and Switzerland, and at the border with France during the recent Olympics.

O Ministério do Interior destacou que a polícia nas fronteiras com a Polônia, a República Checa, a Áustria e a Suíça detectou aproximadamente 52.000 entradas irregulares e executou quase 30.000 rejeições desde 16 de outubro de 2023. As pessoas são negadas a entrada por vários motivos, como falta ou falsificação de documentos válidos ou tentativas ilegais de entrada sem um visto de residência legítimo. A medida também chamou a atenção porque os controles de fronteira dentro da área de Schengen são raros e devem ser relatados à Comissão Europeia em cada caso.

Scholz contata países vizinhos

O Chanceler Federal Olaf Scholz defendeu a expansão das verificações e justificou sua necessidade para reduzir ainda mais a imigração irregular. De acordo com fontes oficiais, Scholz conversou com vários chefes de governo europeus sobre as verificações, incluindo o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, o chanceler austríaco Karl Nehammer e o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden. Uma conversa também ocorreu com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Scholz também planeja entrar em contato com os líderes de todos os outros países vizinhos nos próximos dias, segundo informações.

O líder da CDU, Friedrich Merz, pediu ao governo federal que produzisse um balanço coletivo até o final do ano para determinar se o número de entradas irregulares diminuiu significativamente devido às verificações. "Apenas rejeições nas nossas fronteiras teriam um efeito imediato", disse Merz ao "Bild am Sonntag".

Especialista: Expectativa não cumprida

Uma união do governo, da União como a maior força de oposição e dos estados federais sobre a política migratória caiu na terça-feira. A União defende a rejeição em massa de pedidos de asilo nas fronteiras da Alemanha, que o governo federal considera ilegal sob a lei europeia. Em vez disso, a coalizão do tráfego de luz busca agilizar o processo para as chamadas transferências de Dublin. Isso envolve o retorno de pedidos de asilo por aqueles países da UE obrigados a processar seus pedidos de asilo - geralmente, o país onde eles primeiro pisaram na Europa.

Não todos concordam com as intenções da Alemanha: "Eu me oponho aos controles de fronteira", opinou o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, referindo-se aos 50.000 comutadores transfronteiriços entre a Alemanha e o Luxemburgo. Dentro da área de Schengen, outros países também reintroduziram temporariamente controles de fronteira. "Eu vejo isso com preocupação", disse Juncker. "Não devemos permitir que fronteiras sejam construídas novamente nas mentes e emoções das pessoas."

O pesquisador de migração Gerald Knaus questiona o impacto esperado das verificações. Em entrevista à Deutschlandfunk, o especialista sugeriu: "Quem espera que os controles de fronteira levem a uma diminuição da imigração irregular está propugnando uma expectativa não cumprida."

