Factos rápidos sobre Porter Goss

Data de nascimento: 26 de novembro de 1938

Local de nascimento: Waterbury, Connecticut

Nome de nascimento: Porter Johnston Goss

Pai: Richard Goss, gerente de uma empresa de fabrico

Mãe: Virginia (Johnson) Goss

Casamento: Mariel (Robinson) Goss

Filhos: Leslie, Chauncey, Mason e Gerrit

Formação académica: Universidade de Yale, B.A., 1960

Serviço militar: Exército dos EUA, 1960-1962, Segundo Tenente

Religião: Presbiteriana

Outros factos

Foi o primeiro presidente da Câmara de Sanibel, na Florida.

Presidente de uma subcomissão de ética que estudou as acusações de alegadas impropriedades nas actividades de angariação de fundos políticos do Presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich.

Cronologia

1962-1972 - Oficial dos serviços clandestinos da CIA dos EUA na América Latina, Caraíbas e Europa; obrigado a reformar-se devido a uma grave infeção por estafilococos.

1973 - Co-funda o Island Reporter, um jornal semanal de Sanibel, Florida.

1974-1980 e 1981-1982 - Membro do conselho municipal de Sanibel.

1975-1977 e 1981-1982 - Presidente da Câmara de Sanibel, Florida.

1983-1988 - Comissário do condado de Lee County, Florida.

1985-1986 - Presidente da comissão do condado de Lee.

8 de novembro de 1988 - Eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

1989-2004 - Representa os republicanos dos 13º e 14º distritos da Flórida.

1997 - 10 de agosto de 2004 - Presidente do Comité Permanente de Inteligência da Câmara dos Representantes; membro desde 1995.

2003 - O Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Dennis Hastert, consegue uma derrogação das regras da Câmara para permitir que Goss permaneça na Select Committee on Intelligence para além do limite habitual do mandato e mantenha também a sua presidência.

junho de 2004 - Gossautoriza um relatório do Comité de Inteligência que critica a CIA. "Durante demasiado tempo, a CIA tem ignorado a sua missão principal... Há uma negação disfuncional de qualquer necessidade de ação correctiva", diz o relatório.

10 de agosto de 2004 - Nomeado pelo Presidente dos EUA, George W. Bush,para ser o novo diretor da Central Intelligence.

22 de setembro de 2004 - Confirmado pelo Senado dos EUA por uma votação de 77-17. Toma posse como 19º diretor da Central Intelligence em 24 de setembro.

dezembro de 2004 - Bush assina a Lei de Reforma dos Serviços Secretos e de Prevenção do Terrorismo. A lei reestrutura a Comunidade de Inteligência, eliminando o cargo de diretor da Central Intelligence e criando os cargos duplos de diretor da National Intelligence e de diretor da CIA.

21 de abril de 2005 - Torna-se o primeiro diretor da CIA.

5 de maio de 2006 - Demite-se do cargo de diretor da CIA.

2008-2015 - Presidente do Conselho de Administração do Gabinete de Ética do Congresso.

15 de abril de 2010 - São divulgados documentos internos da CIA de 2005 em que Goss concorda com (mas não autoriza) a destruição de 92 cassetes de vídeo que documentam o duro interrogatório de dois detidos da Al-Qaeda.

abril de 2015 - Regista-se como lobista em representação da Turquia através do Gephardt Group.

12 de outubro de 2022 - Adere ao Council for Responsible Social Media, um grupo não partidário que inclui antigos legisladores e um denunciante do Facebook, centrado na abordagem dos impactos das redes sociais na saúde das comunidades.

