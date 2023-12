Vítimas

Factos rápidos sobre os tiroteios no Safeway do Arizona

Christina Taylor Green, 9Nascida em 11 de setembro de 2001

Dorothy "Dot" Morris, 76Reformada

Juiz John Roll, 63Juiz federal do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Arizona

Phyllis Scheck, 79Reformada e antiga bibliotecária

Dorwin Stoddard, 76Trabalhador da construção civil reformado

Gabriel "Gabe" Zimmerman, 30 anosDirector de relações com a comunidade para a deputada Giffords

Feridos

Bill Badger, 74 anos

Ronald Barber, 65O diretor distrital de Giffords, regressou ao trabalho a 5 de julho de 2011. Em 12 de junho de 2012, Barber obtém 52% dos votos contra 45% do adversário republicano Jesse Kelly numa eleição especial no Arizona para cumprir o resto do mandato de Giffords no Congresso.

Kenneth Dorushka, 63 anos

James Fuller, 63 anos

Randy Gardner, 60

Gabrielle Giffords, 40

Susan Hileman, 58

George Morris, 76

Mary Reed, 52 anos

Pamela Simon, 63Coordenadora comunitária do gabinete de Giffords, regressou ao trabalho em 23 de fevereiro de 2011.

Mavanell Stoddard, 75 anos

James Tucker, 58 anos

Kenneth Veeder, 75 anos

Linha do tempo

2007 - Loughner é preso por posse de parafernália de drogas, mas as acusações são retiradas.

2007 - Loughner conhece Giffords num evento comunitário. Desenvolve uma fixação pela congressista depois de ficar insatisfeito com a resposta dela à sua pergunta.

2008 - Loughner tenta alistar-se no exército, mas é rejeitado depois de falhar um teste de drogas.

outubro de 2010 - Loughner é suspenso do Pima Community College depois de apresentar um comportamento errático. É-lhe dito que não pode regressar ao campus a não ser que apresente um atestado médico a dizer que não é um perigo para si próprio ou para os outros. Retira-se voluntariamente da escola.

30 de novembro de 2010 - Loughner compra uma pistola de 9 mm numa loja de armas da zona de Tucson.

8 de janeiro de 2011 - Cerca de duas horas e meia antes dos tiroteios, Loughner é mandado parar por um agente do Departamento de Caça e Pesca do Arizona por ter passado um sinal vermelho. É libertado com um aviso verbal.

8 de janeiro de 2011 - Cerca de 30 minutos antes dos tiroteios, Loughner apanha um táxi de uma loja de conveniência para a mercearia Safeway, onde está a decorrer o evento de Giffords.

8 de janeiro de 2011 - (10:10) - Loughnerabre fogo sobre uma multidão de pessoas no evento de Giffords. Seis pessoas são mortas e 13 feridas. Quando Loughner tenta recarregar a sua pistola, é abordado e desarmado por vários transeuntes.

9 de janeiro de 2011 - Loughner é formalmente acusado de cinco crimes no tribunal federal: a tentativa de assassínio de um membro do Congresso; os assassínios de Gabe Zimmerman e do juiz John Roll; e as tentativas de assassínio de Pamela Simon e Ron Barber.

12 de janeiro de 2011 - O juiz Larry Burns, do Tribunal Distrital dos EUA, do Distrito Sul da Califórnia, é nomeado para julgar o caso de Loughner, depois de todos os juízes e magistrados federais do Arizona se terem recusado a julgar o caso.

12 de janeiro de 2011 - O Presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama reúnem-se com os feridos e as famílias das vítimas no University Medical Center.

19 de janeiro de 2011 - Um grande júri federal no Arizona acusa Loughner.

24 de janeiro de 2011 - Loughner declara-se inocente de todas as acusações contra ele.

11 de fevereiro de 2011 - Os procuradores apresentam uma moção processual para rejeitar duas acusações de homicídio contra Loughner, embora tencionem voltar a apresentar as acusações no âmbito de uma acusação complementar.

4 de março de 2012 - Os procuradores federais apresentam mais 49 acusações federais contra Loughner.

9 de março de 2011 - Burns declara-se "inocente" em nome de Loughner em 49 acusações, incluindo homicídio e tentativa de homicídio.

22 de março de 2011 - Burns ordena a Loughner que se submeta a uma avaliação mental em Springfield, Missouri, o mais tardar até 29 de abril.

25 de maio de 2011 - Burns decide que Loughner não é competente para ir a julgamento.

27 de maio de 2011 - Loughner chega ao Centro Médico para Prisioneiros Federais em Springfield, Missouri.

29 de junho de 2011 - Burns toma o partido dos médicos da prisão e rejeita uma moção dos advogados de defesa para suspender a medicação forçada de Loughner.

7 de julho de 2011 - Perante um painel federal de recursos, a defesa argumenta que obrigar Loughner a tomar drogas psicotrópicas que alteram a mente viola os seus direitos.

12 de julho de 2011 - O tribunal federal decide que Loughner não foi condenado por um crime, pelo que tem o direito de se recusar a tomar medicação anti-psicótica.

22 de julho de 2011 - Um painel federal de recursos reverte a decisão de 12 de julho e ordena que as autoridades podem obrigar Loughner a tomar medicação anti-psicótica. Os procuradores tinham argumentado que o seu estado mental se estava a deteriorar e que ele era suicida.

31 de agosto de 2011 - Um tribunal de recurso em São Francisco ouve os argumentos dos advogados de Loughner para tentar acabar com a medicação forçada. Argumentam que os arguidos criminais têm o direito constitucional de recusar tratamento mental quando o principal objetivo do governo é tornar os suspeitos suficientemente competentes para serem condenados e possivelmente sentenciados à morte.

28 de setembro de 2011 - Burns prolonga o tratamento de Loughner num centro de tratamento médico do Missouri por mais quatro meses, altura em que a competência de Loughner será reavaliada.

8 de janeiro de 2012 - Giffords participa numa vigília em Tucson que assinala o aniversário de um ano do tiroteio. Lidera a multidão de milhares de pessoas no Juramento de Fidelidade e mais tarde acende uma vela em memória das seis pessoas mortas.

7 de agosto de 2012 - Burns determina que Loughner é competente para ser julgado num tribunal federal em Tucson. Loughner declara-se culpado de 19 acusações em troca de o governo não pedir a pena de morte.

8 de novembro de 2012 - Burns condena Loughner a cumprir o resto da sua vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. A punição inclui sete penas de prisão perpétua consecutivas mais 140 anos.

8 de janeiro de 2021 - Realiza-se uma cerimónia no 10º aniversário dos tiroteios. "The Embrace", um memorial no lado oeste do Tribunal do Condado de Pima, é dedicado às vítimas e sobreviventes.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com