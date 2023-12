Pessoais

Factos rápidos sobre Fred Haise

Data de nascimento: 14 de novembro de 1933

Local de nascimento: Biloxi, Mississippi

Nome de nascimento : Fred Wallace Haise Jr.

Pai: Fred Haise Sr.

Mãe: Lucille (Blacksher) Haise

Casamentos: Frances Patt (Price) Haise (1979 - 7 de fevereiro de 2022, sua morte); Mary Griffin Grant (4 de junho de 1954-1978, divorciada)

Filhos: com Mary Grant: Thomas Jesse, 1970; Stephen William, 1961; Frederick Thomas, 1958; Mary Margaret, 1956

Formação académica: Universidade de Oklahoma, Bacharelato em Engenharia Aeronáutica, 1959

Serviço militar: Marinha dos EUA, 1952-1954 cadete da aviação naval; Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, 1954-1956; Guarda Aérea Nacional de Oklahoma, 1957-1963; Força Aérea dos EUA, 1961-1962, Capitão

Outros factos

Fez parte da tripulação de apoio da Apollo 11 com Jim Lovell e William Anders.

Piloto de testes do vaivém espacial Enterprise.

Muito envolvido na angariação de fundos e na construção do Infinity Science Center no Mississippi.

Cronologia

1952 - Entra para a Marinha dos EUA como cadete de aviação naval na Estação Aérea Naval de Pensacola, Florida.

1954-1956 - É destacado para o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA como piloto de caça.

1957 - Entra para a Guarda Aérea Nacional de Oklahoma.

1961-1962 - É chamado para o serviço ativo pela Força Aérea dos EUA.

1956-1966 - Piloto de testes de investigação.

abril de 1966 - Haise faz parte do quinto grupo de homens escolhidos pela NASA para se tornarem astronautas.

11 a 17 de abril de 1970 - É o piloto do módulo lunar da Apollo 13 , juntamente com o comandante Jim Lovell e o piloto do módulo de comando John L. Swigert Jr. A missão dura cinco dias, 22 horas, 54 minutos e 41 segundos. A explosão de um tanque de oxigénio a dois dias e meio do voo faz com que a missão seja abortada e o tempo restante é passado a trabalhar para o regresso seguro da tripulação.

17 de abril de 1970 - A tripulação regressa à Terra em segurança, mergulhando no Oceano Pacífico Sul.

18 de abril de 1970 - Recebe a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos do Presidente Nixon.

23 de agosto de 1973 - Despenha-se de um avião de treino da Segunda Guerra Mundial e sofre queimaduras de segundo grau em 65% do corpo.

12 de agosto de 1977 - Pilota o primeiro voo de teste do Space Shuttle Enterprise.

29 de junho de 1979 - Reforma-se da NASA.

1979-1996 - Trabalha para a Grumman Aerospace Corporation.

4 de outubro de 1997 - É introduzido no Hall da Fama dos Astronautas dos EUA.

17 de abril de 2021 - Umaestátua de bronze dos três astronautas da Apollo 13 é formalmente inaugurada em Houston, captando o momento em que Haise, Lovell e Swigert entraram em segurança no USS Iwo Jima. A estátua faz parte de uma exposição maior no Centro Espacial de Houston intitulada "Apollo 13: O fracasso não é uma opção".

13 de fevereiro de 2022 - É inaugurada uma estátua de Haise na sua cidade natal, Biloxi, Mississippi.

5 de abril de 2022 - O seu livro de memórias, "Never Panic Early: An Apollo 13 Astronaut's Journey", escrito com Bill Moore, é publicado.

Fonte: edition.cnn.com