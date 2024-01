Pessoais

Factos rápidos sobre Dolly Parton

Data de nascimento: 19 de janeiro de 1946

Local de nascimento: Locust Ridge, Condado de Sevier, Tennessee

Nome de nascimento: Dolly Rebecca Parton

Pai: Robert Lee Parton, agricultor

Mãe: Avie Lee (Owens) Parton

Casamento: Carl Dean (maio de 1966-presente)

Outros factos

Recebeu 54 nomeações para os Grammy Awards e ganhou dez prémios competitivos. Recebeu também o prémio Lifetime Achievement Award.

Nomeada para dois Óscares da Academia e um Prémio Tony. Foi nomeada para cinco prémios Emmy e ganhou um.

Vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.

Fundador da Dollywood Foundation, que financia a Dolly Parton's Imagination Library - um programa que começou no condado de Sevier, Tennessee, e que oferece às crianças em idade pré-escolar um livro por mês, desde o nascimento até ao jardim de infância. O programa espalhou-se por outras partes do país e a nível internacional.

Nasceu como a quarta de 12 filhos. Seis dos seus irmãos trabalharam como músicos profissionais.

Linha do tempo

1957 - Grava a sua primeira canção, "Puppy Love", com a Goldband Records.

1959 - Primeira aparição como convidada no Grand Ole Opry, aos 13 anos de idade.

1964 - Muda-se para Nashville depois de terminar o liceu.

1967 - Entra para o "The Porter Wagoner Show".

1967 - Primeiro álbum completo, intitulado "Hello, I'm Dolly", é lançado pela Monument Records.

1968 - Ganha o prémio da Country Music Association, com Porter Wagoner, para Grupo Vocal do Ano.

4 de janeiro de 1969 - Torna-se membro do Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" torna-se o primeiro single a solo de Parton a chegar ao topo das tabelas de country dos EUA.

abril de 1974 - Sai do programa "The Porter Wagoner Show". Parton escreve a canção "I Will Always Love You" em honra da sua rutura profissional com o seu parceiro de dueto e mentor de sete anos.

1975 e 1976 - Recebe o prémio da Country Music Association para vocalista feminina do ano.

1976-1977 - O seu programa de variedades sindicado "Dolly!" passa na televisão.

1978 - Recebe o prémio da Country Music Association para artista do ano.

15 de fevereiro de 1979 - Ganhaum Grammy para Melhor Performance Vocal Country, Feminino, pela canção "Here You Come Again".

1980 - Participa no seu primeiro filme, "9 to 5", juntamente com Jane Fonda eLily Tomlin. Parton escreveu a canção tema original e foi mais tarde processada em tribunal federal por um casal que alegava que a gravação tinha sido copiada da sua canção de 1976, "Money World". Mais tarde, um júri decidiu a favor de Parton.

24 de fevereiro de 1982 - Ganha dois prémios Grammy pela canção "9 to 5": Melhor Performance Vocal Country, Feminina e Melhor Canção Country.

3 de maio de 1986 - Abre o parque temático Dollywood em Pigeon Forge, Tennessee.

2 de março de 1988 - Ganhaum Grammy, com Emmylou Harris e Linda Ronstadt, para Melhor Performance Country por um Duo ou Grupo pelo álbum "Trio".

1987-1988 - O seu programa de variedades em horário nobre na ABC, "Dolly", vai para o ar durante uma temporada.

1988 - Cria a Fundação Dollywood.

1992 - Whitney Houston lança a sua versão da canção de Parton, "I Will Always Love You", que fica no topo da Billboard Hot 100 durante 14 semanas, um recorde na altura.

1994 - A autobiografia de Parton, "Dolly: My Life and Other Unfinished Business", é publicada.

1999 - É introduzida no Country Music Hall of Fame.

23 de fevereiro de 2000 - Ganha umGrammy, com Harris e Ronstadt, para Melhor Colaboração Country com Vocais pela canção "After the Gold Rush".

21 de fevereiro de 2001 - Ganhaum Grammy, com Gary Paczosa e Steve Buckingham, para Melhor Álbum de Bluegrass por "The Grass is Blue".

27 de fevereiro de 2002 - Ganhaum Grammy para Melhor Performance Vocal Feminina de Country pela canção "Shine".

19 de maio de 2001 - Inauguração do parque aquáticoSplash Country em Pigeon Forge, Tennessee.

14 de abril de 2004 - A Biblioteca do Congresso dos EUA atribui a Parton a medalha Living Legend.

2005 - É galardoada com a Medalha Nacional das Artes.

2006 - É homenageada pelo Kennedy Center.

12 de fevereiro de 2012 - Recebe um Grammy Lifetime Achievement Award.

10 de dezembro de 2015 - A NBC exibe o filme "Dolly Parton's Coat of Many Colors". É inspirado na vida de Parton e na sua canção "Coat of Many Colors".

2 de novembro de 2016 - Recebe o prémio Willie Nelson Lifetime Achievement Award no 50th Annual Country Music Awards Show.

30 de novembro de 2016 - A NBC transmite "Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love", uma sequela do filme original que foi para o ar em 2015.

30 de novembro de 2016 - Numa mensagem de vídeo, Parton anuncia que criou o "My People Fund" através das suas Dollywood Companies e que espera dar a cada família afetada pelos incêndios florestais nas Great Smoky Mountain $1.000 por mês, durante seis meses, para as ajudar a "reerguerem-se".

15 de fevereiro de 2017 - Ganha um Grammy com o Pentatonix, para Melhor Performance de Duo/Grupo Country, por um remake da sua canção "Jolene".

27 de fevereiro de 2018 - Parton doa o 100 milionésimo livro da Imagination Library à Biblioteca do Congresso.

10 de fevereiro de 2019 - Parton é celebrada num tributo a todas as estrelas na 61ª edição dos prémios Grammy. Também actua no evento pela primeira vez em 18 anos, juntamente com Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry e outros.

3 de maio de 2019 - O Diretor do FBI, Christopher Wray, homenageia Parton com o Prémio de Liderança Comunitária do Diretor de 2018. O prémio é-lhe atribuído em reconhecimento dos seus esforços para prestar apoio financeiro às famílias afectadas pelos incêndios florestais que devastaram partes do leste do Tennessee em 2016.

5 de agosto de 2019 - O Presidente da Câmara de Nashville, David Briley, declara a data como o Dia de Dolly Parton.

26 de novembro de 2019 - A NBC transmite "Dolly Parton: 50 Years at the Opry". O especial de duas horas celebra o marco de Parton como membro da instituição mais estimada da música country.

26 de janeiro de 2020 - Ganha um Grammy, com o duo For King & Country, para Melhor Performance/Canção de Música Cristã Contemporânea por "God Only Knows".

1 de abril de 2020 - Anuncia quevai fazer uma doação de 1 milhão de dólares para a investigação do coronavírus na Universidade de Vanderbilt.

novembro de 2020 - Parton fica a saber que, depois de ter doado 1 milhão de dólares ao Fundo de Investigação COVID-19 da Universidade de Vanderbilt, a sua ajuda financiou parcialmente a vacina Moderna Covid-19. O nome de Parton aparece no relatório preliminar sobre a vacina entre patrocinadores como o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

14 de março de 2021 - Ganha um Grammy para Melhor Performance/Canção de Música Cristã Contemporânea por "There Was Jesus".

11 de agosto de 2021 -Partone o escritor de mistério James Patterson anunciam que estão a escrever em conjunto um romance, intitulado "Run, Rose, Run". O livro de 448 páginas será acompanhado por um álbum baseado nas suas personagens e situações. O livro é publicado a 7 de março de 2022.

29 de abril de 2022 - Numa entrevista à NPR, Parton diz que "aceitaria graciosamente" se fosse introduzida no Rock & Roll Hall of Fame, um mês depois de ter dito que queria retirar a sua nomeação.

4 de maio de 2022 - É anunciado que Parton será introduzida no Rock & Roll Hall of Fame.

15 de junho de 2022 - O Vanderbilt University Medical Center anuncia que Parton vai doar 1 milhão de dólares para a investigação de doenças infecciosas pediátricas no Vanderbilt.

12 de novembro de 2022 - Parton recebe um Prémio de Coragem e Civilidade de 100 milhões de dólares de Jeff Bezos e da sua parceira de longa data Lauren Sanchez. O dinheiro do prémio pode ser usado como Parton entender. No ano passado, Bezos concedeu US $ 100 milhões cada ao colaborador da CNN Van Jones e ao chef José Andrés.

17 de novembro de 2023 -Partonlança o seu primeiro álbum de rock, "Rockstar".

