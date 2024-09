Extremista Mofatteh sai da Alemanha

Antes do prazo final, Mohammad Hadi Mofatteh fez uma última tentativa de contestar sua expulsão da Alemanha. O ex-líder do Centro Islâmico de Hamburgo, banido, e representante do regime religioso do Irã agora está fora do país. "Isso é ótimo para a segurança", comentou o senador do Interior Grote.

Mohammad Hadi Mofatteh deixou a Alemanha cerca de duas semanas após o recebimento de sua notificação de deportação. Ele partiu em uma terça-feira à noite, como anunciado pelo Departamento do Interior de Hamburgo. Isso significava que ele deixou antes do prazo da noite. Se ele tentar retornar nos próximos 20 anos, ele enfrentará prisão.

O senador do Interior de Hamburgo, Andy Grote, afirmou: "Com a partida do ex-líder do Centro Islâmico de Hamburgo, conseguimos deportar um dos islamitas mais notáveis da Alemanha". A saída de Mofatteh é benéfica para a segurança da Alemanha, já que ele tentou desafiar sua deportação logo antes do prazo. Na tarde de terça-feira, um recurso urgente para prorrogar o prazo foi apresentado ao Tribunal Administrativo de Hamburgo.

Antes da ordem de deportação, a ministra do Interior federal, Nancy Faeser, proibiu o Centro Islâmico de Hamburgo, rotulando-o como "uma máquina de propaganda iraniana significativa na Europa". O centro era considerado um posto de governo iraniano e estava sendo monitorado pelas agências de inteligência interna por promover ideologias islâmicas. No final de julho, o centro, junto com várias de suas subsidiárias, foi banido pelo Ministério do Interior federal. O ministério declarou que o Centro Islâmico de Hamburgo é uma organização islâmica extremista com objetivos contrários à constituição. A famosa "Mesquita Azul" operada pelo centro na Outer Alster, em Hamburgo, junto com outros ativos da IZH, foram confiscados.

De acordo com a agência de inteligência interna de Hamburgo, Mofatteh é a autoridade espiritual de maior posto dos xiitas na Europa, exceto no Reino Unido, e recebe ordens diretamente do Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Ele é considerado o representante de Khomeini na Alemanha. "Mofatteh é um representante bem treinado do regime atual em Teerã. Sua família está profundamente enraizada na elite religiosa do estado do Irã", diz o último relatório da agência de inteligência interna do Estado de Hamburgo. Ele tem liderado o Centro Islâmico de Hamburgo desde 2018.

