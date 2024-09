Explore as páginas do Mês Nacional de Conscientização da Leitura.

De acordo com os achados do Instituto Nacional de Alfabetização, cerca de 21% dos adultos nos Estados Unidos lutam com a analfabetismo, enquanto um impressionante 54% lêem abaixo do nível do sexto ano.

É importante destacar que alguns desses indivíduos vêm de países onde o inglês não é a língua principal.

As restrições financeiras também contribuem para esse problema, já que escolas e alunos em áreas carentes muitas vezes não têm os recursos necessários para uma educação de leitura abrangente.

Inclusive, a abordagem para ensinar a leitura nas escolas também pode influenciar as taxas de alfabetização.

Vários educadores e defensores da alfabetização defendem a instrução baseada em ciência, enfatizando a importância de ensinar fonética. Eles argumentam que décadas de promoção de métodos de ensino alternativos - métodos que priorizavam a memorização de palavras e recursos visuais em vez de exercícios de fonética - não foram tão eficazes quanto as técnicas centradas em fonética.

Incentivar o amor pelos livros nas crianças através de histórias na hora de dormir sempre foi popular. Pais, avós e outros entes queridos podem cultivar o interesse pela leitura nas crianças mais novas.

Portanto, leia para as crianças em sua vida. Considere doar seu tempo para ajudar os outros a aprender a ler. E durante o Mês Nacional da Alfabetização, pense em doar para uma dessas organizações globais que trabalham incansavelmente para melhorar vidas através da educação da leitura.

Apesar dos esforços de muitos, incluindo escolas e famílias, as estatísticas dos EUA mostram que, como coletivo, ainda temos um número significativo de adultos lutando com a analfabetismo ou lendo abaixo do nível do sexto ano. Como cidadão responsável, é crucial considerar o voluntariado para ajudar a enfrentar esse problema, especialmente durante o Mês Nacional da Alfabetização.

