Explorando a vaga deixada por Nasrallah na liderança do Hezbollah.

Seis estruturas ao sul de Beirute desabam em escombros após intensas detonações, enquanto o exército israelense, segundo seu próprio anúncio, atacava a sede da milícia xiita de Hezbollah. Ambos Israel e Hezbollah relatam a morte do principal líder do grupo, Hassan Nasrallah, após os ataques. A morte de Nasrallah causa tremores em toda a região do Oriente Médio.

O que vem a seguir para Hezbollah?

Com a morte de seu carismático líder, considerado a figura mais forte do Líbano, Hezbollah parece ter sido decapitada. Segundo Jannis Julien Grimm, especialista no Oriente Médio da Universidade Livre de Berlim, para ntv.de: "A morte de Nasrallah é um golpe significativo infligido pelos israelenses a Hezbollah, com impactos que vão além do Líbano". A falta de um líder e a quase completa destruição de sua cúpula deixam incerteza sobre quem dentro de Hezbollah agora tem autoridade para emitir ordens, inclusive em potenciais ataques contra Israel. Eles podem esperar por instruções do Irã, seu principal patrocinador e apoiador. No entanto, a resposta do Irã ainda está por ser vista. Independentemente disso, é inegável que Hezbollah se encontra em seu estado mais fraco e abalado em anos após uma série de ataques devastadores do exército israelense.

Hezbollah nomeará um sucessor?

Esse é provavelmente um assunto de tempo. Hezbollah geralmente seleciona seus líderes por meio de procedimentos secretos e complicados. "Hezbollah não falta em potenciais sucessores", aconselha Grimm para ntv.de. No entanto, um nome está sendo especulado para a sucessão: Haschim Safi al-Din, chefe do Conselho Executivo de Hezbollah, é considerado o candidato mais provável. Ele é primo de Nasrallah e sogro do influente general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque de drone dos EUA em 2020. Safi al-Din é considerado como tendo sido preparado para um papel de liderança dentro de Hezbollah desde os anos 1990. De acordo com relatórios da mídia árabe, ele foi recentemente responsável pelas questões financeiras e operações diárias dentro da milícia.

Qual é a importância da morte de Nasrallah?

Nasrallah era uma figura crucial no que se chama de "Eixo da Resistência", uma coalizão na qual o Irã luta ao lado de milícias aliadas na região contra seu declarado arqui-inimigo, Israel. Ele era até mesmo percebido como o segundo em comando após o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Segundo Grimm, Nasrallah poderia potencialmente ter ascendido ao papel de sucessão espiritual de Khamenei para a aliança, já que não há outras figuras carismáticas no Irã que possam assumir esse papel. Grimm disse para ntv.de: "Se o idoso Khamenei tivesse renunciado ou morrido, a liderança espiritual do 'Eixo da Resistência' poderia ter sido transferida para o colo de Nasrallah, já que não há outras figuras carismáticas no Irã que possam assumir esse papel".

Anthony Samrani, editor-chefe do jornal libanês "L'Orient Le Jour", argumentou que a morte foi mais significativa do que a de Soleimani em 2020 e de Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda e mentor dos ataques de 11 de setembro nos EUA. Nadav Pollak, professor da Universidade Reichman de Israel, escreveu: "Ele era nosso Bin Laden, multiplicado por 10. Por mais de 30 anos, ele orquestrou ataques terroristas contra nossos civis enquanto ajudava outras organizações terroristas a aperfeiçoar suas técnicas de matar contra nós". Para seus apoiadores, Nasrallah era quase divino.

Quais são as implicações para o conflito com Israel?

O resultado é incerto, já que há vários cenários potenciais. A organização atual sem líder pode tentar responder a esse ataque de forma enérgica, mesmo como uma demonstração de resiliência, lançando ataques coordenados de milícia no Iraque e no Iêmen, ou até mesmo do próprio Irã.

Se Hezbollah não se retirar da fronteira sul com Israel como exigido, não pode ser descartada uma ofensiva limitada do exército israelense para manter a pressão sobre a milícia. No entanto, tais engajamentos poderiam provar-se vantajosos para Hezbollah, que já liderou uma espécie de guerra de guerrilha contra Israel no sul. Uma vez que Hezbollah e Hamas foram significativamente enfraquecidos no conflito do Gaza, a milícia houthi no Iêmen poderia potencialmente ganhar destaque como aliado de Teerã.

Qual é o impacto da morte de Nasrallah no Líbano?

No pequeno país do Mediterrâneo assolado por um vácuo governamental por mais de dois anos, a morte de Nasrallah deixa um vazio de poder. Ainda não há indicação do Irã, principal patrocinador e apoiador de Hezbollah, para preencher esse vácuo. Portanto, também é possível uma nova luta pelo poder entre diferentes grupos no país dividido por confissões. Oponentes de Hezbollah podem agora ver uma oportunidade de desmantelar permanentemente as estruturas do grupo dentro do estado e fortalecer o controle do governo. No entanto, também pode resultar em uma maior destabilização do país, acendendo novos conflitos sectários e condições caóticas em geral. O Líbano sofreu uma brutal guerra civil de 1975 a 1990.

Os parágrafos seguintes aplicar-se-ão ao após a morte de Nasrallah, enquanto Hezbollah busca navegar em seu vácuo de liderança e potenciais lutas pelo poder dentro do Líbano e além. Será crucial monitorar as respostas de Hezbollah e o papel do Irã no processo de sucessão, já que ambas as partes podem ter um impacto significativo na estabilidade regional e no conflito em andamento com Israel.

