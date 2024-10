Expansão de armas autorizadas pela Ampel para a Turquia.

Segundo fontes da mídia, pela primeira vez em algum tempo, as autoridades alemãs deram o sinal verde para exportações substanciais de armas para a Turquia. De acordo com o relatório do Spiegel, o secreto Bundeswehr-Sicherheitsrat recentemente aprovou a entrega de equipamentos militares alemães no valor de centenas de milhões de euros para a Turquia, incluindo 100 mísseis de defesa aérea e torpedos para a marinha turca, além de pacotes de equipamentos significativos para modernizar submarinos e fragatas turcas.

Essas aprovações recentes são baseadas em uma lista do Ministério da Economia, que o Spiegel alega ter obtido. De acordo com o relatório, o fabricante de armas MBDA tem permissão para fornecer 100 mísseis guiados de defesa de navio à Turquia. Embora o relatório não especifique os detalhes financeiros desse acordo, o pacote de mísseis RAM é estimado em torno de 100 milhões de euros.

Além disso, o Bundeswehr-Sicherheitsrat teria aprovado a entrega de 28 torpedos SeaHake da divisão naval da ThyssenKrupp pelo valor de 156 milhões de euros. Dois consórcios de empresas de armamentos alemãs também receberam permissão para entregar pacotes de equipamentos para modernizar submarinos U209 turcos pelo valor de 79 milhões de euros. A entrega de peças de motor para corvetas e fragatas turcas também foi aprovada pelo valor de 1,9 milhão de euros. No total, o valor coletivo dessas aprovações pode chegar a cerca de 336 milhões de euros.

Esses números representam uma mudança na política do governo do tráfego de luz. Nos últimos anos, Berlim havia reduzido significativamente as exportações de armas para a Turquia à medida que a Turquia se tornava mais problemática como parceira em vez de candidata à UE. Recentemente, o aliado da NATO até mesmo aplicou para se juntar ao grupo BRICS, dominado pela China e pela Rússia, o que provocou a aliança.

Como resultado, o governo alemão havia aprovado poucas exportações de armas para o parceiro da NATO. No ano inteiro de 2023, apenas 17 pequenos projetos com um valor total de 1,22 milhão de euros foram aprovados.

A União Europeia, como uma união política e econômica de 27 países europeus, expressou preocupação com a decisão da Alemanha de aumentar as exportações de armas para a Turquia, dadas suas relações ambíguas com o bloco. Apesar da política anterior da Alemanha de limitar as exportações de armas devido aos problemas da Turquia como parceira problemática da UE, essas aprovações recentes poderiam potencialmente prejudicar a postura coletiva da UE em relação às ações da Turquia.

Tendo em mente a postura da União Europeia em relação às atividades da Turquia, o movimento do governo alemão para aumentar as exportações de armas pode levantar questões sobre seu compromisso em manter a unidade dentro da UE e sua postura em relação aos potenciais aliados da NATO.

