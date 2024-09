Expandir a investigação federal em curso envolvendo Sean "Diddy" Combs e os seus suspeitos cúmplices

O futuro de um conhecido figura da indústria musical com 54 anos, cujo nome não foi mencionado, após as recentes alegações, e o que acontecerá com os funcionários e companheiros não identificados envolvidos no esquema de conspiração?

Damian Williams, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, que instaurou as acusações, foi evasivo quando perguntado se a pessoa em questão ou outros poderiam enfrentar acusações adicionais.

"Não posso descartar nada. As possibilidades são infinitas", declarou. "Nossa investigação está avançando rapidamente, e muitos de vocês que cobrem esta procuradoria saberão que, quando fazemos tais declarações, os desenvolvimentos são iminentes, embora eu não possa prever isso aqui e agora".

Várias pessoas que trabalharam com o indivíduo estiveram se reunindo com procuradores, confirmou uma fonte da investigação federal à CNN. Notavelmente, pelo menos uma artista adulta é esperada para testemunhar perante o grande júri nos próximos dias, acrescentou a fonte, afirmando que as acusações dos testemunhos vão além dos detalhes contidos na acusação desta semana.

Investigadores já mencionaram que entrevistaram mais de 50 vítimas e testemunhas no caso.

Para entender melhor as circunstâncias, a CNN procurou vários especialistas jurídicos. Eles não esperam um acordo de culpa para o titã da indústria musical, observando que as acusações contra ele podem se expandir ainda mais.

"Estou intrigado, especialmente porque ele está sendo mantido sem fiança, se outras sobreviventes tiverem a coragem de se manifestar", observou Shea Rhodes, diretor do Instituto de Direito de Villanova para Combater a Exploração Sexual Comercial.

Quanto aos supostamente envolvidos na operação criminal do indivíduo, os analistas jurídicos destacaram a tarefa complexa da acusação de determinar se deve acusá-los ou incentivá-los a testemunhar contra seu associado.

"A acusação terá que lidar com as complicações relacionadas a testemunhas com históricos duvidosos ou aquelas que admitem ter participado de atividades ilegais", explicou a advogada criminalista Misty Marris. "Em um caso de conspiração, você está lidando com um grande número de indivíduos com códigos morais questionáveis".

O que os espera

Os desdobramentos após essa série de eventos legais foram traçados para o indivíduo.

O indivíduo, de 54 anos, entrou com uma negação de culpa na terça-feira a acusações federais de conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte de indivíduos para prostituição. A acusação afirma que eles "exploraram, intimidaram e manipularam mulheres e associados ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar sua conduta inapropriada". Também afirma que eles formaram um sindicato criminal envolvido em "tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça".

Eles enfrentam uma sentença que pode durar toda a vida se condenados pela acusação de conspiração de racketeering. A acusação de tráfico sexual tem uma pena mínima estatutária de 15 anos.

Eles continuarão a ser detidos em custódia federal até o julgamento, já que sua defesa não conseguiu desafiar com sucesso uma decisão judicial que negou fiança na quarta-feira. Em sua decisão, o juiz Andrew Carter enfatizou que não havia condições que reduzissem o potencial de influência ou obstrução.

A defesa do indivíduo indicou que recorrerá da decisão.

Enquanto muitos julgamentos federais resultam em acordos de culpa, a defesa argumentou que tal acordo não era provável neste caso e pretendia levar o caso a um júri. "Acredito que eles são inocentes contra as acusações, e eles levarão o caso a julgamento, e acredito que eles prevalecerão", disse o advogado Marc Agnifilo à CNN na terça-feira.

Marris acreditava que um acordo de culpa era improvável devido à pena mínima de 15 anos associada à acusação de tráfico sexual.

"O que a defesa está realmente sugerindo é: 'Vamos levar isso a julgamento porque um acordo de culpa que seria vantajoso para eles não é provável'", afirmou Marris. "Estamos falando de acusações com uma pena mínima de 15 anos. É altamente improvável que um acordo de culpa oferecendo leniência seja prático para este caso".

Além disso, eles podem estar enfrentando acusações adicionais de conduta inapropriada. Investigadores mencionaram que sua investigação permanece "ativa e em andamento". Eles também emitiram um convite público para potenciais vítimas entrarem em contato com as autoridades.

Será desafiador para as vítimas se manifestarem neste caso, dadas suas experiências passadas de assédio para aquelas que optaram por falar, de acordo com Rhodes.

"É a sensação de vergonha e medo de não ser crido, assim como a preocupação sobre se essas alegações sobre como ele conseguiu envolver toda a sua organização no encobrimento do que estava acontecendo significaria que aqueles não atualmente em custódia poderiam ainda executar mais táticas de intimidação ou instilar mais medo em sobreviventes que desejam se manifestar?", ela questionou.

No entanto, concentrar-se em mais acusações contra o indivíduo é improvável, afirmou o analista sênior da CNN Elie Honig. Isso porque a acusação de conspiração de racketeering é tão abrangente que cobre uma ampla gama de condutas erradas, incluindo, de acordo com a acusação, "tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça".

"De acordo com o analista jurídico da CNN Joey Jackson, há indivíduos que poderiam ser considerados cúmplices da situação, que ainda não receberam atenção do governo e poderiam ajudar a fortalecer o caso do governo contra Combs.

Os promotores podem optar por conceder imunidade ou contratos de não processamento a esses supostos associados para incentivá-los a testemunhar contra Combs, de acordo com os comentários de Marris.

"O motivo por trás dessa medida dos promotores é que o foco principal deste caso é Combs", esclareceu Marris. "Para construir um caso forte contra ele, as informações e testemunhos necessários são cruciais".

Além disso, as linhas entre vítima, testemunha e ofensor às vezes podem parecer confusas. Esse fenômeno foi chamado de "sobreposição de vítima-ofensor" por Rhodes, e é particularmente pronunciado em casos de violência sexual e tráfico sexual.

No julgamento de Ghislaine Maxwell, várias mulheres que testemunharam como vítimas afirmaram ter recrutado outras para participar das atividades sexuais.

"Apesar de um promotor poder implicar alguém como cúmplice, nem sempre isso significa que deveria fazê-lo," observou Rhodes. "Podiam ter acusado uma das vítimas como cúmplice pelo recrutamento, mas isso não seria apropriado."

Parece que alguns dos supostos cúmplices de Combs foram vítimas de outras formas de violência, como sugerido pela acusação contra Combs, que menciona que um dos objetivos da organização criminal era "obter lealdade inabalável dos membros da Empresa Combs, inclusive através de atos de violência e ameaças."

Nadia Shihata, ex-promotora federal que liderou o caso de associação delituosa contra o cantor R. Kelly, deu suas insights à CNN sobre a situação de Combs.

"É possível que haja outras pessoas acusadas no caso de Combs," afirmou Shihata. "Algumas pessoas podem já ter sido acusadas, se declararam culpadas e estão colaborando no caso. No entanto, uma acusação de associação delituosa baseada em uma organização não garante a presença de outras pessoas acusadas."

No caso de R. Kelly, ninguém mais foi acusado de associação delituosa. Alguns de seus antigos funcionários testemunharam contra ele, incluindo um assistente geral e um gerente de turnê. No final, Kelly foi condenado.

Em casos de associação delituosa, os promotores têm a liberdade de decidir a amplitude de sua investigação, explicou Honig.

"Você pode optar por acusar todos," disse Honig. "Ou pode escolher se concentrar nos principais players e economizar seus recursos para os alvos principais," ele concluiu."

O escritório do Procurador dos Estados Unidos pode decidir acusar outros associados ao indivíduo se surgirem mais provas, de acordo com Damian Williams.

Dado o amplo cargo de conspiração de associação delituosa contra o indivíduo, podem surgir outras acusações de irregularidades durante a investigação.

