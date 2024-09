Exercícios Navais: Navios chineses chegam ao porto russo de Vladivostok

14:39 Baerbock expressa preocupação: Se a Ucrânia desmorona, a Moldávia segue o mesmo caminho

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, enfatizou que ajudar a Ucrânia também auxilia a República da Moldávia a manter sua existência. "Tudo o que fazemos para ajudar a Ucrânia acaba resultando em uma estabilização para a Moldávia", disse Baerbock durante uma reunião da Plataforma de Parceria com a Moldávia na capital de Chisinau. "Está claro que a principal preocupação das pessoas aqui é que, se a Ucrânia fraquejar, então a Moldávia será a próxima."

13:56 Ucrânia: 97 trabalhadores de resposta de emergência perdem a vida desde a invasão russa

O conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de 97 trabalhadores de resposta de emergência ucranianos desde a invasão em grande escala, de acordo com um relatório da Ukrinform. Um total de 395 trabalhadores de resposta de emergência foram feridos durante suas missões. A Ucrânia reconhece hoje como o "Dia dos Resgatadores".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia sofrem mais de um milhão de baixas

De acordo com uma investigação do jornal dos EUA "Wall Street Journal", tanto a Rússia quanto a Ucrânia sofreram baixas significativas na invasão russa da Ucrânia, com centenas de milhares de soldados mortos ou feridos de ambos os lados. O exército ucraniano relatou aproximadamente 80.000 mortes e 400.000 feridos, enquanto as baixas russas são estimadas em 600.000 - 200.000 mortos e 400.000 feridos, de acordo com as estimativas das agências de inteligência ocidentais, relatadas pelo jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgaram publicamente suas próprias baixas.

13:21 Munz: Rússia busca aumentar sua força militar com recrutamento forçado

A Rússia está buscando aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados por meio de decreto. De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, esta medida tem significância além do conflito ucraniano.

12:55 Kremlin justifica expansão militar devido a ameaças crescentes nas fronteiras

O Kremlin está atribuindo seus planos de aumentar seu exército à segunda maior força do mundo às ameaças crescentes em suas fronteiras. "Isso se deve ao aumento das ameaças na periferia de nossas fronteiras", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma coletiva de imprensa. "Isso é resultado do ambiente altamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e da instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." Na segunda-feira, o presidente Vladimir Putin ordenou o aumento do exército russo em serviço ativo em 180.000 soldados, totalizando 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior exército do mundo depois da China.

12:30 Pesquisa: Maioria se opõe a foguetes de longo alcance para Kyiv

O governo ucraniano busca atingir os alvos logísticos da Rússia - campos de aviação militares, centros de comando, infraestrutura. Na pesquisa RTL/ntv Trendbarometer, 64% dos respondentes rejeitam a entrega de armas ocidentais "capazes de atingir alvos profundamente dentro da Rússia". 28% apoiam essa medida. Há uma maioria para a entrega desses foguetes entre os apoiadores dos Verdes e do FDP (53% e 58%, respectivamente). Apenas 34% dos colegas do SPD e 31% dos apoiadores da União apoiam essa decisão. Não há apoio para essas transferências de armas entre os apoiadores do BSW (0%) e apenas 4% dos apoiadores do AfD estão de acordo. 61% dos apoiadores do SPD e CDU/CSU rejeitam tais entregas de armas. Entre os apoiadores do AfD, 91% rejeitam as transferências de armas de longo alcance, e entre os apoiadores do BSW, é ainda maior, com 97%. A oposição a tais entregas de armas é mais pronunciada no leste (83%) em comparação ao oeste (61%).

11:49 Suspeito de atentado contra Trump, Routt, mencionou em 2022 que queria matar Putin

O suspeito do atentado contra Donald Trump, Ryan Wesley Routt, teria expressado o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un alguns anos atrás, de acordo com fontes do "Wall Street Journal" que falaram com a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh conheceu Routt em 2022 enquanto trabalhava na Ucrânia, descrevendo-o como "o americano mais perigoso" que ela encontrou. Ele teria tentado se juntar a brigadas voluntárias ucranianas e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário controverso "Russians in War" será exibido no festival de Toronto

despite initial concerns about safety, the controversial documentary "Russians in War" is now set to be showcased at the Toronto International Film Festival. Numerous threats were cited as the reason for the film's initial exclusion from the festival, but in a recent update, it was confirmed that it would be screened thereafter. Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova spent months with Russian troops at the front in Ukraine for the film. Ukraine's ambassador to Canada criticizes the decision, claiming that the festival is "providing a platform for Russian propaganda."

10:51 Embaixador russo cético sobre negociações de paz

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou dúvidas sobre potenciais negociações de paz no conflito Rússia-Ucrânia. Primeiro, é necessário um plano de paz, disse Nechaev na Deutschlandfunk. Só então a Rússia poderá avaliar em que medida esse plano coincide com suas próprias ideias. Nechaev se referiu a declarações feitas pelo Chanceler Federal Olaf Scholz, que havia defendido a aceleração dos esforços para alcançar a paz em uma entrevista da ZDF na semana passada. "Haverá certamente outra conferência de paz", disse Scholz. Ele concorda com o presidente ucraniano Zelenskyj "que também deve haver uma que inclua a Rússia".

10:31 ONU auxilia Ucrânia na segurança energética para o inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está intensificando sua colaboração com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, UNDP, com o objetivo de garantir a segurança energética. Os especialistas temem que os ataques aéreos russos às instalações críticas possam causar condições de inverno severas para os ucranianos, resultando em numerous outages of power, heat, and drinking water. The UNDP aims to help Ukraine minimize population supply disruptions, such as using gas-powered generators.

09:55 Falta de energia persiste em Sumy após ataqueNa região ucraniana de Sumy, que sofreu um ataque matinal de drones Shahed russos, 280.000 indivíduos ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os que escaparam da destruição causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 POW ucraniano executado pelos russosO comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relata que um POW ucraniano foi brutalmente executado pelas forças russas. "Os russos degolaram um POW ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva, com uma espada." Os atos hediondos de crueldade e barbarismo dos russos são incompreensíveis, afirma um especialista ucraniano. Hoje, uma fotografia do soldado morto foi compartilhada nas redes sociais. A espada usada no assassinato tem a inscrição "Por Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicaram imagens de soldados ucranianos sobreviventes que sofreram cativeiro russo.

09:02 Alaudinov comenta sobre a ofensiva de KurskQuando Kyiv surpreendeu Moscou ao lançar uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov expressou otimismo em seu canal do Telegram: "Vamos ficar calmos, aproveitar os lanches e assistir nossos caras destruírem o inimigo", escreveu no primeiro dia do avanço. Desde então, Alaudinov se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk e suas declarações são amplamente disseminadas pela mídia russa. Uma presença na mídia como essa só é possível com a aprovação daqueles no topo, de acordo com especialistas consultados pela agência de notícias AFP. Assim como o líder checheno Ramsan Kadyrov, Alaudinov parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até especulam que ele é um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha oferece 100 milhões de euros em ajuda de inverno à UcrâniaA Alemanha está fornecendo à Ucrânia uma ajuda de inverno adicional de 100 milhões de euros, anunciou a Ministra do Exterior federal Annalena Baerbock durante uma visita à República da Moldávia em Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está logo aí", disse antes de encontrar a Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno" para tornar a vida o mais insuportável possível para o povo da Ucrânia.

08:01 Drones russos atacam instalações energéticas ucranianasA Ucrânia relata outro grande ataque de drones pela Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, relata a força aérea. Eles estavam ativos em cinco regiões. As autoridades locais também relatam que as instalações energéticas na região nordeste de Sumy foram atacadas. Um total de 16 drones russos foi interceptado lá e instalações críticas, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectadas a sistemas de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Perdas militares russas na UcrâniaDe acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, desde ontem. Isso traz o total de perdas russas desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, e seis veículos blindados e 66 drones também foram perdidos.

07:10 Aeroporto militar russo atacado por drones ucranianosO aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi aparentemente atacado por drones de ataque ucranianos, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", que compartilhou vídeos com detonações audíveis. Supostamente, bombardeiros estratégicos equipados com mísseis estão estacionados lá, que a Rússia usa para atacar cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg apoia debate sobre armas de longo alcance para a UcrâniaO secretário-geral da NATO que se despede, Jens Stoltenberg, dá boas-vindas ao debate em andamento sobre a possível autorização para a Ucrânia atacar território russo com armas de longo alcance ocidentais. "É decisão de cada aliado, mas é crucial que coordenemos de perto, como fazemos", disse ao broadcaster britânico LBC. A Ucrânia vem pedindo a seus aliados há semanas que permitam que eles ataquem centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Quanto à preocupação com a possível escalada da guerra, Stoltenberg afirmou que não há opções sem riscos na guerra. "Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin vença na Ucrânia."

06:13 Canal de propaganda do estado russo RT banido no Facebook e WhatsAppA Meta, empresa-mãe do Facebook, bloqueou a disseminação de propaganda do estado russo através de canais como a RT em todo o mundo, anunciou a Meta. A RT (antiga Russia Today) e organizações afiliadas não poderão ser disseminadas nos aplicativos da Meta, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. A RT já foi bloqueada na UE desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação em torno da invasão russa da Ucrânia. Leia mais aqui.

05:33 Lukashenko perdoa 37 presos em Belarus

O ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 37 condenados. O governo bielorrusso em Minsk implica que esses indivíduos foram presos por "extremismo", um termo frequentemente utilizado na Bielorrússia para macular críticos do governo como extremistas. Entre os que receberam clemência estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não há detalhes sobre os 37 indivíduos que receberam clemência. Nos últimos meses, a Bielorrússia tem concedido clemência a presos que protestaram contra o governo. Em meados de agosto, Lukashenko perdoou 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 no início de setembro. Em cada caso, Lukashenko enfatizou que os prisioneiros demonstraram arrependimento e buscaram perdão.

03:11 Relatório da ONU: Condição dos Direitos Humanos na Rússia se Agrava De acordo com um relatório da ONU, os direitos humanos na Rússia estão sendo sistematicamente violados. "Agora, há um esquema sistemático, apoiado pelo Estado, de abusos dos direitos humanos", relata Mariana Katzarova. Nomeada como Relatora Especial da ONU sobre a situação na Rússia em 2023, a búlgaro Katzarova afirma em seu relatório que esse sistema é projetado para esmagar a sociedade civil e a oposição política. Críticos do conflito da Rússia com a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais perseguidos. Katzarova estima que o número de prisioneiros políticos seja de pelo menos 1372. Esses ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram acusados e condenados a longas penas de prisão com base em acusações fabricadas. Eles sofreram tortura enquanto estavam detidos. Prisioneiros políticos são mantidos em isolamento solitário, enquanto outros são involuntariamente internados em instalações de saúde mental. Esses são apenas os casos conhecidos por Katzarova; o número real pode ser maior, segundo um assistente.

23:24 Suécia vai Supervisionar Presença Proposta da NATO na Finlândia A NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo o papel de liderança. Isso envolve um modelo único de forças multinacionais da NATO, intitulado Forças Terrestres Avançadas (FLA), semelhante àquelas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressa orgulho por ter sido pedido pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença. Essa presença fortalecerá a segurança geral da NATO.

