Ex-jogador da NBA G League confessou ter raptado e matado uma mulher desaparecida em Las Vegas, segundo a polícia

Comanche, de 27 anos, e Sakari Harnden, de 19 anos, foram detidos na semana passada e acusados de raptar a amiga de Harnden, Marayna Rodgers, mas a polícia começou a acusar Comanche e Harnden de homicídio depois de terem sido descobertos os restos mortais de Rodgers, informou o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas num comunicado de imprensa no domingo.

Um mandado de captura da polícia mostra que Comanche e Harnden são acusados de homicídio na morte de Rodgers. Os Kings, uma filial dos Sacramento Kings, anunciaram na sexta-feira que Comanche foi dispensado da equipa.

No mandado, que foi apresentado no Tribunal Distrital de Clark County, a polícia diz que a dupla atraiu a vítima para um local isolado sob o pretexto de um negócio de prostituição. Em seguida, estrangularam Rodgers no veículo de Harnden, antes de deitarem o corpo numa vala e o cobrirem com pedras, de acordo com um registo do tribunal analisado pela CNN.

Após a sua confissão, Comanche mostrou aos detectives o local onde o corpo de Rodgers foi enterrado, segundo a polícia.

A CNN contactou os advogados que representam Comanche e Harnden para comentar as alegações.

"Sakari e Chance começaram a elaborar um plano para atrair Marayna para longe dos amigos para que pudessem matá-la", disse a polícia no mandado de prisão. "Chance e Sakari não conseguiram arranjar alguém que os ajudasse a cometer o crime, pelo que decidiram cometer o crime eles próprios."

Rodgers foi dada como desaparecida a 7 de dezembro, dois dias depois de ter sido vista pela última vez com amigos e de ter combinado encontrar-se com Harnden e Comanche, segundo a polícia.

Após as detenções, os investigadores obtiveram informações que os levaram a encontrar os restos mortais de Rodgers numa zona desértica de Henderson, cerca de 32 quilómetros a sudeste de Las Vegas, segundo a polícia.

De acordo com o mandado, Comanche disse à ex-namorada numa mensagem de texto: "Posso partir-lhe o pescoço ou simplesmente estrangular a cabra". Noutra mensagem, escreveu: "Se arranjares um bom pedaço de corda grossa ou algo resistente, posso fazê-lo a partir do banco de trás. Como os assassinos fazem nos filmes".

Comanche foi detido por pessoal do FBI na sexta-feira em Sacramento, Califórnia, durante um treino nas instalações dos Stockton Kings e renunciou à extradição numa audiência no tribunal de Sacramento na terça-feira. As autoridades de Las Vegas têm 30 dias para o levar de volta ao Nevada para enfrentar as acusações.

Harnden compareceu em tribunal na quarta-feira e deverá voltar a ser acusado em fevereiro. Ela compareceu em tribunal no domingo, quando a sua fiança foi fixada em 500.000 dólares, segundo os registos do tribunal.

Melissa Alonso e Jessica Flynn, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com