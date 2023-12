EUA e Venezuela chegam a acordo sobre a libertação de 10 americanos - e do condenado "Fat Leonard" - em troca da libertação do aliado de Maduro

O acordo incluirá também a extradição de Leonard Francis, o antigo empreiteiro militar conhecido como "Fat Leonard", que orquestrou o maior escândalo de corrupção da história da Marinha dos EUA.

O acordo marca mais um sinal de descongelamento significativo nas relações entre os EUA e a Venezuela, após meses de negociações de alto nível entre os dois países. O desanuviamento ocorre no momento em que o governo Biden enfrenta o agravamento da situação na fronteira sul, impulsionada em grande parte por migrantes venezuelanos, que levou os recursos federais ao limite.

A CNN tem conhecimento de três americanos formalmente declarados injustamente detidos na Venezuela - Eyvin Hernandez, Jerrel Kenemore e Joseph Cristella. Há pelo menos três outros americanos que são conhecidos publicamente como estando detidos no país - Airan Berry, Luke Denman e Savoi Wright.

Questionado sobre a situação do acordo na tarde de quarta-feira, o presidente Joe Biden disse aos jornalistas na pista de Milwaukee: "Parece bom e parece que Maduro, até agora, está a manter o seu compromisso com uma eleição livre. Ainda não está feito, há um longo caminho a percorrer. Mas, até agora, parece bom".

Francis "Fat Leonard", disse um alto funcionário da administração, será devolvido a um centro de detenção federal. Francis, de nacionalidade malaia, foi preso em 2013, declarou-se culpado e - enquanto estava em prisão domiciliária a aguardar a sentença - cortou a pulseira de localização no tornozelo e fugiu para a Venezuela.

"O seu regresso aos Estados Unidos irá agora garantir que ele seja totalmente responsabilizado pelos seus crimes, bem como pela sua tentativa de escapar à justiça", disse o funcionário.

Em troca, Biden tomou o que as autoridades classificaram como uma decisão "difícil" de conceder clemência a Alex Saab, um suposto financiador do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro.

"Para fazer essa troca, o presidente teve que tomar a decisão extremamente difícil de oferecer algo que as contrapartes venezuelanas buscaram ativamente, e ele tomou a decisão de conceder clemência a Alex Saab, que estava pendente de julgamento por lavagem de dinheiro, e permitir seu retorno à Venezuela ", disse um alto funcionário do governo.

Os EUA alegaram que Saab estava por trás de uma rede de corrupção envolvendo um programa alimentar subsidiado pelo governo que permitiu a Maduro e aos seus aliados roubar centenas de milhões de dólares do povo venezuelano, ao mesmo tempo que usavam a comida como forma de controlo social.

Espera-se também que a Venezuela liberte 20 presos políticos como parte do acordo, assim como Roberto Abdul, fundador de uma organização da sociedade civil venezuelana e opositor político de Maduro, que foi preso no início deste mês.

A administração disse esperar que a libertação dos presos políticos conduza a uma Venezuela mais democrática, tendo em vista as eleições presidenciais do próximo ano.

Em outubro, os EUA concordaram em aliviar algumas sanções contra a Venezuela depois de o país dominado por Maduro ter tomado medidas para abrir as suas eleições.

"Esperamos que, se formos capazes de concluir com êxito as acções esperadas hoje, estaremos bem posicionados para ver um caminho mais democrático na Venezuela", disse um alto funcionário da administração.

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan e seu principal vice, Jon Finer, estiveram envolvidos em meses de negociações a partir de maio de 2023 com o governo venezuelano, levando ao que as autoridades classificaram como "um resultado muito positivo".

Biden foi regularmente consultado sobre as discussões e foi mantido "informado de cada etapa deste processo desde o início das negociações diretas com representantes da Venezuela". O enviado presidencial especial para assuntos de reféns, Roger Carstens, fez várias viagens à Venezuela para se encontrar com os detidos americanos. Os EUA garantiram a libertação de nove outros americanos detidos na Venezuela em duas trocas de prisioneiros no ano passado.

A administração também elogiou o papel do Qatar, que recentemente mediou um cessar-fogo temporário na guerra entre Israel e o Hamas, na mediação do acordo com a Venezuela.

"Durante meses, o Qatar facilitou as conversações entre as autoridades de Maduro e as autoridades norte-americanas com o objetivo de abrir caminho para uma eleição competitiva em 2024 e para o regresso dos americanos detidos injustamente", disse um alto funcionário da administração. "Estamos muito gratos por esses esforços".

Apesar do acordo de quarta-feira, Maduro ainda enfrenta uma série de acusações nos EUA, inclusive por tráfico de drogas e corrupção, de acordo com um alto funcionário do governo.

A intensificação das negociações com a Venezuela ocorre em meio a mudanças geopolíticas que tornaram uma relação mais amigável com os EUA uma prioridade nos últimos meses.

A flexibilização do acesso dos EUA às vastas reservas de petróleo da Venezuela ocorreu numa altura em que a invasão russa da Ucrânia reduziu o abastecimento mundial de petróleo. E, no início deste ano, quando dezenas de milhares de migrantes venezuelanos entraram nos EUA todos os meses, sobrecarregando os recursos das cidades fronteiriças e dos enclaves urbanos como Nova Iorque, Caracas concordou em aceitar voos de venezuelanos enviados para casa a partir dos EUA.

Os compromissos assumidos pela Venezuela relativamente às eleições presidenciais de 2024 e à libertação dos detidos norte-americanos têm sido fundamentais para o apoio dos EUA.

Em outubro, a Venezuela formalizou medidas para uma eleição presidencial mais transparente no chamado acordo de Barbados, que incluía uma atualização do registo eleitoral para incluir mais venezuelanos que vivem no estrangeiro e um compromisso de incluir observadores internacionais nas urnas no próximo ano.

No dia seguinte, os EUA suspenderam as sanções sobre medidas relacionadas com as operações do sector do petróleo e do gás da Venezuela e certas proibições comerciais.

Nesse mesmo mês, a oposição venezuelana demonstrou um raro ímpeto depois de se reunir em torno de Maria Corina Machado, uma ex-legisladora de centro-direita que atacou Maduro por supervisionar a inflação crescente e a escassez de alimentos, nas primeiras primárias do país em 11 anos.

Mesmo assim, o governo venezuelano tentou desqualificá-la para ocupar cargos públicos.

O governo venezuelano também acusou Abdul, que ajudou a planear as primárias da oposição de outubro, e 13 outros líderes da oposição no início deste mês de traição e corrupção.

Saab, um aliado próximo de Maduro, era considerado o líder dos esforços de corrupção do regime para ganhar dinheiro. Foi detido em 2020, na ilha cabo-verdiana do Sal, no âmbito das acusações dos EUA, quando o seu jato parou para reabastecer quando ia da Venezuela para o Irão.

Em declarações à CNN no ano seguinte, em prisão domiciliária em Cabo Verde, negou as acusações dos EUA contra si, classificando a sua detenção como um "rapto" e um "conflito diplomático excecionalmente grave". Em outubro de 2021, foi extraditado para os EUA, onde se encontra detido na Florida a aguardar julgamento. Um advogado da Saab se recusou a comentar sobre a troca relatada.

Jennifer Hansler e Alex Marquardt da CNN contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com