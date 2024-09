EUA e Coreia do Sul participando de negociações sobre um possível novo acordo sobre os custos das tropas na Coreia, antes de uma possível reeleição de Trump.

As discussões sobre o Acordo de Medidas Especiais, conhecido como SMA, colocaram pressão na aliança EUA-Coréia do Sul durante a administração Trump. O ex-presidente Donald Trump pressionou por Seoul pagar até 400% a mais pela presença de 28.500 soldados dos EUA no país durante as negociações do acordo atual.

Advogados acreditam que uma presença substancial de tropas dos EUA na Península Coreana é crucial para fortalecer a parceria entre os dois países. As tropas servem tanto aos EUA quanto à Coreia do Sul como um deterrente contra qualquer ataque potencial da Coreia do Norte, à medida que o regime de Kim Jong Un continua a aperfeiçoar suas armas nucleares, e como um método de aumentar a presença dos EUA na região para contrapor a assertividade da China.

Há um senso de urgência para concluir o acordo antes do final do ano do lado coreano, devido à natureza complicada das negociações anteriores, afirmaram oficiais. Os oficiais dos EUA estão engajados com seus contrapartes da Coreia do Sul no assunto, mas alguns estão preocupados que garantir um acordo agora possa levar a críticas de Trump, e não querem que a aliança esteja em sua linha de fogo se ele vencer as eleições em novembro.

De acordo com o acordo existente, a Coreia do Sul contribui aproximadamente com $1 bilhão anualmente, o que representa um aumento de aproximadamente 13,9% em comparação com os SMAs anteriores. Várias rodadas de negociações para estender o acordo ocorreram, com a sétima rodada concluindo no final de agosto.

Um oficial do Departamento de Estado optou por não revelar os detalhes das negociações em andamento, mas mencionou que os EUA buscam um resultado "justo e equitativo" que "apoie a prontidão das forças dos EUA na Coreia e fortaleça e sustente a aliança EUA-ROK".

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul se recusou a comentar o assunto.

Os oficiais da administração Trump negociaram principalmente os termos do último acordo, mas ele não entrou em vigor até março de 2021, logo após o presidente Joe Biden assumir o cargo, permitindo que os oficiais da administração Biden fizessem ajustes para alcançar o acordo final.

Durante as primeiras etapas das discussões, a CNN relatou que Trump exigiu que a Coreia do Sul pagasse $4,7 bilhões anualmente, um pedido que surgiu do nada e deixou os oficiais dos Departamentos de Estado e Defesa correndo para justificar a figura.

No início deste ano, Trump expressou sua crença de que a Coreia do Sul não estava pagando o suficiente com base no último acordo.

“Eles foram capazes de negociar com a Administração Biden e reduzir essa figura significativamente para o que era inicialmente, que era quase nada”, disse Trump anteriormente neste ano durante uma entrevista com a Time. “Por que nós defenderíamos alguém? E estamos falando de um país muito rico. Mas eles são um país rico, e por que eles não queriam pagar?”

Acelerar um acordo é factível, afirmaram os oficiais atuais e antigos dos EUA. As fontes não revelaram os custos atuais em discussão ou comprometeram-se a concluir o acordo antes do final do ano, mas acrescentaram que o empenho da Coreia do Sul no assunto poderia acelerar as negociações.

Um desafio é que o acordo precisa ser aprovado pela Assembleia Nacional da Coreia do Sul - que está sob o controle do partido de oposição ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol. O Congresso dos EUA não tem influência na finalização do acordo do lado americano.

Alguns oficiais dos EUA formeram alertaram a Coreia do Sul contra se apressar muito em direção a um acordo, pois isso poderia dar errado se Trump acabar na Casa Branca.

“Eu acho que eles estão bastante perto de garantir o acordo, e é uma boa ideia para os EUA e a Coreia do Sul renovarem o acordo antecipadamente. Mas não deveria ser feito como uma aposta contra o próximo presidente. Isso é o tipo de coisa que aumenta as preocupações sobre a burocracia trabalhando contra a intenção de um presidente”, disse David Maxwell, da Fundação para a Defesa das Democracias, destacando que o acordo poderia ser facilmente desmantelado se Trump vencer as eleições e se opuser aos termos acordados.

As negociações em andamento sobre o Acordo de Medidas Especiais (SMA) são fortemente influenciadas pela política, com ambas as partes preocupadas com potenciais críticas e o impacto na aliança EUA-Coréia do Sul. O esforço da administração Trump para aumentar significativamente as contribuições da Coreia do Sul para a presença de tropas dos EUA no país gerou controvérsia e levantou questões sobre a justiça do acordo.

