EUA chegam discretamente a acordo com o Qatar para manter em funcionamento a maior base militar do Médio Oriente

O acordo, que não foi anunciado publicamente, realça a dependência de Washington em relação ao pequeno país do Golfo, que recentemente desempenhou um papel central na mediação da libertação de americanos do cativeiro em Gaza e na Venezuela.

A Base Aérea de Al Udeid, situada no deserto a sudoeste de Doha, é a maior instalação militar dos EUA no Médio Oriente e pode albergar mais de 10.000 soldados americanos.

O Secretário da Defesa, Lloyd Austin, visitou Al Udeid no mês passado, onde agradeceu ao Qatar o aumento das despesas com a base.

Mas não fez qualquer menção à renovação e a administração Biden não a divulgou - numa altura em que o Qatar tem estado sob crescente escrutínio por acolher líderes seniores do Hamas. As autoridades do Qatar têm respondido que só depois de um pedido dos EUA durante a administração Obama é que o Hamas foi autorizado a abrir um gabinete político em Doha.

A base tem sido um ponto fulcral para as operações aéreas do Comando Central dos EUA no Afeganistão, no Irão e em todo o Médio Oriente. As Forças Aéreas do Qatar e da Grã-Bretanha também operam a partir da base.

A extensão da base surge no momento em que os EUA reforçam a sua presença na região, perante a escalada de ameaças de grupos militantes apoiados pelo Irão no Iraque, na Síria e no Iémen.

Depois de o Hamas ter raptado cerca de 240 reféns em Israel, a 7 de outubro, o Qatar foi o principal intermediário entre o Hamas e a libertação inicial de muitos dos reféns israelitas e internacionais. Continua a ser central nas conversações para tentar reavivar as negociações sobre os reféns, coordenando-se com a CIA e a Mossad de Israel, bem como com o Egipto.

O seu papel nos meses de negociações sobre os americanos detidos pela Venezuela foi menos público, mas veio a lume depois de o Presidente Nicolas Maduro ter libertado 10 americanos no mês passado em troca de um aliado próximo acusado pelos EUA de branqueamento de centenas de milhões de dólares.

O envolvimento do Qatar em ambas as negociações tem sido visto como uma extensão do papel de mediador que o país assumiu com outros inimigos dos EUA, incluindo o Irão e os Talibãs. A sua vasta riqueza em petróleo e gás natural, aliada à capacidade de atuar como facilitador, permite ao Qatar ter um peso superior ao seu, dizem os analistas.

Embora o acolhimento dos líderes do Hamas não seja segredo, a brutalidade do massacre de 7 de outubro em Israel suscitou críticas ao Qatar e apelos à expulsão do Hamas.

O Presidente Joe Biden falou sobre as suas conversações com o emir do Qatar, mas por vezes não lhes deu o crédito que consideram merecer. Biden não mencionou o Qatar num artigo de opinião publicado em novembro no The Washington Post, enquanto o Egipto e outros aliados do Médio Oriente foram referidos. Biden também não destacou o papel do Qatar na libertação dos detidos na Venezuela na sua declaração oficial.

O Pentágono também recusou o pedido de comentário da CNN na terça-feira.

Milhares de afegãos foram transportados de Cabul para Al Udeid durante a caótica retirada americana do Afeganistão em 2021. O pessoal militar dos EUA lutou para atender ao fluxo maciço de refugiados do que Biden chamou de "um dos maiores e mais difíceis transportes aéreos da história".

O Qatar comprometeu-se a investir milhares de milhões dos seus próprios fundos para melhorar as instalações da base para os pilotos americanos. Al Udeid tornou-se a principal base aérea do CENTCOM em 2003, transferindo forças e meios da Base Aérea do Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, onde a presença de um grande número de militares americanos era mais sensível e controversa.

Embora Austin não tenha anunciado a extensão do acordo de Al Udeid durante a sua visita à base no mês passado, disse que os EUA e o Qatar "darão formalmente passos em frente para expandir e reforçar a nossa relação bilateral de defesa".

"Faremos isso através do compromisso do Qatar de contribuir com recursos significativos para aumentar as capacidades aqui na Base Aérea de Al Udeid, e isso apoiará nossas forças nos próximos anos", acrescentou Austin.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com