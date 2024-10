EUA alertam: Irã prepara-se para ataque de mísseis imediato contra Israel

De acordo com relatórios recentes dos EUA, o Irã estaria supostamente planejando retaliar contra Israel com um ataque de míssil. Um oficial dos EUA em Washington afirmou: "Há indícios sugerindo que o Irã está planejando executar um ataque com mísseis balísticos contra Israel em breve". O oficial alertou que tal ação teria graves consequências para o Irã. O oficial optou por permanecer anônimo e afirmou que os EUA estão ativamente ajudando nos preparativos defensivos de Israel.

As forças israelenses têm realizado extensos ataques aéreos contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, no Líbano. Ontem, Israel iniciou uma operação terrestre "limitada" no Líbano. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi considerado morto em um ataque aéreo israelense na sexta-feira.

Após o ataque radical islâmico do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, o Hezbollah abriu outra frente contra Israel com ataques regulares de mísseis do Líbano. Em abril, o Irã, pela primeira vez, atacou diretamente Israel a partir de seu próprio território, lançando mais de 300 foguetes e drones. Vários aliados ajudaram Israel a conter o ataque na época.

Para reforçar sua operação terrestre no Líbano, o exército israelense já mobilizou quatro brigadas de reserva adicionais. O exército afirmou: "Isso nos permitirá continuar nossas operações contra a organização terrorista Hezbollah e alcançar nossos objetivos operacionais". Os objetivos principais das operações incluem facilitar o retorno de cerca de 60.000 deslocados na região norte de Israel a suas casas. No entanto, o exército israelense não tem intenções de avançar em direção a Beirute ou qualquer outra cidade no sul do país, garantiu o porta-voz militar Daniel Hagari.

Em resposta às supostas ameaças de mísseis do Irã, os EUA estão fornecendo apoio militar adicional a Israel para reforçar suas defesas. Esse aumento no apoio militar ocorre em meio à escalada das tensões entre Israel e seus adversários, como o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã.

