Estudantes negros ponderam mencionar a raça nos ensaios de admissão à faculdade após a decisão do SCOTUS sobre a ação afirmativa

"Olá castanhos! O meu nome é Lynijah e sou uma rapariga negra nas áreas STEM", diz ela na frase de abertura da candidatura.

Russell disse que a decisão de mencionar a sua raça foi complicada. A jovem de 17 anos está entre os milhões de estudantes que se candidatam à universidade na primeira época de candidaturas desde que o Supremo Tribunal dos EUA anulou a ação afirmativa nas admissões universitárias. Muitos estudantes negros estão divididos sobre como - e mesmo se - devem revelar a sua raça na sua candidatura à admissão na faculdade.

A decisão do Supremo Tribunal, em junho, deixou Russell, uma aluna do último ano do ensino secundário em Maryland, nervosa a navegar num sistema em mudança que em breve decidirá onde passará os seus anos de faculdade.

Estudantes como ela dizem à CNN que as consequências da decisão do Supremo Tribunal acrescentaram um novo nível de ansiedade a um processo de candidatura já de si brutalmente stressante.

"Foi um pouco injusto, porque as minhas hipóteses de entrar numa faculdade da minha escolha seriam menores do que as de alguém que se candidatou talvez apenas um ano antes de mim", disse ela. "Isso fez-me duvidar de mim própria. Por exemplo, "Será que os meus números são suficientemente bons?""

Como resultado, Russell disse que expandiu sua lista de faculdades e removeu várias escolas que ela de repente assumiu que seria "impossível" entrar.

Embora Russell tenha levado algum tempo para determinar se deveria destacar sua experiência como estudante negra em suas inscrições, ela disse à CNN que, quando se sentou para escrever suas redações para a faculdade, acabou decidindo que era mais importante do que nunca discutir sua identidade racial como parte de sua história de vida.

A decisão judicial "fez-me enfatizar o facto de ser negra um pouco mais do que provavelmente teria feito. Incluía coisas como o meu cabelo ou coisas por que passei como pessoa negra", afirmou. "O que é importante para mim é a minha identidade, quem eu sou como pessoa. E a raça é uma grande parte disso".

Russell escreveu o seu primeiro ensaio universitário sobre o facto de ter crescido numa zona difícil de Baltimore e as dificuldades que a sua família ultrapassou. Ela acredita que incluir essas partes da sua identidade racial aumentará as suas probabilidades de entrar na universidade.

"Acho que incluir isso dá-me mais hipóteses", disse. "Acho que [as faculdades] ainda estão à procura de diversidade".

Harmony Moore, aluna do último ano do ensino secundário no Texas, adoptou uma abordagem totalmente diferente.

No início deste ano, Moore disse que escreveu várias redacções para a faculdade sobre a sua experiência como estudante negra na sua escola secundária predominantemente branca em Houston. Mas, depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado a ação afirmativa, decidiu rever as redacções.

"Removi completamente essa questão das minhas redacções", disse Moore. "Não queria que o funcionário de admissão errado a lesse e, de repente, não me quisesse deixar entrar na escola porque achava que eu estava a tentar impingir-lhes a minha raça."

As candidaturas de Moore continuam a mencionar actividades extracurriculares que indicam a sua identidade racial, como o seu trabalho em várias organizações lideradas por negros, como aNAACP e o Conselho Nacional de Mulheres Negras.

Mas ela acredita que evitar uma discussão mais evidente sobre raça nos seus ensaios aumentará as suas hipóteses de entrar numa escola.

"Não quero ter exatamente a mesma história que centenas de outros estudantes negros", disse. "Acho que me destaco por mim própria com as minhas actividades extracurriculares e com as distinções que recebi."

As Faculdades e Universidades Historicamente Negras (HBCUs) estão a registar um aumento nas candidaturas e nas matrículas, de acordo com a Associação Nacional para a Igualdade de Oportunidades no Ensino Superior.

Mas Angel Pérez, diretor executivo da National Association for College Admission Counseling (NACAC), disse que a decisão do tribunal superior acrescenta uma dose de confusão a um processo de admissão que sempre foi misterioso, matizado e ambíguo.

"Acrescentar esta camada e que [os estudantes] não saibam realmente: 'Falo sobre raça? Não falo sobre raça? Se sim, onde é que falo sobre isso? Será que isto vai ser valorizado?" ... Está a criar este medo. E esse medo para alguns estudantes é realmente paralisante", disse Perez.

Os conselheiros universitários dizem à CNN que o maior equívoco que ouvem dos estudantes é que as faculdades já não dão prioridade à diversidade e que os estudantes de cor já não são desejados nessas escolas.

Alguns conselheiros, como Tracy Ramos, co-fundadora da College Bound Parenting, estão a exortar os estudantes de cor a não se esquivarem da raça nas suas candidaturas.

"Não ignore uma parte tão crucial da sua identidade", disse Ramos. "Isso pinta uma imagem holística de quem você é."

Além disso, Ramos disse que é mais importante do que nunca para os estudantes de cor escrever sobre identidade racial em seus ensaios.

"Muitas faculdades de elite estão procurando maneiras de identificar esses alunos", disse ela. "O principal conselho é: Facilitem para que as faculdades saibam quem vocês são. Para saber tudo o que você é. "

Mas, segundo Perez, dar a conhecer a sua identidade não significa que os estudantes tenham de escrever sobre "adversidades" e "traumas" para entrar na escola.

"É literalmente mencionar isso no contexto da sua experiência vivida", disse Perez. "[Os alunos] não devem sentir a pressão de contar histórias com as quais se sentem desconfortáveis."

Muitas escolas acrescentaram questões dissertativas suplementares às suas candidaturas para que os estudantes possam discutir as suas experiências de vida e a forma como contribuiriam para a diversidade no campus.

Sean Manley estava nervoso por ter de contar a sua experiência como estudante negro que cresceu na zona rural de Maryland.

O finalista do ensino secundário planeia estudar engenharia biomédica e quer construir próteses para os necessitados. Ele admite que se sentiu "desmoralizado" após a decisão do Supremo Tribunal.

"No início, tive medo de que não conseguissem ver a minha raça e todos os desafios que a acompanham, por isso quis escrever mais sobre isso", disse. "Tenho muito orgulho de quem eu sou. E é uma parte muito importante da razão pela qual estou aqui".

Manley seguiu o conselho do seu conselheiro universitário para realçar subtilmente a sua identidade racial nos seus ensaios, referindo a sua impressionante lista de actividades extracurriculares, como os seus papéis de liderança na União de Estudantes Negros e na Sociedade Nacional de Engenheiros Negros. Ele disse que está contente por o ter feito, mas não tem a certeza se isso irá beneficiar as suas hipóteses de entrar nas escolas.

"Não sei se escrevê-lo no meu ensaio é bom ou mau, porque somos uma espécie de classe de experiências", disse. "É um bocado injusto. Não tenho nenhuma base para me basear. Toda a gente que me dá conselhos está apenas a tentar adivinhar, tal como eu."

Sydney Switzer está a adotar uma abordagem muito mais calculada nos seus ensaios de admissão.

Optou por escrever sobre a sua identidade racial nas candidaturas a certas escolas, mas noutras deixou-a intencionalmente de fora.

"Fiz isso com base na escola e se sentia ou não que essa escola valorizaria ter perspectivas diversas em seus alunos, e se isso era algo que eles gostariam de nos ouvir falar, versus outros elogios e realizações.

Vários conselheiros universitários disseram à CNN que é provável que um estudante não queira frequentar uma escola com a qual se sinta pouco à vontade para discutir qualquer aspeto da sua identidade. Mas a estratégia de Switzer fala da incerteza em torno da raça nas candidaturas às universidades deste ano e dos cálculos que os estudantes estão a fazer enquanto procuram ansiosamente a melhor forma de entrar nas escolas.

"Penso que, quando se está a competir com tantos estudantes diferentes, é preciso dar prioridade ao que se fala", disse Switzer.

Ela acrescentou: "É um pouco desanimador quando se trata de ter que fazer essas escolhas".

