Os parceiros de coalizão, a oposição e os representantes dos estados estão se reunindo em Berlim hoje para discutir a política de migração. No entanto, o líder da CDU, Friedrich Merz, demonstrou ceticismo, afirmando que seu partido entra nas negociações com "uma boa dose de pessimismo". Um funcionário do governo federal também alertou para não ter expectativas excessivamente otimistas.

Merz estabeleceu as regras básicas de que qualquer colaboração interpartidária sobre a política de migração pode ruir após a reunião de terça-feira se a coalizão não modificar sua política de asilo. Nesse caso, "o governo federal deve assumir a responsabilidade pelas consequências subsequentes para nosso país", ele acrescentou.

O partido de Merz insiste em barrar migrantes na fronteira alemã e manterá essa posição, afirmou Merz. Os motivos da "coalizão de trânsito" para legislação de armas mais rigorosa e deportações aceleradas são insuficientes para a união. Se a coalizão não ceder na questão de barrar migrantes na fronteira, "então não precisamos de mais reuniões, então não precisamos de mais mesas-redondas", afirmou Merz. A união só participará de uma "mudança fundamental" na política de migração.

Merz Pede Dissolução da Coalizão

Após o ataque com faca em Solingen, Merz ofereceu o apoio do seu grupo parlamentar para um fortalecimento rápido das regulamentações de asilo, com foco principal no SPD. Ele propôs usar a maioria conjunta da coalizão no Bundestag para tais fortalecimentos, efetivamente pressionando os social-democratas a desmantelar a coalizão. No entanto, o SPD não está disposto a agir sem os Verdes e o FDP.

A discussão da tarde entre representantes do governo federal, dos estados de Baixa Saxônia e Hesse, da união e outras frações do Bundestag ocorrerá no Ministério do Interior Federal. A união enviará seus especialistas em interior, Thorsten Frei e Andrea Lindholz, para as negociações.

Do ponto de vista do governo, os fundamentos das discussões no Ministério do Interior Federal são seu "pacote de segurança", que inclui um aperto significativo das leis de asilo e residência, leis de armas rigorosas, especialmente em relação ao porte de facas, e medidas contra o islamismo violento.

SPD Estabelece Limites

A porta-voz adjunta do governo, Christiane Hoffmann, sugeriu que a reunião ocorra em um ambiente confidencial e construtivo para produzir resultados tangíveis. Hoffmann aconselhou contra ter expectativas excessivamente altas antecipadamente.

A líder do SPD, Saskia Esken, rejeitou todas as ajustes nas regulamentações de asilo que exigem alterações na Lei Fundamental. Propostas da união para renunciar ao direito individual de asilo, por exemplo, "não estão em harmonia com nossa constituição", afirmou Esken. "Não mexeremos na constituição". A Alemanha também continuará a cumprir suas responsabilidades legais europeias em relação à política de asilo.

A líder dos Verdes, Ricarda Lang, defendeu nuances no debate sobre migração. É crucial distinguir entre "ofensores violentos islamistas que perderam seu direito à proteção" e "aqueles que buscam refúgio que se integram na sociedade e se tornam seus constituintes", ela disse em Berlim.

