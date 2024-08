"Estou a afirmar com confiança que o semáforo desempenhou um papel significativo".

Jena se esgueira por entre as rachaduras: O FDP corre o risco de ser expulso do parlamento durante as eleições estaduais da Turíngia no domingo. No entanto, uma figura liberal triunfa na segunda maior cidade do estado. "Não me alinho com as linhas partidárias, mas atuo de forma excessivamente partidária", afirma o prefeito Thomas Nitzsche no "Laboratório Climático" da ntv sobre sua reeleição em junho. Ele vê a falta de maioria na câmara municipal como uma vantagem: "Então você está imediatamente procurando compromissos e até mesmo se inclina para a esquerda às vezes", explica Nitzsche. O representante do FDP também está aberto a ideias independentes do partido: ele gosta de carros, mas não no centro da cidade. De vez em quando, é preciso ceder, sugere ele.

ntv.de: O que torna Jena única?

Thomas Nitzsche: Muitos dizem que Jena é do tamanho perfeito. Não é tão grande quanto Berlim, Colônia ou Munique, mas com mais de 100.000 habitantes, é grande o suficiente para oferecer tudo o que se pode desejar em esportes, cultura e muito mais. No entanto, é pequena o suficiente para permanecer íntima. Quase todos se conhecem.**

Uma harmonia de tranquilidade e atividade?

Sim, Jena equilibra lindamente os elementos urbanos e naturais. O centro da cidade é luxuriante, e é lar de instituições científicas influentes e uma economia forte. Ambos os setores trabalham cooperativamente juntos, contribuindo para a prosperidade econômica de Jena, bem como para seu sucesso no setor educacional. Quase um terço da população possui um grau acadêmico.**

Também na prefeitura. Em outras cidades bem conhecidas da Turíngia, como Erfurt, Gera e Weimar, os residentes tendem a votar no CDU ou AfD, às vezes no SPD e na Esquerda. Como membro do FDP, você derrotou a candidata verde Kathleen Lützkendorf na eleição de junho. O que pode explicar essa diferença?

Eu sirvo como prefeito de forma não partidária e gostaria de continuar por mais seis anos.

De que forma não partidária?

Nos últimos cinco anos, não havia uma coalizão fixa na câmara municipal de Jena, mas sim uma "maioria de sobreposição" de votos do CDU, SPD e FDP. No entanto, não era suficiente para formar uma maioria, então tínhamos que trabalhar juntos de decisão em decisão, localizando votos necessários de outros partidos. Consequentemente, você está imediatamente procurando compromissos e às vezes indo para a esquerda. Isso não significa abandonar nossos princípios, mas eu não exibo bandeiras partidárias liberais fora da janela da prefeitura de Jena. Em vez disso, eu procuro servir o maior número possível de residentes. Para fazer isso, às vezes é preciso ceder e renunciar às próprias posições. Isso é mais fácil no nível local do que no nacional ou estadual, mas o princípio permanece o mesmo: Reconhecer os sucessos políticos de outros partidos fomenta a cooperação no governo.

Você também busca alianças com o AfD?

Em Jena, os votos do AfD nunca foram cruciais nos últimos cinco anos, pois eles só tinham cinco dos 46 assentos na câmara municipal, agora seis. Como resultado, é possível construir uma maioria em torno deles. No entanto, se o AfD garantir um terço dos assentos nas eleições estaduais da Turíngia, o processo se torna mais complexo no nível estadual. Como isso deve ser tratado? Minha posição é evitar falar ou cooperar com o AfD, mas se uma decisão depender de seus votos, a decisão deve prevalecer.

Isso o incomoda que esta campanha eleitoral se concentra principalmente no AfD, Bjørn Höcke e a possibilidade de muros na fronteira?

As pessoas são indivíduos, e suas preocupações não podem ser ignoradas. As mensagens negativas podem atrair mais atenção do que as positivas. Este sentimento negativo não é exclusivo da Turíngia; é um fenômeno social disseminado. As tensões dentro da Alemanha aumentaram desde a pandemia da COVID-19 e continuaram na guerra na Ucrânia. Em suma, o temperamento das pessoas tem encurtado e sua tolerância para situações desagradáveis diminuiu, como evidenciado no sentimento público e no comportamento eleitoral. O AfD encontrou uma retórica para se agrupar: medo do desconhecido, medo de mudança ou medo de declínio econômico e social. Até mesmo indivíduos abastados apoiam o AfD porque têm medo de perder algo. Ninguém explora melhor o cartão do medo do que o AfD. É por isso que acho que é um erro fazer guerra contra o partido. Em vez disso, devemos abordar as causas subjacentes do medo.**

Essas mudanças, você quer dizer transições como aquecedores de calor e carros elétricos? As pessoas ficam tão irritadas que se recusam a se envolver com essas iniciativas caras?

Sim, a Lei de Energia dos Edifícios (GEG) é um exemplo claro. A comunicação e a arte do ofício em relação à iniciativa poderiam ter sido melhoradas, considerando que seu impacto econômico afeta significativamente os indivíduos - pelo menos cinco dígitos. As pessoas acreditam que essa mudança é necessária, mas inevitável, apesar de não poderem arcar com ela. Esse senso de ser forçado a se adaptar à mudança sem outra opção cria um terreno fértil para o medo crescer e florescer.

Como você conseguiu isso em Jena?

Nós transmitimos nossas opiniões aos residentes: inicialmente, implementamos um plano de aquecimento comunitário, garantindo que cada região da cidade utilize uma fonte de calor específica. Uma vez que essa disposição foi estabelecida, abordamos os passos subsequentes. O alvoroço diminuiu, mas a apreensão persiste. A GEG causou danos significativos em um curto período de tempo. Levara muito tempo para se recuperar, com as autoridades municipais sendo as mais atingidas por tais tópicos.

Em outras áreas, mudanças imediatas podem ser feitas - muitas vezes contra o que a partido apoia: O FDP defende amplamente a liberdade. Ele se opõe a limites de velocidade, apoia o motor a combustão e recentemente defendeu estacionamento gratuito ou a taxa plana no centro das cidades. Se você discordar disso, tome cuidado.

O Plano de Cinco Pontos não foi universalmente aceito dentro do partido. Trate-o com cautela antes de rotulá-lo como a posição oficial do partido. Em Jena, recusamo-nos a abraçar o estacionamento gratuito no centro da cidade como meio de aumentar sua atratividade. Desejamos preservar o acesso, evitar bloquear a área com barreiras e prevenir restrições de estacionamento, reconhecendo que a entrada diária de 30.000 commuters não pode ser gerenciada apenas pelo transporte público. Assim, Jena emprega uma estratégia flexível: os commuters devem ser capazes de acessar o centro da cidade de carro, mas esses veículos devem desaparecer rapidamente após a chegada, já que os carros impedem a serenidade do centro da cidade.

Esforçamo-nos para persuadir motoristas a usar estacionamentos subterrâneos. Alguns não gostam dessa ideia devido aos espaços confinados ou ao receio de perder seus veículos. Para corrigir mal-entendidos, propomos adaptar o sistema de preços de forma mais sensata.

Estes estacionamentos subterrâneos estão atualmente disponíveis ou a construção ainda está em andamento?

Eles existem, mas estão subutilizados. Mesmo durante os picos de temporada, há muito espaço disponível nos estacionamentos, já que as pessoas preferem se espremer no estacionamento na rua.

Também estamos insatisfeitos com a poeira fina, barulho e detritos?

Sim, mas defendemos o tratamento igualitário de todo o tráfego, portanto, nos opomos a um centro da cidade sem carros acima do solo. No final, a mistura é crucial. Investimos 150 milhões de euros em novos trams, expandimos a rede de ciclovias recentemente e, segundo informações disponíveis, temos uma das taxas de pedestres mais altas do país. Os carros servem principalmente para commuters. Em essência, nosso objetivo é criar um centro da cidade atraente, alcançável apenas através de uma zona pedonal. Todos reconhecem isso de suas férias, e nós também observamos isso em nossa Wagnergasse, nossa famosa rua de pubs: veículos costumavam atravessar a rua; depois, apenas o ônibus; e, posteriormente, a rua evoluiu para um ponto animado quando o ônibus também saiu.

A justificativa para um centro da cidade sem carros se baseia mais em melhorar a qualidade de vida do que em proteger o clima?

Principalmente, atribuo o apelo à sensação de bem-estar, associada aos benefícios climáticos. O centro da cidade não deve ser prejudicado pelos gases de escapamento.

São necessários investimentos significativos para isso?

Sem investimentos, o sucesso será ilusório. Se quisermos contribuir para a proteção do clima, organizar a transição térmica municipal é uma necessidade. Isso será um empreendimento custoso para Jena, envolvendo uma centena de milhões de euros.

Deveríamos relaxar a restrição da dívida?

Não sou o Ministro Federal das Finanças e não presumo influenciar as prioridades orçamentárias. No entanto, reconheço que sem investimento, o progresso vai emperrar. Relaxar a restrição da dívida não é inteiramente viável, já que resulta em uma satisfação de curto prazo, seguida de um forte contra-ataque. Portanto, é crucial gerar impulsos, empurrar as fronteiras e manter a disciplina fiscal, impedindo um crescimento excessivo no setor consumidor. Nos últimos seis anos, conseguimos avançar na redução da dívida enquanto ao mesmo tempo fomentávamos o crescimento.

Isso indica que Robert Habeck e Christian Lindner seriam capazes de colaborar efetivamente.

Sim, observei a formação da coalizão do semáforo com uma sensação de melancolia. Senti que tanto os candidatos principais, Robert Habeck e Christian Lindner, trabalharam harmonicamente. Muitos compromissos da coalizão foram implementados. Continuo sendo uma das pessoas que defendem que a coalizão do semáforo alcançou muito. Infelizmente, a imagem externa permanece sombria. É lamentável que eles não reconheçam os feitos um do outro.

Em conversa com Thomas Nitzsche, conversamos com Clara Pfeffer e Christian Herrmann. A entrevista foi editada para clareza e fluidez. A versão não editada pode ser ouvida no podcast "Klima-Labor"*.

