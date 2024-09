Este ano, o chefe do governo ucraniano relata um duplo aumento na produção de armas.

Este ano, a produção de armas ucranianas teve um aumento substancial, de acordo com estatísticas do governo. Como disse o Primeiro-Ministro Denys Shmyhal, "Nós mais do que dobramos nossa produção de armas nos primeiros oito meses de 2024 em comparação com 2023". A Ucrânia tem como objetivo produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. Segundo Shmyhal, "Estamos avançando. Nossa produção de drones está em alta".

Desde fevereiro de 2022, a Ucrânia está em conflito com as forças russas, e embora busque ajuda de seus aliados ocidentais, também está fortalecendo seu setor de defesa doméstico.

Como parte desses esforços, as tropas ucranianas realizaram recentemente um teste bem-sucedido de um míssil balístico desenvolvido domesticamente, como revelou o Presidente Volodymyr Zelenskyy há um mês. Além disso, Zelenskyy observou que suas tropas haviam empregado pela primeira vez em combate um drone de foguete de longo alcance chamado "Palianyzia", produzido localmente na Ucrânia.

No entanto, a Ucrânia não está negligenciando sua busca por apoio contínuo de seus aliados internacionais. Isso ficou evidente na reunião do Grupo de Contato da Ucrânia na base militar dos EUA em Ramstein na semana passada, e também foi destacado no discurso noturno de Zelenskyy na segunda-feira. Em seu discurso, ele enfatizou: "A trajetória da guerra depende diretamente da qualidade da logística e do cumprimento de cada compromisso por nossos parceiros".

Apesar de contar com o apoio internacional, a Ucrânia também está aprimorando suas capacidades de defesa domésticas.

