Estátuas confederadas retiradas do parque de Jacksonville

"Não se trata, de forma alguma, de uma tentativa de apagar a história, mas de mostrar que aprendemos com ela. Quando sabemos mais, fazemos melhor uns pelos outros e para os outros", afirmou a presidente democrata da Câmara, Donna Deegan, num comunicado.

As estátuas representam duas figuras femininas - uma com crianças dentro de um dossel de granito e a outra no topo da estrutura. Foi inaugurado em 1915, de acordo com o Smithsonian American Art Museum, no mesmo ano em que o nome do local foi alterado para Confederate Park. A cidade mudou-lhe o nome para Springfield Park em 2020.

O vídeo da WJXT, afiliada da CNN, mostrou as figuras carregadas em paletes para remoção, com o monumento de granito permanecendo no local. Deegan disse que o custo de 187 mil dólares da remoção foi pago com fundos privados angariados pelo grupo local 904WARD, que se descreve como "empenhado em criar uma comunidade de inclusão para todos os residentes de Jacksonville, na Flórida".

"Os monumentos confederados, muitas vezes erguidos durante períodos de tensão e divisão racial, servem como lembretes dolorosos de um passado divisivo e contribuem para um clima que perpetua a desigualdade", disse o 904WARD em um comunicado.

A remoção foi criticada pelo presidente republicano do Conselho da Cidade, Ron Salem, que disse ao WJXT que acreditava que a prefeita excedeu sua autoridade ao remover as estátuas sem a aprovação do Conselho. "Quais são as ramificações disso daqui para frente?" disse Salem à estação na quarta-feira. "A Presidente da Câmara pode angariar dinheiro em privado para fazer outras coisas? Construir uma ponte? Destruir a cadeia?"

Deegan tinha autoridade para remover as estátuas porque elas estavam localizadas em propriedade controlada pelo Departamento de Parques, Recreação e Serviços Comunitários da cidade, disse o principal advogado da cidade em um parecer divulgado pelo gabinete do prefeito. "O Presidente da Câmara é o único executivo com autoridade sobre o funcionamento e a administração dos parques e da propriedade dos parques da cidade", afirmou o Conselheiro Geral Michael Fackler.

Outra estátua que retratava um soldado confederado em um parque no centro de Jacksonville foi removida em 2020, quando cidades em todos os EUA viram protestos após o assassinato de George Floyd, informou a afiliada da CNN WJXT. O então prefeito Lenny Curry, um republicano, prometeu na época derrubar todos os monumentos confederados da cidade, mas a Câmara Municipal tem resistido repetidamente aos pedidos de reservar dinheiro para as remoções.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com