Estas equipas trabalham para anular condenações injustas, libertando pessoas inocentes da prisão. Podem fazer muito mais, dizem os especialistas

Kenneth Nixon ficou atordoado no momento em que foi considerado culpado, em setembro de 2005, de dois homicídios que não cometeu - uma condenação injusta que fez com que o pai de dois filhos, então com 19 anos, fosse condenado a passar o resto da vida numa prisão do Michigan.

"Não conseguia compreender como é que isto podia acontecer", disse Nixon, atualmente com 37 anos, à CNN. "Como americanos, somos ensinados a acreditar que o sistema funciona - ele acerta... Eu não entendia como é que podia estar errado de uma forma tão grande".

Durante anos, Nixon passou algum tempo na biblioteca jurídica da prisão, instruindo-se para poder provar a sua inocência. Por fim, procurou a ajuda do Projeto de Inocência da Faculdade de Direito Cooley do Michigan, que defendeu o seu caso.

Mas foi o esforço de uma equipa dentro do próprio gabinete do procurador que trabalhou para o condenar que acabou por limpar o nome de Nixon: a Unidade de Integridade da Condenação do Procurador do Condado de Wayne, uma das mais de cem unidades deste tipo em todo o país que reavaliam casos e investigam alegações de inocência.

Quando essas alegações são confirmadas, essas unidades trabalham para que o prisioneiro seja libertado.

Para Nixon, esse dia chegou 16 anos depois de ter sido condenado injustamente. Os seus advogados pediram uma revisão e, a 18 de fevereiro de 2021, o Procurador do Condado de Wayne, Kym Worthy, reconheceu que Nixon não tinha tido um julgamento justo. As suas condenações foram anuladas, as suas sentenças anuladas e as acusações retiradas.

"Posso estar aqui e dizer-vos isto com confiança: Se não fosse a Unidade de Integridade das Condenações, há uma grande possibilidade de eu ter morrido na prisão por um crime que não cometi", afirmou Nixon.

Nas últimas semanas, uma série de condenações injustas anuladas - incluindo uma no Condado de Cook, Illinois, e duas no Condado de Los Angeles, Califórnia - foram creditadas, em parte, ao trabalho das unidades de integridade de condenações, ou CIUs.

Coletivamente, estes casos ilustram o bem indiscutível que as Unidades de Integridade das Condenações podem fazer para resolver uma realidade assustadora: Pessoas inocentes foram e serão condenadas e enviadas para a prisão por crimes que não cometeram.

Houve mais de 3.400 exonerações desde 1989, de acordo com o Registo Nacional de Exonerações. O registo define geralmente uma exoneração - um subconjunto de condenações injustas - como um caso em que uma pessoa é libertada de todas as consequências de uma condenação criminal em resultado de novas provas.

Destes, pelo menos 729 exonerações - cerca de 20% - foram conseguidas com a ajuda de um OIC.

Mas há espaço para melhorias, disseram os especialistas à CNN. Muitas jurisdições não têm dinheiro para pagar um órgão de investigação criminal ou não dispõem dos recursos necessários para realizar um bom trabalho. E há preocupações de que alguns Institutos de Investigação Criminal existam apenas como um benefício político para o procurador distrital - que ninguém esteja realmente a investigar alegações de inocência, ou que o Instituto funcione para preservar as condenações em vez de as questionar.

Mas muitos OICs fazem um bom trabalho, disse Marissa Bluestine, diretora assistente do Centro Quattrone para a Administração Justa da Justiça da Faculdade de Direito Carey da Universidade da Pensilvânia, que trabalha e presta consultoria a OICs de todo o país. Para isso, eles precisam operar de forma independente e transparente, disse ela, mas seu mandato também deve ir além da investigação de casos antigos.

Os Institutos de Investigação Criminal, segundo ela, não devem ser meramente reactivos, mas sim pró-activos, trabalhando para garantir que os erros que levaram a uma condenação injusta não voltem a acontecer.

"Um bom e eficaz tribunal de instrução criminal não se limita a olhar para trás, mas também para a frente", disse Bluestine, "e onde é que se pode interromper o processo na fase inicial para evitar que as condenações injustas aconteçam em primeiro lugar."

As exonerações não são a única medida de sucesso

Os centros de investigação criminal são relativamente novos. Os primeiros surgiram na década de 2000, de acordo com uma lista publicada pelo Registo Nacional de Exonerações, que é um esforço conjunto da Universidade da Califórnia Irvine, da Universidade do Michigan e da Universidade do Estado do Michigan.

Quando Jessica Weinstock Paredes, uma ex-advogada de defesa criminal, ingressou no registro como sua bolsista de pesquisa em 2019, contava apenas 36 unidades. Desde então, a lista aumentou e se diversificou, disse ela: Os CIUs costumam estar alojados no escritório de um promotor local, mas agora existem CIUs nos escritórios dos procuradores-gerais do estado e, em outros lugares, comitês que fazem trabalhos semelhantes.

O processo do OIC varia entre as jurisdições, segundo os especialistas. Mas geralmente começa com um pedido de uma pessoa encarcerada ou de seus advogados para que a unidade reavalie um caso. Se a Unidade de Investigação Criminal optar por fazê-lo, reinvestigará o caso a partir do zero, revisitando os ficheiros do processo, entrevistando testemunhas e reexaminando provas.

Por vezes, essa investigação incrimina ainda mais a pessoa e, por vezes, lança dúvidas sobre a sua condenação, disse Bluestine. Normalmente, fica algures no meio.

Eventualmente, cabe ao procurador decidir se as novas provas são suficientes para mudar de opinião sobre a condenação ou para o levar a questioná-la, mesmo que não provem necessariamente a inocência de um indivíduo.

Se for esse o caso, disse Bluestine, a maior parte dos estados exige que os advogados de defesa apresentem uma petição aos tribunais para obterem uma medida de correção, e o gabinete do Ministério Público concordará. Normalmente, realiza-se uma audiência em que um juiz determina se o indivíduo tem, de facto, direito a essa medida.

Nos casos em que as pessoas são consideradas inocentes, isso pode levar à sua libertação da prisão e, espera-se, a uma exoneração.

Mas nem sempre é esse o resultado, disse Bluestine, e as exonerações não são a única forma de avaliar o sucesso de um OIC. Podem ser obtidos outros tipos de alívio se o Centro de Investigação Criminal estiver aberto a lidar com condenações injustas anuladas por outras razões que não a inocência de alguém.

As condenações injustas também podem incluir, por exemplo, casos em que erros processuais violaram os direitos de uma pessoa, de acordo com o Instituto Nacional de Justiça.

"A unidade também deve estar aberta a outras formas de lidar com uma condenação injusta, mesmo que não se trate de uma inocência efectiva", disse Bluestine. "Se se tratar de algo em que houve uma má conduta por parte da polícia de acusação ou do advogado de defesa que nos impeça de acreditar na própria condenação, a unidade deve também estar disposta a abordar essa questão." Do mesmo modo, se o arguido for considerado menos culpável, deve haver vontade de ajustar a sentença em conformidade, afirmou.

Os resultados alternativos podem ser a comutação da pena, a confissão de culpa por um crime menor ou o apoio do Ministério Público à liberdade condicional, à comutação ou à libertação compassiva.

"Há definitivamente outras formas de atuar num caso, mesmo que não se chegue à exoneração", afirmou.

Na verdade, cerca de metade dos centros de investigação criminal contabilizados pelo Registo Nacional de Exonerações ainda não registaram uma exoneração - mas isso pode dever-se, em parte, aos critérios rigorosos de inclusão do registo. O registo não inclui condenações injustas anuladas por razões que não incluem provas da inocência de alguém, como por exemplo um erro processual que violou o direito a um processo justo.

A falta de exonerações não significa que o Centro de Investigação Criminal não esteja a procurar outras vias de recurso que são valiosas e importantes, disse Weinstock Paredes. Mas o registo estuda especificamente as exonerações, observou ela, e o número produzido por um OIC pode ser pelo menos uma métrica para medir a produtividade de uma unidade.

'Tempo é algo que não se pode recuperar'

Alguns são cépticos em relação aos Institutos de Investigação Criminal que não produzem exonerações - como Marc Howard, professor de Governo e Direito na Universidade de Georgetown e diretor da Iniciativa Prisões e Justiça. Ele não se opõe aos Institutos de Investigação Criminal, considerando-os uma "instituição maravilhosa e muito necessária".

"Se", acrescentou, "eles realmente fizerem o trabalho para o qual foram designados".

Considera que algumas UIC são uma "farsa", criadas para sugerir que os gabinetes estão a avaliar os casos sem o fazerem realmente - uma preocupação partilhada por Nixon, o exonerado do Condado de Wayne.

"Há algumas unidades de integridade de condenações em todo o país que só existem no nome. São um golpe publicitário para o procurador que as decidiu criar. Parece bom", disse Nixon. "Mas, na realidade, não há ninguém a trabalhar".

Isto pode prejudicar ainda mais as pessoas inocentes na prisão, disse Howard, porque a existência dos OIC pode dar a impressão de que as condenações são exactas, mesmo que não o sejam.

Howard também manifestou a preocupação de que alguns OIC actuem para preservar as condenações em vez de explorarem verdadeiramente a sua anulação, apontando para um potencial conflito de interesses: "São criados pela própria instituição que contribuiu para a condenação injusta", afirmou, acrescentando que a estrutura exige que "as pessoas se policiem efetivamente a si próprias".

Bluestine reconheceu que "a proteção contra a parcialidade é uma questão importante" e que é importante que o OIC não esteja predisposto a manter as condenações. Um OIC precisa da "orientação" correcta e, embora muitos sejam constituídos por procuradores de carreira que fazem um bom trabalho, a experiência dos advogados de defesa "é certamente uma coisa boa e importante", afirmou.

Howard concordou com isso: Os OICs que ele acredita funcionarem bem incluem ex-advogados de defesa que são cépticos em relação às provas e estão familiarizados com a má conduta que contribuiu para condenações injustas. Mas ele também quer ver os OICs "capacitados", obtendo mais recursos e sendo autorizados a operar de forma independente dentro do escritório do promotor, sem o preconceito da instituição mais ampla.

Isto pode ser particularmente difícil para jurisdições e gabinetes do Ministério Público mais pequenos, que não só não dispõem de recursos como também dificultam uma análise não tendenciosa, porque todos no gabinete estão familiarizados com o caso e com os procuradores que nele trabalharam.

Mas no seu melhor, os OICs são "absolutamente importantes", ajudando a "restaurar a confiança no sistema", disse Nixon, que hoje é o presidente da Organização dos Exonerados - um grupo que ajuda os exonerados a fazer a transição de volta à vida fora da prisão, muitos dos quais, como Nixon, se beneficiaram do trabalho dos OICs.

Os OICs mostram que os procuradores estão empenhados em fazer o seu trabalho corretamente, disse ele, e em reconhecer que os erros acontecem.

"Mas também desempenham um papel na educação dos promotores sobre os principais fatores que contribuem para condenações injustas", disse ele. "E isso é importante, porque se as coisas correrem bem logo à partida, as pessoas não perdem o seu tempo. O tempo é algo que não se pode recuperar".

