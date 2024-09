Esta semana testemunhou a persistente queda dos custos do combustível.

Preços da gasolina continuaram a cair esta semana, de acordo com o relatório da ADAC de quarta-feira em Munique. O custo médio da gasolina E10 agora está em 1,636 euros por litro, uma queda de 1,4 centavos em relação à semana passada. O diesel, por sua vez, caiu 2,3 centavos, com o custo caindo para 1,530 euros. Esses preços para ambos os tipos de combustível não eram vistos desde o final de 2021.

Se essa queda de preço vai persistir ainda é incerto, de acordo com o clube automobilístico. Essa incerteza se deve a um aumento ligeiro no preço do petróleo Brent desde a semana passada, de menos de 70 para cerca de 74 dólares.

A ADAC aconselha os motoristas a ficarem atualizados sobre os preços mais baixos de combustível, sugerindo o uso de aplicativos para esse fim. Além disso, encher o tanque entre 7:00 PM e 8:00 PM ou 9:00 PM e 10:00 PM pode ajudar a economizar dinheiro, já que os preços podem aumentar tão cedo quanto 7:00 AM pela manhã.

