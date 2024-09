Esta pessoa destacou-se como uma das poucas mulheres negras no curso de engenharia no MIT. Agora, como graduada, ela emprega a dança para iniciar uma nova onda de estudantes no reino das STEM.

Criada em Long Island, em Nova Iorque, nutrida por um pai engenheiro mecânico e uma mãe enfermeira, seus interesses variados sempre tiveram apoio.

"Achava que as profissões dos meus pais nos setores de STEM me fizeram pensar que eu também poderia ter sucesso neles", disse Toussaint.

Ela tinha uma afinidade por matemática, mas o estúdio de dança se tornou seu santuário, ela afirmou.

"Sempre foi um terreno fértil para camaradagem, persistência e aprender a ser resiliente", compartilhou Toussaint.

Essa paixão mútua levou Toussaint a estudar engenharia mecânica no MIT, onde ela também serviu como capitã da equipe de dança. Foi aí que ela descobriu que mulheres negras raras vezes buscavam educação em STEM - uma sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ela foi uma de apenas duas mulheres negras em sua turma, uma experiência que destacou a necessidade de maior diversidade nessas áreas de carreira.

"O que mais me chamou a atenção foi que eu não me sentia tão única a ponto de ser uma das duas", disse Toussaint. "Eu sentia que deveria ser diferente e poderia ser diferente."

Sinergizando STEM e dança

Como professora de matemática do ensino médio em Brooklyn oriental em 2008, Toussaint testemunhou vários estudantes que nutriam aversão pela matemática. Isso a levou a ambicionar criar um método para mudar a percepção das crianças, especialmente para meninas de cor, e encorajá-las a abraçar o STEM.

"Comecei a refletir sobre um universo onde as vantagens que se derivam da dança poderiam fomentar os resultados que almejamos no STEM", ponderou Toussaint.

Em 2012, ela estabeleceu a Integração Dança-STEM, uma iniciativa sem fins lucrativos que mistura dança com educação em STEM para tornar esses assuntos mais atraentes e acessíveis. Hoje, o programa trabalha com meninas de cor entre 8 e 18 anos em nove cidades americanas e seus serviços são gratuitos para indivíduos.

Os programas escolares e de verão da organização geralmente atraem meninas que se consideram dançarinas, mas são hesitantes em relação ao STEM. Através da comunidade de apoio e projetos práticos, as meninas começam a se ver como programadoras, engenheiras e inovadoras.

"Através da dança, criamos um ambiente que parece convidativo", explicou Toussaint. "E com esse espaço, somos capazes de apresentar algo que parece um pouco intimidante."

Iluminando o palco com STEM

Em vez de ensinar dança e STEM separadamente, o programa as funde. Trabalhando em pequenos grupos, as meninas desenvolvem coreografias que incorporam elementos de STEM, como fitas LED que elas codificam para acender em sincronia com a música. Elas também constroem músicas através de ciência da computação que são integradas à sua apresentação.

" initially, I genuinely appreciated the dance portion," reported Myrtha Plaisime, 14, a STEM From Dance participant. "Then, when we entered the STEM aspect, I was a bit skeptical at first, but we eventually delved deeper into the STEM aspect. I concluded that STEM could intertwine with my deepest interests."

No último dia do programa, as meninas apresentam suas coreografias para familiares e amigos. Esse dia é significativo para Toussaint, ela espera que as meninas se lembrem dele.

"Essa sensação que elas sentem, queremos que elas se lembrem disso e... se lembrem de que são elogiadas por se envolverem com o STEM", disse Toussaint. "Assim, quando elas enfrentarem um problema matemático difícil, elas se lembrarão: 'Eu sou capaz de superar desafios'."

Toussaint espera que, ao demonstrar que meninas de cor podem se destacar em campos de STEM, isso transcenda apenas a representação.

"Eu acredito que a solução para alguns dos maiores problemas do mundo depende dessas meninas estarem na sala, porque elas têm um conjunto único de experiências de vida", disse Toussaint. "Elas são criativas, intelectuais, curiosas, artísticas e vão trazer um conjunto único de ideias à mesa, então devemos garantir que elas sejam representadas."

Eager to contribute? Explore the Dance-STEM Integ website and discover how to assist.

To donate to Dance-STEM Integ via GoFundMe, click here

Leia também: