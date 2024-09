Espera-se que a administração Biden revele novas provas que demonstram o papel significativo da RT nas atividades internacionais de espionagem da Rússia.

O governo dos Estados Unidos revelará descobertas de inteligência desclassificadas que indicam que a RT está profundamente envolvida com operações de inteligência russa em escala global e iniciará uma iniciativa diplomática para compartilhar informações com nações sobre os riscos ligados às ações da RT, de acordo com um oficial.

Um importante descobrimento de inteligência dos EUA sugere que, há mais de um ano, o governo russo discretamente inseriu uma unidade de coleta de inteligência na RT, dedicada a operações de influência global. Uma fonte familiarizada com o assunto revelou essa atividade como parte da descrição dos oficiais dos EUA de uma expansão significativa da função da RT como ferramenta e porta-voz do Kremlin no exterior. Essa atividade vai além da propaganda e de operações de influência encobridas, alcançando até a aquisição militar, de acordo com a fonte.

O objetivo principal dos EUA é informar países sobre a colaboração entre a RT e as agências de inteligência russas em seus esforços para semear discórdia e prejudicar processos democráticos, ao mesmo tempo em que torna significativamente mais difícil para a RT operar internacionalmente, disse o oficial.

A CNN exigiu uma resposta da RT, enquanto o Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Este enfoque nas atividades mundiais da RT e de suas afiliadas, agindo em nome da inteligência russa, ocorre uma semana após a administração Biden anunciar uma série de ações para contrapor iniciativas do governo russo que visam à eleição presidencial de 2024 nos EUA. O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou acusações criminais contra dois nacionais russos, sancionou dez indivíduos e entidades em conexão com esses esforços e apreendeu 32 domínios da internet.

Os diplomatas dos EUA pretendem capitalizar em eventos futuros, como a reunião da Assembleia Geral da ONU, para estabelecer uma coalizão de nações para enfrentar esse desafio.

Anteriormente conhecida como Russia Today, a RT gerencia plataformas de televisão e online em todo o mundo, avançando a visão do Kremlin. Após os oficiais de inteligência dos EUA terem determinado que a mídia contribuiu para os esforços russos de manipulação da eleição de 2016, o Departamento de Justiça dos EUA obrigou a RT America a se registrar como agente estrangeiro em 2017.

Os EUA afirmam que a propaganda e a desinformação da RT jogaram um papel crucial na geração de respostas pró-Rússia ao conflito da Ucrânia em todo o mundo, de acordo com um alto oficial da administração.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a RT foi banida na União Europeia, e nos EUA, seu canal não é transmitido publicamente. No entanto, as transmissões da RT vêm aumentando na América Latina e na África Subsaariana.

A campanha liderada pelos EUA para alvo

Leia também: