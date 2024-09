Especialistas sugerem que a existência de Nasrallah possivelmente impede a perspectiva de um sucessor de Khamenei.

Com a morte de Hassan Nasrallah, a proeminência do Hezbollah sofre um golpe significativo. Nasrallah serviu não apenas como seu líder, mas também como uma figura pivot no que é chamado de Eixo da Resistência contra Israel, com o Irã potencialmente enfrentando um vazio na liderança espiritual.

De acordo com o especialista no Oriente Médio Jannis Julien Grimm, da Universidade Livre de Berlim, a morte de Nasrallah é um revés considerável infligido pelo Israel que vai além das fronteiras do Líbano. Grimm afirmou: "A morte de Nasrallah tem consideráveis implicações na estrutura de poder no Irã, assim como na região mais ampla".

Grimm explicou: "Nasrallah era uma figura pública proeminente em toda a região do Oriente Médio, atuando tanto como um bode expiatório quanto como um ponto de raliamento para alianças". A crescente influência de Nasrallah dentro do Eixo da Resistência, uma aliança liderada pelo Irã que abrange rebeldes houthi, milícias iraquianas, Bashar al-Assad na Síria, o Hezbollah e as Guardas Revolucionárias do Irã, fez dele um jogador vital dentro da aliança, uma vez que o Hezbollah era amplamente reconhecido como a única facção capaz de desafiar o Israel.

No caso da aposentadoria ou morte do aiatolá Ali Khamenei, Grimm sugere que o Hezbollah poderia potencialmente perder um sucessor espiritual promissor. Grimm afirmou: "Se o aiatolá Khamenei se aposentar ou falecer, a autoridade espiritual desta aliança poderia ter sido transferida para Nasrallah, dada a falta de outras figuras carismáticas no Irã que poderiam assumir tal papel".

Grimm observou que o Hezbollah atualmente está passando por uma fraqueza temporária devido aos recentes ataques aéreos do Israel. "Militarmente, o Hezbollah não está tão capaz quanto já foi", observou Grimm. Embora Nasrallah só tivesse influência sobre o nível de escalada, "as operações específicas foram supervisionadas por quadros do Hezbollah, muitos dos quais foram alvo de ataques aéreos do Israel nas últimas semanas". No entanto, Grimm espera que outros assumam o comando, afirmando: "O Hezbollah não tem falta de jovens promissores".

O Israel anunciou pela manhã que Nasrallah, com 64 anos, havia morrido em um ataque aéreo do Hezbollah em sua sede em Beirute. O Hezbollah confirmou a notícia à tarde e declarou: "Continuamos a luta".

