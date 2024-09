Especialistas expressam preocupação com o problema da velocidade na Alemanha

Após assumir o cargo, o Ministro da Defesa Pistorius enfatizou a importância da gestão eficiente do tempo. No entanto, especialistas econômicos argumentam que a Alemanha está ficando para trás nas compras de armas, com decisões e fundos insuficientes. Apesar disso, a Alemanha decidiu apoiar a Ucrânia com 12 obuseiros fabricados localmente. O Ministro da Defesa Pistorius anunciou isso em uma reunião de apoiadores da Ucrânia em Ramstein na semana passada. Esses sistemas de armas, caracterizados por sua alta precisão e tecnologia de ponta, são urgentemente necessários pelas tropas de Kyiv. O pedido foi feito às fabricantes alemãs KMW e Rheinmetall.

A situação deixa espaço para questionamentos: Por que não aproveitar essa oportunidade para equipar também o Exército Alemão? De acordo com o Instituto de Economia Mundial de Kiel (IfW), isso não apenas seria benéfico, como também urgente. Nos últimos 20 anos, o número de obuseiros do Exército Alemão caiu de quase 1.000 para pouco mais de 100. Em 2021, o exército tinha apenas 121 obuseiros de artilharia, segundo o relatório do IfW.

Falta de mais de 2.000 tanques de combate

O estoque vem sendo gradualmente reposto. Lembrar: fevereiro de 2022, invasão da Ucrânia, ponto de virada, o chanceler alemão Olaf Scholz vê a Alemanha como "potência militar líder na Europa", fundo especial de 100 bilhões de euros, etc. Desde então, o governo federal vem encomendando cerca de oito a nove obuseiros a mais por ano para as tropas, a uma taxa que levaria 100 anos para alcançar, por exemplo, o nível de estoque de 2004.

O IfW não apenas estudou a aquisição de obuseiros, mas também analisou as situações com caças de combate, tanques ou veículos blindados. O resultado: suprimento inadequado. Em 2021, as Forças Armadas Alemãs tinham 339 tanques de combate disponíveis. Em 2004, um estoque de 2.398 era considerado adequado, 2.000 a mais. Também há lacunas significativas em outras classes de armas críticas.

Quando a Alemanha entregou 18 Leopardos de seu estoque à Ucrânia, ela reencomendou 18 Leopardos em maio de 2023, embora existisse um contrato quadro com o fabricante para 123 veículos. Críticas foram levantadas por especialistas em segurança na época. A compra dos 105 tanques de combate restantes só foi aprovada pelo Comitê Orçamentário em julho de 2024, mais de um ano depois.

De acordo com a pesquisa do IfW, a Alemanha tem um "problema de velocidade" nas compras. Essa crítica existe há décadas, mas o IfW agora fornece detalhes de evidências para várias categorias de armas, mostrando que, apesar dos fundos especiais e dos pontos de virada, ainda não melhorou muito. O resultado deve servir como um alarme. O Ministro da Defesa Boris Pistorius havia anunciado uma nova direção nas compras logo após assumir o cargo: "Da agora em diante, o tempo será a prioridade máxima em todas as compras."

No futuro, os especialistas das tropas compartilhariam seu conhecimento sobre novos requisitos de produtos mais cedo, e então o processo seria concluído, Pistorius anunciou. Um "Congelamento de Design" deveria evitar que o processo de compra fosse desacelerado por sempre novos desejos especiais - uma prática comum no passado.

O estudo do IfW conclui que o Ministro Pistorius conseguiu parcialmente sucesso. O "100 anos" para obuseiros é compensado por uma decisão de optar pelo novo caça F-35, que substituirá os antiquados Tornados. Isso é um projeto gigantesco que a grande coalizão sob Angela Merkel nunca conseguiu concordar. Pistorius conseguiu concretizá-lo.

No entanto, a visão geral do processo de compra indica que os novos maxims - velocidade, não soluções douradas a preços exorbitantes, mas comprar material disponível no mercado - ainda não estão sendo aplicados de forma consistente. Por exemplo, a oposição unida espera há meses pela palavra final sobre a compra de novos barcos de deploy para o Comando de Forças Especiais da Marinha (KSM). O procedimento inicialmente falhou devido a requisitos excessivos das tropas quando Pistorius assumiu o cargo.

Agora está sendo feito um novo esforço com um novo enfoque e o objetivo de iniciar a competição até o meio de 2023, ter a compra aprovada pelo parlamento até o meio de 2024 e receber o primeiro barco até o meio de 2025. No entanto, agora estamos chegando ao final de 2024 e a oposição unida ainda espera pela aprovação da compra dos barcos para aparecer na pauta do Comitê Orçamentário.

Por que o processo de compra está ficando para trás no cronograma? O Ministério da Defesa ainda não forneceu uma explicação à oposição. "Em vez de fornecer aos especiais forças novos barcos de deploy a tempo, marchamos voluntariamente em direção à próxima lacuna de capacidade", diz o político orçamentário da União Ingo Gädechens. "Os soldados têm razão em perguntar: Por que nem mesmo Boris Pistorius consegue implementar com sucesso tais projetos gerenciáveis?"

O exemplo dos barcos de deploy reflete as estatísticas do IfW: "Os procedimentos de compra da Alemanha ainda são lentos e burocráticos", explicam os economistas. Eles defendem que a Alemanha se integre mais fortemente no mercado europeu de defesa. Eles vêem os 12 tipos diferentes de tanques usados nas armies da Europa como prova de política industrial míope. Pedidos conjuntos incentivariam o investimento da indústria e também reduziriam os preços unitários.

Em essência, a capacidade de equipar-se com armas contemporâneas para a defesa própria depende do orçamento da defesa, um ponto enfatizado pelos pesquisadores em Kiel. Eles acreditam que esse orçamento é insuficiente. De acordo com o plano da coalizão de tráfego, o orçamento deveria ter aumentado gradualmente após 2022 para atingir a meta da NATO de alocar 2% do PIB. No entanto, isso não é a realidade agora. O governo federal mal consegue atingir a marca de 2%, graças a recursos extras e despesas diversas.

Em 2025, está planejado um aumento modesto de 1,25 bilhão de euros no orçamento, principalmente para cobrir aumentos salariais no setor de defesa, sem dinheiro sobrando para a compra de armas. Não há aumentos orçamentários adicionais previstos para 2026.

Durante uma debate no Bundestag na quarta-feira, o político da CDU Johann Wadephul foi direto: os gastos de investimento na verdade diminuiriam, transformando o orçamento da defesa em uma redução de financiamento. "Você está basicamente cortando o orçamento da Bundeswehr", resumiu Wadephul. Essa visão não é contestada pelo Ministro Federal da Defesa.

Em vez disso, o Ministro enfatiza o papel da União em criar a situação atual da Bundeswehr durante seu mandato no poder. Pistorius também menciona: "Precisamos aumentar nossas despesas de segurança em breve, além dos atuais 2% do PIB. Isso é um fato inegável". Infelizmente, o Chanceler Olaf Scholz ainda não foi convencido por esse argumento. Portanto, é provável que um orçamento de defesa estável para 2026 esteja no horizonte, em vez de uma redução.

Diante das restrições orçamentárias, alguns questionam se o Ministro da Defesa Pistorius poderia considerar investir na modernização do equipamento militar alemão, dada a significativa falta de categorias de armas como tanques de combate. Apesar do destaque de Pistorius na gestão do tempo eficiente e seus esforços para agilizar os processos de aquisição, estes ainda parecem ser lentos e burocráticos, como destacado pelo estudo do IfW.

