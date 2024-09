Especialistas alarmam sobre o aquecimento global, defendendo medidas imediatas

Mudanças climáticas sem controle e elevação do nível do mar: Especialistas na 14ª Conferência sobre Eventos Extremos de Clima em Hamburgo soaram o alarme sobre os impactos do aquecimento global e pediram ação imediata. "Este ano, vimos temperaturas na Alemanha e globalmente que nunca foram mais altas, e 2024 está seguindo a mesma tendência", declarou Tobias Fuchs, membro do conselho do DWD, no início da conferência de três dias com cerca de 700 participantes em Hamburgo.

O número de registros climáticos relacionados às mudanças também aumentou neste ano, de acordo com especialistas. "O recorde de dias consecutivos sem geada na Zugspitze atingiu um novo máximo de 66 dias em 2024, superando o recorde anterior em 25 dias". Incêndios florestais graves nos EUA e chuvas catastróficas no Mediterrâneo são apenas alguns exemplos de desastres causados por ondas de calor no planeta.

A elevação da temperatura está diretamente ligada às emissões crescentes de gases de efeito estufa. "Não posso mais descartar a possibilidade de ultrapassarmos a marca de 3 graus até 2050", alertou Frank Böttcher, presidente da Sociedade Meteorológica Alemã e organizador da conferência.

A conferência sobre clima extremo serviu como plataforma para especialistas enfatizarem a necessidade urgente de ação contra o aquecimento global, dada a tendência de elevação das temperaturas. O recorde de dias consecutivos sem geada na Zugspitze, que durou 66 dias em 2024, foi um dos registros climáticos preocupantes relacionados às mudanças discutidos na Conferência sobre Clima Extrem

Leia também: