Entre os países companheiros da Rússia, a Coreia do Norte representa o risco mais significativo para a Ucrânia.

De acordo com a Inteligência Ucraniana, Coreia do Norte é a Maior Ameaça dos Aliados da RússiaSegundo o serviço de inteligência ucraniano, a Coreia do Norte é a maior ameaça entre os aliados da Rússia. Durante a conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanow, afirmou: "Entre todos os aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nosso maior problema". Ele acrescentou que a ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, intensificou significativamente os combates. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, havia anunciado planos de fortalecer as relações com a Rússia durante suas conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. A inteligência ucraniana está de olho nas remessas de armas de Pyongyang para Moscou e sente seu impacto no campo de batalha. Budanow expressou preocupação com a grande quantidade de artilharia sendo fornecida pela Coreia do Norte.

Ucrânia Prevê Problemas de Recrutamento da Rússia até Meio de 2025De acordo com a Ucrânia, a Rússia pode enfrentar problemas de recrutamento até meados de 2025. O chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanow, falando em uma conferência em Kyiv, afirmou que até o verão de 2025, o governo de Moscou enfrentará um dilema: "Ou declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Isso pode ter um impacto significativo na Rússia. Os oficiais russos ainda não comentaram a previsão da Ucrânia.

Scholz Acusa Ataque Russo à Ucrânia de 'Temerário'O chanceler alemão Olaf Scholz acusou o presidente russo Vladimir Putin de apostar no futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. Em um diálogo com os cidadãos na cidade de Prenzlau, no estado alemão de Brandemburgo, Scholz disse: "A guerra é completamente tola da perspectiva da Rússia". Ele acrescentou que Putin estava enviando centenas de milhares de soldados russos para ferimentos graves e morte, e destruindo as relações econômicas da Rússia com muitos países ao redor do mundo. Scholz também afirmou que a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes e que a Alemanha continuará a apoiá-la militarmente. Ele criticou Putin por arruinar o futuro da Rússia e enfatizou que uma solução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia aceitar que a Ucrânia não é um estado vassalo.

Forças Ucranianas Relatam Sucesso Misturado em KurskAs forças ucranianas relataram novos ganhos territoriais em seu avanço na região ocidental da Rússia, Kursk, mas também perdas devido aos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos empurraram as tropas ucranianas de volta nas proximidades da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma significativa brecha nas linhas de defesa ucranianas. Esses relatórios ainda não foram verificados independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas entraram na região fronteiriça russa de Kursk e afirmaram ter tomado o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Os observadores estimam ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo fez seu primeiro sério esforço para expulsar as tropas ucranianas.

Atrasos na Ajuda à Ucrânia Devidos a 'Problemas Logísticos' nos EUAOficiais dos EUA atribuíram os atrasos na ajuda militar à Ucrânia a "problemas logísticos". Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, afirmou na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv que "Trata-se da complexidade dos logísticos de levar esse material para as linhas de frente". Apesar dos desafios, Sullivan reconheceu que os EUA devem "fazer mais" e "ser melhores" para a Ucrânia. O presidente Joe Biden está "determinado" a usar o tempo restante em seu mandato para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer", anunciou Sullivan. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês.

Scholz Quer Processar Sabotadores do Gasoduto Nord Stream na AlemanhaO chanceler Olaf Scholz chamou o sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no mar Báltico de "ato terrorista". O chanceler alemão quer processar os responsáveis na Alemanha. Em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, no estado alemão de Brandemburgo, Scholz disse: "Isso significa que estamos instruindo todas as agências de segurança e o procurador federal a investigar sem considerar ninguém. Nada será varrido para debaixo do tapete". Ele enfatizou: "Queremos levar os responsáveis a julgamento em um tribunal alemão se pudermos prendê-los". Scholz também desmentiu a ideia de que o governo alemão havia renunciado ao gás natural russo. Foi a Rússia que fechou a torneira do gás através do gasoduto Nord Stream 1. A explosão nos tubos do gasoduto só ocorreu depois que a Rússia já havia parado de fornecer gás à Europa Ocidental através do mar Báltico. Em agosto, o procurador federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano pelo ato de sabotagem.

20:24 G7 Critica Irã por Envio de Foguetes à RússiaRelatos indicam que o Irã está fornecendo foguetes à Rússia, o que levou os países democráticos economicamente poderosos do G7 a condenar fortemente esse fornecimento de armas. Apesar de vários apelos internacionais para que esses envios parem, o Irã continua a armar a Rússia, intensificando assim seu apoio militar à Rússia em seu conflito contra a Ucrânia, como consta em uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o representante da UE. Relatos indicam que a Rússia está usando armas iranianas para matar civis ucranianos e atingir infraestrutura crítica. Recentemente, o Reino Unido e os Estados Unidos alegaram que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã. Teerã negou essas alegações. "O Irã deve cessar imediatamente todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e parar o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representa uma ameaça imediata à população ucraniana e à segurança regional e global", diz o comunicado emitido pela presidência italiana do G7. "Continuamos firmes em nossa determinação de responsabilizar o Irã por seu apoio intolerável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que só serve para enfraquecer a segurança global."

19:41 Putin Defende Liberdade de Expressão na Rússia Apesar de seus críticos presos considerarem isso contraditório, o presidente russo Vladimir Putin destaca a importância da liberdade de expressão e de informação. "Em um período em que o processo multifacetado da multipolaridade está em progresso, é particularmente crucial proteger os princípios da credibilidade da informação", disse Putin em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, para comemorar o 120º aniversário da agência de notícias do estado TASS. "A verdadeira liberdade de expressão, que abriga diversas opiniões, permite a descoberta de compromissos e soluções compartilhadas para os problemas do mundo", acrescentou Putin. Os meios de comunicação desempenham um papel vital na promoção de uma ordem mundial justa, oferecendo às pessoas uma "perspectiva factual e imparcial do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não são reconhecidos no regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação independentes foram banidos e fechados, e oponentes do governo são perseguidos pela justiça. A TASS, estabelecida em 1904 sob diversos nomes, é agora a maior agência de notícias da Rússia e também é considerada a porta-voz do governo.

19:20 Scholz Rejeita Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus à Ucrânia O chanceler Olaf Scholz rejeitou a possibilidade de fornecer armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões dos parceiros da aliança. Em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo, ele reiterou sua oposição ao fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus com um alcance capaz de alcançar Moscou (aproximadamente 500 quilômetros), citando o "alto risco de escalada" que tal movimento Would entail. "Eu disse não a isso. E isso, é claro, também se aplica a outras armas capazes de alcançar tais distâncias", disse Scholz. "Isso permanece assim. (.) Mesmo que outros países tomem decisões diferentes." (Veja também a entrada das 17:24.) A arma mais poderosa que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

18:29 Stoltenberg Lamenta que NATO Poderia ter Prevenido Invasão Russa da Ucrânia O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admite em uma entrevista à "FAZ" que a NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para desencorajar uma invasão russa. "Agora estamos fornecendo suprimentos militares para uma guerra - então poderíamos ter fornecido suprimentos militares para prevenir a guerra", disse Stoltenberg. O dia em que a guerra começou foi o ponto mais baixo de seu mandato de dez anos, acrescentou ele. (Veja também a entrada das 10:31.) Stoltenberg deve deixar o cargo de secretário-geral da NATO em 1º de outubro, após dez anos, sendo substituído pelo ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

17:50 Scholz Almeja Clareza sobre Propriedade da Refinaria PCK até Fim do Ano O chanceler Olaf Scholz espera alcançar clareza sobre a estrutura de propriedade futura da refinaria PCK em Schwedt até o final do ano. "Esperamos que tudo esteja claro até o final do ano", disse o chanceler em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo. Ele revelou que a Rosneft, sócia russa, havia sido informada de que sua participação deve ser vendida sob a supervisão do governo alemão. Ele revelou que o governo estava ciente das negociações "plausíveis" em andamento. "Sabemos quem está falando com quem e do que eles estão discutindo", disse Scholz, se referindo a um possível investidor do Qatar. Além disso, o Cazaquistão está fornecendo petróleo a Schwedt por meio de um Pipeline russo, substituindo o petróleo russo após o ataque da Rússia à Ucrânia. O governo alemão estendeu initially the trusteeship for the Rosneft shares by an additional half-year in early September to facilitate negotiation. The alternative would be the expropriation of the Russian stake, which is considered legally complex.

17:24 Scholz Exclui Uso de Armas de Longo Alcance pela Ucrânia contra Alvos Profundos na Rússia O chanceler Olaf Scholz confirmou que a Ucrânia não será autorizada a utilizar armas fornecidas pela Alemanha com maior alcance para ataques a alvos situados profundamente dentro da Rússia. "Isso permanece assim", disse Scholz em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo. "Portanto, manterei minha posição, mesmo que outros países tomem decisões diferentes", disse ele, se referindo aos Estados Unidos. "Eu não farei isso porque considero isso um problema."

16:57 Hofreiter Avisa sobre "Milhares de Refugiados" Adicionais da Ucrânia Devido às melhorias nas fronteiras, o presidente da Comissão de Assuntos Europeus no parlamento alemão, Anton Hofreiter, está defendendo uma ação coletiva com a Polônia, entre outros países. "Se não apoiarmos consistentemente a Ucrânia, devemos nos preparar para dezenas de milhares de refugiados da invasão russa na Ucrânia nos próximos anos", disse Hofreiter ao "Tagesspiegel", respondendo às críticas do primeiro-ministro polonês Donald Tusk sobre os controles de fronteira aumentados nas fronteiras externas da Alemanha. Hofreiter defende uma solução europeia para a política de imigração. Ele alerta que, se cada estado-nação implementar suas próprias fronteiras, isso marcará o fim da UE. Ele espera que o chanceler federal Olaf Scholz e Tusk mantenham uma coordenação próxima no futuro, acrescentou.

16:32 Agências de Inteligência Britânicas Publicam Provas de Pontes Destruídas na Região de Kursk pela Ucrânia A agência de inteligência britânica publicou imagens de pontes que foram demolidas pelo exército ucraniano sobre o rio Seim durante operações na região de Kursk. "A Ucrânia continua a atrapalhar os suprimentos russos na região de Kursk através de uma série de ataques que destruíram pontes rodoviárias e flutuantes sobre o rio Seym", escreveu o Ministério da Defesa britânico no X. As imagens foram adquiridas no meio e no final de agosto. A Ucrânia iniciou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto e avançou alguns quilômetros no território russo.

16:05 Vítimas Relatadas em Ataque Ucraniano na Região de Belgorod Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região sul da Rússia, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov relatou que vários projéteis atingiram uma seção de estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Em uma vila próxima, Vosnesenkovka, uma mulher ficou ferida quando um drone atingiu uma residência particular. A informação ainda não foi confirmada independentemente. A Rússia frequentemente alvo áreas civis em países vizinhos. A cidade ucraniana de Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, é uma das cidades mais bombardeadas. A artilharia ucraniana e drones militares regularmente atingem áreas dentro da região sul da Rússia de Belgorod, do outro lado da fronteira. Durante o verão, a Rússia iniciou uma ofensiva contra Kharkiv com o declarado objetivo de criar uma zona de buffer, mas os ataques russos estagnaram a alguns quilômetros da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Trem Convertido em Hospital Trata Feridos Ucranianos Vários hospitais ucranianos foram danificados e o pessoal médico trabalha dia e noite. Para tratar rapidamente os feridos, está sendo utilizado, entre outras coisas, um trem especial. Uma equipe do canal CNN teve acesso a esse trem.

15:26 Estrela de Hollywood Michael Douglas Visita Crianças em Kyiv O ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. Isso foi anunciado pela empresa de ferrovias estatais ucraniana Ukrzaliznytsia no Facebook. De acordo com o relatório, o astro de Hollywood interagiu com passageiros durante seu passeio pela estação. Antes disso, ele encontrou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena, atuando como embaixador da ONU, ao lado de seu filho Dylan.

14:49 Kyiv Procura Autorização para Ataques de Mísseis: "Parece que Biden Não Mudará de Ideia" O coronel reformado Ralph Thiele espera que a controvérsia em torno dos ataques de longo alcance da Ucrânia à Rússia reacenda o debate sobre as entregas de mísseis Taurus. O especialista militar acredita que os Estados Unidos manterão sua posição.

13:58 Zelensky Confirma Libertação de 103 Prisioneiros A Ucrânia confirma uma troca de prisioneiros com a Rússia. Um total de 103 pessoas foram libertadas da prisão russa e retornaram à Ucrânia, anunciou o presidente Zelensky. Entre eles estão soldados, guardas nacionais, guardas de fronteira e policiais. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv e da cidade de Mariupol e da usina de aço Azovstal.

13:38 EUA Concordam com Venda de Caças de Combate Avançados à Romênia O governo dos Estados Unidos autorizou a venda de 32 caças de combate F-35 avançados à Romênia, um aliado da NATO que faz fronteira com a Ucrânia. A embaixadora americana em Bucareste, Kathleen Kavalec, explicou: "A Romênia é um aliado crítico na aliança da NATO, dedicada à segurança e à estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição desses aviões de combate furtivos e multifuncionais da Lockheed Martin, a Romênia ganhará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", disse Kavalec ainda. A primeira entrega está prevista para 2031. O custo estimado do acordo é de US$ 7,2 bilhões.

13:02 Rússia: Mais de 200 Prisioneiros Troca com Ucrânia A Rússia e a Ucrânia trocaram mais de 200 prisioneiros, de acordo com a Rússia. Cada lado liberou 103 pessoas, anunciou o Ministério da Defesa russo no Telegram. Os soldados russos estão atualmente na Bielorrússia, recebendo assistência psicológica e médica, disse o ministério. De acordo com o ministério, os soldados russos trocados foram capturados em Kursk. A Ucrânia ainda não respondeu às declarações da Rússia sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros da Rússia. Se esses indivíduos faziam parte da troca anunciada pela Rússia remain unclear.

12:50 Rússia Declara Vitória em Outro Vilarejo no Leste da Ucrânia No leste da Ucrânia, as forças russas anunciam a captura de mais um vilarejo. Segundo o Ministério da Defesa russo, o vilarejo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi tomado. A pequena localidade fica próxima à cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, que agora corre risco devido ao avanço da Rússia. O exército russo ganhou momento significativo na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo Vladimir Putin reiterou que o objetivo principal do exército russo é tomar a região industrialmente importante do Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça com Destruição Apocalíptica para Kyiv O ex-presidente russo Dmitri Medvedev sugere a aniquilação completa da capital ucraniana Kyiv. A Rússia alegadamente tem justificativa legal para usar armas nucleares devido à incursão da Ucrânia no território russo de Kursk, embora a Rússia tenha até agora se abstenido de fazê-lo. Em retaliação ao uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia, a Rússia poderia transformar Kyiv em um vasto deserto fundido usando sua moderna tecnologia não nuclear, de acordo com Medvedev. Medvedev serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e tem frequentemente empregado linguagem dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Batalhas Épicas Acontecem em Kurakhove A luta intensa no leste da Ucrânia está atualmente centrada na cidade de Kurakhove, de acordo com os relatórios. O crescente descontentamento do público com o uso de armas ocidentais de longo alcance está causando tumulto. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de Odessa Os detalhes do ataque generalizado de drones que ocorreu na noite anterior estão surgindo. De acordo com os relatórios da força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 foram abatidos. A força aérea não revela informações sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relata danos extensos. Vários edifícios em um subúrbio de Odessa foram danificados devido aos destroços de drones. Armazéns foram atingidos no distrito de Ismajil, pelo qual a Ucrânia transporta parte de seu grão. Fragmentos de destroços também caíram em Kyiv. Uma empresa da cidade foi atingida, mas não houve incêndio relatado.

10:31 Stoltenberg sobre Encontro Antes do Início da Guerra: Russos Apresentaram Mapas Falsificados da OTAN O secretário-geral da OTAN que está saindo, Jens Stoltenberg, em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", discute os últimos esforços diplomáticos para deter a Rússia de invadir a Ucrânia antes do início da guerra em fevereiro de 2022. A última reunião do Conselho OTAN-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da OTAN da parte oriental da aliança, o que foi "completamente inaceitável" para a OTAN, mas Stoltenberg acreditava no diálogo e concordou com outra reunião. Durante a reunião, os ministros russos de Relações Exteriores e Defesa afirmaram que não havia planos de guerra e que seu país estava ameaçado pela Ucrânia. Eles apresentaram mapas para supostamente ilustrar como a Rússia estava cercada pela OTAN, mas até esses mapas estavam errados, não marcando a Dinamarca como território da OTAN. Stoltenberg não sabe se isso foi devido a uma má preparação ou intencional. Olhando para trás, ele lamenta que a OTAN e seus aliados não tenham feito mais para fortalecer as capacidades militares da Ucrânia antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a barreira para a Rússia atacar teria sido maior. Se teria sido alta o suficiente é impossível dizer."

10:03 Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como Apoio A Alemanha e a Lituânia assinam um acordo garantindo que uma brigada alemã deployável será estacionada na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold explica o contexto e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim Ansioso para Aumentar a Cooperação com a Rússia O líder norte-coreano Kim Jong Un teria prometido aumentar a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após discussões entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relata que houve uma discussão aprofundada sobre "fortalecer o diálogo estratégico entre os dois países e aumentar a cooperação para proteger seus interesses de segurança mútuos" assim como a situação regional e internacional. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang nega essas alegações como "ridículas".

08:59 Armas de Alcance Estendido para a Ucrânia? Starmer e Biden para Discutir Novamente na Assembleia Geral da ONU Há outra discussão prestes a ocorrer sobre se a Ucrânia deve ser autorizada a usar armas ocidentais de alcance estendido contra alvos na Rússia. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e ele discutirão isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", diz Starmer. Os meios de comunicação britânicos relatam que Biden está disposto a permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses com tecnologia americana - mas não foguetes americanos próprios.

08:23 Zelensky sobre a suposta proposta de Trump: "Falas de eleições são falas de eleições"O candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, tem sugerido repetidamente que poderia pôr fim ao conflito na Ucrânia em um dia, mas sem apresentar uma estratégia concreta. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é questionado em uma entrevista à CNN sobre sua interpretação do comentário de Trump. Zelensky diz: "Não posso compreender hoje, pois não conheço os detalhes por trás de sua declaração e seu significado". A entrevista será transmitida no domingo. Ele esclarece que uma campanha eleitoral americana está em andamento. "E discursos de campanha são discursos de campanha", acrescenta. "Muitas vezes, eles não se baseiam na realidade". Zelensky também menciona que teve uma conversa com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump prometeu seu apoio à Ucrânia, segundo Zelensky. A conversa foi relatada como positiva.

07:27 ISW: Mais soldados necessários em Kursk para expulsar ucranianosA Rússia ainda está conduzindo contra-ataques na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não reconheceu uma operação majoritária com o objetivo de expulsar completamente os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, compartilha que até agora as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal treinados e equipados, além de pequenas partes das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. O think tank sugere: "Uma contraofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá ainda mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nessa área - especialmente se a maioria das unidades implantadas lacks experience de combate".

06:49 Ucrânia sob ataques de drones

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia alvoou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. O exército russo lançou vários grupos de drones de ataque, de acordo com a força aérea ucraniana. Alertas aéreos foram ativados em quase todas as regiões. Por exemplo, na região de Odessa. A marinha relatou ter abatido nove drones lá. Na cidade de Odessa, explosões foram ouvidas, como confirmado pelo prefeito. Não há relatórios de vítimas até agora.

06:13 Mützenich propõe grupo de contato internacional para paz

O líder da fração do SPD, Rolf Mützenich, está defendendo a criação de um grupo de contato internacional para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. "A meu ver, este é agora o momento certo para os aliados ocidentais lançarem uma iniciativa de paz", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é o momento de intensificar os esforços para negociações de paz, com a participação da Rússia na próxima cúpula de paz", acrescentou Mützenich. Quando questionado sobre potenciais membros de um tal grupo de contato, Mützenich sugeriu países como China, Índia, Turquia e Brasil como candidatos adequados. Ele acredita que o trabalho de um tal grupo de contato "poderia ser promissor" e pode desempenhar um papel significativo como mediador.

05:41 UE considera estratégias de extensão de sanções

De acordo com diplomatas da UE, a Comissão Europeia está considerando três alternativas para a extensão de futuras sanções contra a Rússia. Essas cenários foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes internas. O contexto é o bloqueio dos ativos do banco central russo, que têm um valor significativo na concessão de um grande crédito de $50 bilhões da G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde a invasão russa da Ucrânia.

03:40 Klitschko: Debris de drone atinge edifícios de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, compartilhou pelo aplicativo de mensagem Telegram que debris de drone atingiram um edifício da cidade na capital ucraniana. Os debris atingiram um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, nas primeiras horas da manhã. Klitschko mencionou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia relatado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un promete maior cooperação com Shoigu

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu maior cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Como a agência de notícias estatal KCNA relatou, os dois homens tiveram uma conversa detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang e chegaram a um entendimento satisfatório sobre questões relacionadas a uma cooperação mais próxima para proteger interesses de segurança mútuos. Shoigu, que ainda era o ministro da Defesa da Rússia até maio, havia proposto uma maior cooperação entre a Coreia do Norte e a Rússia durante sua visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky apresentará "Plano de Vitória" a Biden em setembroO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmando: "Eu apresentarei o plano de vitória". Falando em Kyiv, o chefe de estado revelou que o plano envolve um sistema de tomada de decisão coletiva para equipar a Ucrânia com as forças necessárias para levar a guerra rumo à paz. "Guerras como essa podem ser justamente concluídas de várias maneiras: ou o exército ocupante é expulso à força ou pela diplomacia", explicou Zelensky, enfatizando que isso garantiria a verdadeira independência da Ucrânia. No entanto, Kyiv depende da assistência dos EUA para alcançar essa posição forte.

10:59 Mudança na Estratégia de Ataque Russo em Direção ao SulSegundo o Exército ucraniano, os confrontos intensos continuam na região oriental do país, com 115 incidentes registrados no briefing noturno de Kyiv. Os combates mais intensos ocorreram perto de Kurachove, enquanto o inimigo também estava ativo perto de Lyman e Pokrovsk. Pokrovsk costumava ser o alvo principal das forças russas, mas elas só conseguiram modestas conquistas territoriais recentemente. Em vez disso, elas ampliaram sua frente de ataque em direção ao sul, com o objetivo de tomar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

21:48 Zelensky: Avanço em Kursk Tem Desfecho DesejadoO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que o avanço da Ucrânia na região russa de Kursk teve o desfecho desejado. Na região de Kharkiv, o inimigo foi detido, e o avanço russo em Donetsk desacelerou. A Rússia ainda não conseguiu nenhuma vitória significativa em sua contraofensiva em Kursk. Anteriormente, especialistas tinham dúvidas sobre a realocação de formações significativas de tropas russas de Donetsk e outras áreas para Kursk. A Rússia alega ter recuperado 10 das 100 aldeias ocupadas.

20:46 "Temor Predomina" - Crítica de Zelensky aos Aliados OcidentaisO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de estar "com medo" quando se trata de ajudar a Ucrânia a contra-atacar mísseis russos. "Se os aliados podem colaborar para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, o que impede que eles façam o mesmo nos céus da Ucrânia? Eles são relutantes em sequer mencionar 'Estamos trabalhando nisso.' Isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão se dirigindo diretamente para nossos vizinhos,'" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Isso é uma vergonha para o mundo democrático," acrescentou o líder ucraniano.

21:14 Rússia Despacha Mais de 8.000 Drones IranianosSegundo o governo de Kyiv, a Rússia lançou 8060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início da guerra. Nenhum comunicado foi emitido por Iran ou Rússia até agora. A Ucrânia acusou o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:03 Incerteza Sobre Permissão de Armas de Alcance Longo para a UcrâniaEm Washington, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para se encontrar. O mundo espera por qualquer anúncio sobre a aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com relatórios do jornal britânico "The Guardian," o Reino Unido permitiu que a Ucrânia realize ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, não haverá nenhum anúncio oficial sobre esse assunto durante a reunião de hoje entre os dois aliados. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - certamente não dos EUA," diz o Diretor de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Ele apenas comenta que eles estão continuando as discussões com o Reino Unido, França e outros aliados "sobre o tipo de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia." Kirby também evita fornecer uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA fará alguma mudança. "Não vou participar de uma discussão hipotética sobre o que faremos ou não em um certo ponto no tempo."

