1. Tel Aviv

O exército de Israel frustrou um míssil balístico hoje, perto do seu principal centro comercial, Tel Aviv, lançado pelo Hezbollah. Parece ser o primeiro míssil balístico disparado pelo grupo militante em direção a Israel, marcando uma escalada significativa nas hostilidades entre as duas partes. O Hezbollah afirmou que estava atacando a sede do Mossad "em apoio ao nosso povo palestino em Gaza" e "em defesa do Líbano e seu povo". Os relatórios iniciais indicaram que não houve danos ou vítimas imediatos após a interceptação. Desde o início do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas em outubro do ano passado, o Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones do Líbano, direcionados ao norte de Israel.

2. Tempestade Helene

Os habitantes da Flórida estão se preparando para a Helene, uma tempestade tropical que está se intensificando rapidamente e pode se tornar um grande furacão hoje. A Helene é esperada para atingir a costa do Golfo da Flórida - potencialmente na região da Grande Curva - tarde na quinta-feira e pode ser a maior tempestade a atingir os EUA em mais de um ano. Isso seria o quarto furacão a atingir os EUA em 2023 e o quinto a atingir a Flórida desde 2022. Um alerta de inundação foi emitido para mais de 20 milhões de pessoas em toda a Flórida até os montes Apalaches do Sul. A região da Grande Curva está Particularly at risk of storm surge; amounts de até 15 pés são previstos. Explore o Rastreador de Tempestades da CNN para ver a previsão do caminho da Helene.

3. Serviço Secreto

O Senado aprovou unanimemente uma lei na terça-feira, garantindo que o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris recebam o mesmo nível de proteção do Serviço Secreto que um presidente em exercício. O senador republicano Rick Scott da Flórida apresentou a legislação ao Senado após a Câmara ter aprovado por unanimidade, 405-0. Agora, ela vai para a mesa do presidente Joe Biden para sua assinatura. O Serviço Secreto está sob escrutínio do Congresso após dois supostos atentados contra a vida de Trump, o primeiro em 13 de julho em um comício na Pensilvânia e o segundo em 15 de setembro no Trump International Golf Club na Flórida. Um novo relatório revelou as falhas dos agentes do Serviço Secreto durante o primeiro ataque foram "previsíveis e evitáveis" e descobriu que vários problemas identificados pelo comitê "ainda não foram resolvidos" pela agência.

4. Ajuda à Ucrânia

Os EUA planejam anunciar bilhões de dólares em apoio à Ucrânia nos próximos dias, comprometendo-se com o financiamento antes do seu prazo após o Congresso ter falhado em incluir uma extensão para a ajuda em seu projeto de lei de gastos temporários para manter o governo em funcionamento. Os líderes do Congresso foram pressionados a excluir a linguagem do projeto de lei de gastos devido à resistência interna dentro do Partido Republicano da Câmara e suas profundas divisões sobre o financiamento para a Ucrânia. Assim que o projeto de lei de gastos passar pela Câmara, o Senado pode ratificá-lo mais tarde hoje ou na quinta-feira - o mesmo dia em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é esperado para visitar o Capitólio dos EUA. Zelensky está programado para se dirigir à Assembleia Geral da ONU hoje em Nova York, onde líderes mundiais se reuniram para discutir preocupações globais e exibir as prioridades de seus países.

5. Preços de medicamentos

Durante uma sessão de interrogatório com o CEO da Novo Nordisk sobre o preço de seus medicamentos blockbuster para diabetes e emagrecimento, Ozempic e Wegovy, o senador do Vermont Bernie Sanders afirmou que aproximadamente 40.000 pessoas morrem anualmente nos EUA se a empresa não tornar os medicamentos mais acessíveis. Isso marcou a última de uma série de audiências que Sanders liderou com os CEOs de empresas farmacêuticas sobre o custo dos medicamentos nos EUA, que são tipicamente muito mais altos - frequentemente várias vezes mais caros - do que em outros países ricos. Sanders observou que o preço de lista para uma caixa de quatro semanas de Ozempic é de $969 nos EUA, enquanto pode ser comprada por $155 no Canadá e $59 na Alemanha. Da mesma forma, o preço de lista de Wegovy é de $1.349 nos EUA, mas é de $186 na Dinamarca, $140 na Alemanha e $92 no Reino Unido, ele explicou.

Zoo finlandês luta para arcar com os custos dos pandas gigantesAdorável? Extremamente caro ... Um zoológico finlandês vai devolver dois pandas gigantes à China porque não pode mais cobrir suas despesas.

Destaques da Semana de Moda de MilãoRoupas sem ferro? Sem problemas, de acordo com o mundo da moda de luxo. Parece que as roupas amassadas e amarrotadas estão na moda.

O que as contas do Instagram dos adolescentes parecemO Instagram vai converter automaticamente milhões de contas de adolescentes para privadas e restringir o tipo de conteúdo que os usuários jovens podem ver no aplicativo. Neste vídeo, a CNN’s Clare Duffy mostra o que os usuários verão à medida que as modificações entrarem em vigor.

Sítios arqueológicos descobertos pela inteligência artificial no desertoPesquisadores em Abu Dhabi afirmam que descobriram uma forma mais eficaz de explorar áreas desertas para importantes sítios arqueológicos enterrados sob a areia.

Ligação entre Parkinson e futebolO correspondente médico-chefe da CNN, Dr. Sanjay Gupta, compartilha sua perspectiva profissional sobre a doença de Parkinson após o Hall da Fama do futebol Brett Favre ter revelado recentemente seu diagnóstico com a doença degenerativa do cérebro.

1111 Esse é o número de telefone para entrar em contato com a linha direta de crise nos EUA, oferecendo assistência emocional gratuita a indivíduos que estão passando por crises de saúde mental. Provedores de telecomunicações-chave agora estão implementando uma tecnologia que direcionará chamadas e mensagens de texto marcadas como 1111 para centros de apoio relevantes, com base na localização geográfica do usuário, como revelado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos ontem. Os formuladores de políticas afirmam que essa atualização permitirá um acesso mais fácil aos serviços locais para those em necessidade, melhorando assim a eficiência e a eficácia - potencialmente salvando vidas.

"Parabéns a cada indivíduo que mostra afeto."

— A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, ao autorizar uma declaração após o reconhecimento histórico da união de mesmo sexo na Tailândia, concedendo a casais do mesmo sexo o direito de se casar na terça-feira.

Residência à beira-mar desmorona nas Ilhas Exteriores da Carolina do Norte Três residências costeiras na Carolina do Norte sucumbiram às águas e à erosão desde a última sexta-feira. Veja imagens fragmentárias de uma casa desabitada sendo engolida pelo oceano esta semana.

