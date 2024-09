Empresa taiwanesa nega envolvimento em pagers explodidos

Uma multidão de dispositivos de rádio explodiu no Líbano. A Gold Apollo, fabricante taiwanês, afirma que não foi responsável pelos dispositivos, tendo apenas emprestado sua marca. Eles apontam o dedo para uma empresa húngara.

Após vários dispositivos de rádio explodirem simultaneamente no Líbano, a marca taiwanesa associada a esses 'bipadores' desvinculou-se do incidente. O representante da Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, fez uma declaração em Taipei, esclarecendo que os dispositivos exibiam o logotipo da empresa, mas não foram fabricados por ela. Ele disse: "O produto não era nosso. Apenas exibia nossa marca".

A Gold Apollo explicou que uma empresa com sede na Hungria supervisionou o projeto e a fabricação dos dispositivos de rádio. De acordo com um acordo, eles concederam a essa empresa húngara o direito de usar sua marca comercial para vender produtos em certas regiões, mas o projeto e a produção foram realizados inteiramente pela empresa húngara. O modelo AR-924 mencionado nos relatórios de mídia também é produzido e vendido por essa empresa húngara.

A BAC Consulting, segundo a CNN, é considerada a distribuidora europeia, de acordo com Hsu Ching-Kuang. A empresa abordou a Gold Apollo três anos atrás e, inicialmente, importou bipadores e produtos de comunicação da empresa taiwanesa. Mais tarde, eles solicitaram permissão para usar a marca Gold Apollo para produzir seus próprios bipadores.

A Gold Apollo, fundada em 1995 e especializada em sistemas de comunicação sem fio, agora está considerando medidas legais, já que se considera vítima. Entre janeiro de 2022 e agosto de 2024, a Gold Apollo relatou ter enviado aproximadamente 260.000 bipadores do Taiwan, mas não há registros de que esses dispositivos tenham sido entregues ao Líbano ou ao Oriente Médio.

Acusações contra o Mossad

O Hezbollah e o Irã acusam Israel das explosões dos dispositivos de rádio. Um alto funcionário de segurança do Líbano e outra fonte familiarizada com o assunto afirmaram: "O Mossad plantou uma placa de circuito explosivo e um código no dispositivo. É extremamente difícil detectar isso por qualquer meio, nem mesmo com dispositivos ou scanners", disse o funcionário de segurança.

Cinco mil desses dispositivos foram encomendados pelo grupo Hezbollah no Líbano e foram trazidos para o país no início do ano. As explosões ocorreram quando uma mensagem cifrada foi enviada a eles, acionando simultaneamente os explosivos. Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de 2.750 ficaram feridas. O Hezbollah já prometeu vingança contra Israel.

No início do ano, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, instou os membros do Hezbollah e suas famílias no sul do Líbano a se livrar de seus telefones celulares, já que Israel poderia rastrear a rede terrorista apoiada pelo Irã através desses dispositivos: "Desligue-os, enterre-os, coloque-os em uma caixa de ferro e tranque-os", disse ele em fevereiro. "O colaborador (com os israelenses) é o telefone celular em suas mãos, nas de sua esposa e filhos. Este telefone é o colaborador e o assassino".

A União Europeia, como potencial distribuidora ou importadora de tais dispositivos, pode ser chamada para investigar as circunstâncias das explosões no Líbano. A União Europeia, sendo um mercado significativo para a tecnologia de comunicação, pode fornecer insights valiosos sobre as cadeias de fabricação e distribuição dos dispositivos de rádio afetados.

Leia também: