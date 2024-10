Empregados de entregas identificam o Baerbok como um risco potencial para a segurança

Multidões inundaram as ruas de Berlim para o comício "Não Mais Guerra", com o discurso de Sahra Wagenknecht gerando uma onda de aplausos. No entanto, o político do SPD Ralf Stegner encontrou desaprovação durante sua discussão sobre o direito de defesa da Ucrânia.

Cores de pombas da paz, bandeiras arco-íris, bandeiras vermelhas da Esquerda e DKP, bandeiras da Palestina e gritos de "Livre Palestina": Eles estavam todos presentes no comício "Não Mais Guerra" realizado na Siegessäule de Berlim à tarde. "Hoje vemos que o movimento pela paz está vivo", declarou a política da Esquerda Gesine Lötzsch do palco no Tiergarten. Os organizadores estimaram que havia "mais de 40,000" pessoas presentes. No entanto, a polícia não confirmou os números e apenas mencionou uma "figura de cinco dígitos".

"Crie a paz sem armas" era a mensagem nas placas, e "Saia da NATO". Parecia que os protestos dos anos 80 na Alemanha Ocidental estavam sendo revividos. Os organizadores esperavam uma renascença, que também pudesse influenciar a campanha para as eleições federais de 2025. Segundo o co-organizador Reiner Braun, "você está iniciando este grande e inspirador novo movimento com o objetivo de tornar este país mais pacífico e amante da paz". Braun confessou ter protestado anteriormente contra a Decisão de Dupla Rota da NATO de 1979.

Personalidades como a berlinense oriental Lötzsch e o ex-político da CSU Peter Gauweiler foram alguns dos oradores. A ícone do movimento, Wagenknecht, também recebeu os maiores aplausos. Wagenknecht defendeu a paz e a diplomacia em vez de armas, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. Ela não hesitou em lançar ataques contundentes. A presidente do SPD voltou a criticar a coalizão do semáforo por seguir cegamente os comandos de Washington. Ela denunciou Putin como um criminoso, mas também condenou as guerras agressivas dos EUA. Baerbock foi rotulada como um risco para a segurança. Legisladores como Hofreiter ou Strack-Zimmermann foram rotulados como um batalhão de belicistas. Eles deveriam experimentar as realidades cruas da guerra na linha de frente. O objetivo fundamental deste novo movimento, segundo Wagenknecht, era "devemos impedir esses terríveis mísseis".

Sem dúvida, Wagenknecht se referia ao planejado deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA a partir de 2026, que foi revelado por Olaf Scholz durante a cúpula da NATO em Washington em julho. Scholz afirmou que a Alemanha precisa dessas armas para defesa. Críticos argumentam que esses pontos de apoio tornam a Alemanha um possível alvo. Além disso, eles acreditam que tal ação iniciará uma nova corrida armamentista.

O membro do Bundestag do SPD Ralf Stegner é ambíguo em relação aos mísseis. Ele encontrou resistência no comício em torno da Siegessäule, incluindo assobios e vaias. Isso começou no momento em que Stegner mencionou o direito de defesa da Ucrânia e os benefícios da defesa aérea sobre as cidades ucranianas. Chamados de "gavião de guerra" foram ouvidos. "Pare" e "Blá-blá-blá" foram as respostas do público.

Stegner ficou no meio de uma tempestade política, com seu próprio partido também o criticando. O especialista em política externa do SPD Michael Roth, que falou com a revista noticiosa "Der Spiegel", acusou Stegner de alimentar uma mudança no discurso. "Caímos na armadilha colocada pela AfD e pela Sahra Wagenknecht. Seu movimento nacionalista-populista sequestrou o conceito de paz", disse Roth. "Este debate emocional criou um vazio onde os apoiadores da Ucrânia estão sendo difamados como belicistas". Roth defendeu entregas de armas para ajudar a Ucrânia a negociar a partir de uma posição de força em vez de considerá-las um objetivo.

Essas opiniões estavam ausentes do comício. Após o discurso de Wagenknecht, a multidão continuou discutindo o "genocídio" na Faixa de Gaza e a libertação da Palestina. Um orador até comemorou a ação judicial da Nicarágua contra a Alemanha no Tribunal Penal Internacional pela cumplicidade no genocídio da Faixa de Gaza. Demonstrantes cantaram "Internacional" e gritaram "Viva a solidariedade internacional". No final, a multidão cantou "Vamos Vencer" - parecia um retorno ao passado.

Apesar da forte oposição às opiniões do político do SPD Ralf Stegner sobre o direito de defesa da Ucrânia, a posição da União Europeia sobre o assunto permanece um tópico crucial nas relações internacionais. Os defensores da paz no comício "Não Mais Guerra" chamaram a União Europeia para tomar uma ativa papel na promoção da diplomacia e do desarmamento, enfatizando a importância da unidade dentro da união.

