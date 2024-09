- Emitido mandado de prisão para candidatos à oposição na Venezuela

Após a controvertida eleição presidencial da Venezuela em agosto, marcada por alegações de fraude, um mandado de prisão foi emitido contra o líder da oposição Edmundo González Urrutia. O ex-diplomata é acusado de usurpar a autoridade, incitar a desobediência à lei, conspirar e sabotar, de acordo com uma decisão do tribunal de Caracas que lida com casos de terrorismo, a pedido do Ministério Público.

Após a eleição de 1º de agosto, a comissão eleitoral anunciou o presidente incumbente Nicolás Maduro como vencedor, embora os resultados completos ainda não tenham sido publicados. Os oponentes contestam a integridade da eleição, alegando a vitória de González, enquanto Maduro teria obtido apenas 30%.

O paradeiro de González permanece desconhecido desde que ele apareceu publicamente em uma manifestação em Caracas em 3 de agosto. Ele tem se dirigido aos seus apoiadores por meio de vídeos, ignorando três intimações do Ministério Público.

A líder da oposição María Corina Machado condenou o mandado, chamando-o de "desligado da realidade". "Ao ameaçar o presidente eleito, eles apenas fortalecem a unidade entre os venezuelanos e o apoio global a Edmundo González", ela mencionou na plataforma X.

A oposição alega ter acesso a listas detalhadas de resultados de mais de 80% das estações de votação, sugerindo que González recebeu 67% dos votos, enquanto Maduro conseguiu apenas 30%. Os Estados Unidos e vários países da América Latina reconhecem a vitória eleitoral de González, enquanto a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos lançaram dúvidas sobre os resultados oficiais.

Após o mandado, Maduro afirmou na televisão venezuelana: "Ninguém está acima da lei. O Ministério Público o convocou três vezes, e ele não apareceu. Ele desconsidera o Ministério Público. Que tipo de país é esse? González Urrutia se vangloria de ignorar as leis."

Crítica internacional ao mandado

Vários países da região repreenderam as autoridades venezuelanas. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina declarou: "A República Argentina rejeita o mandado de prisão emitido pelo Ministério Público da ditadura de Maduro contra o vencedor das eleições presidenciais de 1º de agosto, Edmundo González Urrutia, e alerta a comunidade internacional sobre a onda de radicalização orquestrada pelo regime com o objetivo de criminalizar as forças democráticas na Venezuela".

O Ministério das Relações Exteriores do Chile escreveu: "O governo do Chile condena qualquer tipo de repressão contra os oponentes do regime ditatorial na Venezuela".

Guaidó também na mira

A reeleição de Maduro em 2018 não foi reconhecida por vários países. Juan Guaidó, que era então o presidente da Assembleia Nacional, proclamou-se presidente interino no ano seguinte, mas não conseguiu obter apoio no país, principalmente devido à lealdade das Forças Armadas a Maduro, permitindo que ele suportasse os protestos.

Um mandado de prisão foi emitido contra Guaidó em outubro de 2020. Ele é acusado de traição, usurpação de autoridade e apropriação indébita. Agora vivendo no exílio nos EUA, ele foi acusado pelo Ministério Público de cometer esses atos.

Lutando com má governança, corrupção e sanções internacionais, a Venezuela é um país onde mais de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, com estimativas da ONU sugerindo que mais de sete milhões de pessoas deixaram o país desde 2020 devido à pobreza e à violência.

EUA apreendem avião de Maduro

As autoridades americanas apreenderam um avião pertencente a Maduro pouco antes de emitir um mandado de prisão para González por violações de sanções. O avião Dassault Falcon 900EX foi apreendido na República Dominicana e transportado para a Flórida, anunciou o Departamento de Justiça em Washington. O Procurador-Geral Merrick Garland afirmou: "O avião foi ilegalmente adquirido por $13 milhões através de uma empresa de fachada e contrabandeado para fora dos EUA, para ser usado por Nicolás Maduro e seus comparsas".

O governo venezuelano criticou a apreensão, acusando "as autoridades americanas de endossar uma prática criminosa que só pode ser caracterizada como pirataria, apreendendo ilegalmente um avião pertencente ao Presidente da República e justificando isso com as medidas coercitivas unilaterais e ilegais que eles impõem em todo o mundo", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em Caracas.

