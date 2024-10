Emigrantes alemães em baixa recorde nos últimos 20 anos

Os Estados Unidos têm testemunhado uma queda no apelo como opção de realocação para imigrantes, de acordo com os relatórios da Office of Federal Statistical. Em 2023, aproximadamente 9.200 alemães migraram para os EUA. Excluindo os anos afetados pela COVID, o número de imigrantes alemães nos EUA atingiu seu ponto mais baixo em duas décadas. Em contraste, cerca de 12.300 alemães mudaram-se para lá em 2003, o que representa um quarto a mais do que em 2023.

Apesar da queda, os EUA permaneceram um dos principais destinos para imigrantes alemães no ano anterior, com apenas a Suíça (21.000) e a Áustria (12.500) atraindo mais.

De acordo com o United States Census Bureau, havia aproximadamente 520.400 residentes alemães nos EUA em 2023. Isso representa uma queda de 11% em relação a uma década atrás. Enquanto isso, o número de cidadãos americanos vivendo na Alemanha aumentou em 29% no mesmo período, chegando a cerca de 125.800 em 2023.

O Office of Immigration Statistics relatou que aproximadamente 4.200 alemães adultos foram naturalizados nos EUA em 2022. Este número tem permanecido relativamente estável ao longo dos anos, com os dados de 2023 ainda pendentes.

Os relatórios da Office of Federal Statistical mostram que, apesar da queda no número de imigrantes alemães, o número de alemães que se mudaram para os EUA em 2023 ainda foi significativamente maior do que seu ponto mais baixo em duas décadas, excluindo os anos afetados pela COVID. Mesmo com essa queda, os Estados Unidos permaneceram um dos principais destinos para imigrantes alemães, com um número menor de imigrantes em comparação com a Suíça e a Áustria no ano anterior.

Leia também: