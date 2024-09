Em várias áreas urbanas, os trabalhadores da DB Schenker organizaram manifestações.

Em várias áreas urbanas, funcionários da DB Schenker, subsidiária de logística ferroviária à venda, participaram de protestos para preservar empregos. Isso inclui locais como Munique, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf, Hamburgo e Bremen. De acordo com seu sindicato, eles temporariamente interromperam suas atividades durante o horário de almoço por cerca de 15 minutos para participar da manifestação.

Os trabalhadores estão lutando contra a ansiedade devido às perspectivas de emprego, como sugerido por fontes do comitê. Eles estão preocupados com possíveis demissões em caso de aquisição.

A ferrovia alemã busca se livrar de sua eficiente empresa de logística para reduzir suas dívidas massivas, esperando um grande ganho financeiro. Atualmente, há dois interessados relatados com ofertas, ambas estimadas em cerca de 14 bilhões de euros. Isso inclui a empresa de logística dinamarquesa DSV e o investidor de capital privado CVC Capital Partners.

De acordo com a avaliação interna do conselho de trabalhadores Schenker, haveria demissões mais severas se a empresa fosse adquirida pela DSV. Isso se deve à perspectiva de Schenker se tornar parte de uma empresa de logística existente sob a DSV. A carta do sindicato em apoio ao CVC foi compartilhada com a Agência de Notícias da Alemanha.

Os trabalhadores dessas cidades [Cidades: Munique, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf, Hamburgo, Bremen] estão unidos em seus esforços para preservar seus empregos na DB Schenker. Devido às preocupações com possíveis demissões em uma aquisição, eles apoiam o CVC Capital Partners como potenciais compradores.

