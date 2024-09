Em uma reviravolta, a legislação de energia limpa de Biden rejuvenesceu essa área conservadora da Geórgia, que continua a apoiar Trump.

Aqui você encontrará a fábrica da Qcells que produz 32.000 painéis solares por dia e tem uma capacidade total de produção de painéis de 5,1 gigawatts. Para referência, as autoridades destacam que a capacidade pico da Usina Hoover é de aproximadamente 2 gigawatts.

Lisa Nash, gerente da planta, disse enquanto mostrava a CNN o piso da fábrica de alta tecnologia em agosto: "Cheguei aqui e vi terra. Não havia prédio. Fui a primeira a ser contratada."

Quando perguntada se poderia ter imaginado onde as coisas estariam agora, ela respondeu sem hesitar: "Não."

Nash acredita que o crescimento significativo não é apenas uma vitória para a empresa ou a indústria, mas também uma bênção para a comunidade local em Dalton.

"A população está crescendo. Eles estão comprando casas, alugando, fazendo compras, comendo fora. Eles estão contribuindo para a comunidade local e pagando impostos", explicou Nash.

Essa operação de ponta se tornou realidade graças à legislação abrangente sobre mudança climática aprovada pela administração Biden em 2022.

"Temos tido apoio em vários níveis no estado e federalmente", disse Scott Moskowitz, diretor de estratégia de mercado e assuntos públicos da Qcells. "No entanto, não foi até a aprovação da Lei de Redução da Inflação que realmente forneceu a faísca necessária para essa indústria fazer investimentos em grande escala."

Foi por isso que a vice-presidente Kamala Harris visitou a planta no ano passado para destacar seu progresso e conversar com alguns de seus funcionários.

"Conhecê-la e ter uma conversa com ela foi um choque para mim. Pensei que ela estava muito acima, mas fiquei surpresa com sua interação e franqueza", disse Kimberly Richardson, a funcionária da Qcells escolhida pela gerência para apresentar Harris durante sua visita.

Richardson representa a nova onda de trabalhadores da manufatura - alguém sem experiência prévia em painéis solares ou no setor de tecnologia verde, mas que se adaptou rapidamente e subiu na hierarquia dentro da empresa, agora gerenciando a operação de reciclagem da planta.

Para Richardson, uma mulher afro-americana, a campanha presidencial de Harris tem um significado significativo.

"Ela representa todas as mulheres da América. Todas as mulheres. Ela estabeleceu o padrão para todas as mulheres da América, todas as meninas, para dizer 'Eu posso fazer isso', e isso é uma coisa boa", disse Richardson.

Enquanto a Geórgia é um estado de batalha fortemente disputado, a perspectiva de Richardson não é comum aqui, onde o apoio ao ex-presidente Donald Trump é forte.

"Ela não foi bem-recebida no norte da Geórgia", disse o republicano estadual Kasey Carpenter sobre a visita de Harris.

A fábrica da Qcells oferece uma visão do cruzamento do governo local, estadual e federal trabalhando juntos para acelerar uma transformação na manufatura que rejuvenesceu uma economia local. Que isso aconteça em uma comunidade que apoia um candidato presidencial que criticou a própria lei crucial para seu rápido crescimento destaca a ligação complexa - e às vezes contraditória - entre política e economia local.

No entanto, localizada no distrito congressional representado pelo republicano Marjorie Taylor Greene, Dalton é terra de Trump.

"Independência que mantemos aqui - é essa independência e o candidato outsider Trump que tocou uma corda aqui", disse Carpenter sobre o forte apoio a Trump na região. "E meu povo, eles apreciam isso. E honestamente, eu também."

Carpenter não é um ardente apoiador de Trump.

"Temos dois candidatos para escolher, mas é como escolher entre 27 caixas de cereal na loja. É frustrante que você só tenha duas escolhas", disse ele.

No entanto, a discussão econômica para os eleitores aqui gira em torno de um assunto.

"A inflação é uma questão crítica para nossa comunidade agora, que ofusca qualquer outra consideração", disse Carpenter.

A fábrica da Qcells - a maior de seu tipo no hemisfério ocidental - está localizada em uma área conhecida como a "capital do tapete do mundo" há décadas.

O painel de boas-vindas aos visitantes de Dalton enfatiza a domínio da área na indústria de carpete e piso.

No entanto, também deixou a área particularmente suscetível a algo anteriormente considerado impossível: um colapso no mercado imobiliário.

"Foi um desastre para nós aqui", lembrou Carpenter sobre a crise financeira de 2008. "Parecia uma cidade fantasma. Levou anos para recuperar."

O colapso do mercado levou os líderes locais a considerar e implementar a diversificação da economia da cidade, o que estava alinhado com os esforços dos autoridades estaduais, mais recentemente pelo governador Brian Kemp, para oferecer incentivos às grandes empresas para se mudarem ou construírem na Geórgia.

Os incentivos da administração Biden completaram a iniciativa de energia verde.

"Eles são todos igualmente importantes", respondeu Nash. Quando perguntada sobre qual apoio foi mais crucial para trazer o projeto à realidade entre o governo local, estadual e federal, "É como uma receita, e sem um ingrediente, você não pode fazer com sucesso esse projeto."

Em Dalton, esse senso de comunidade é aparente ao entrar no Oakwood Cafe. Este é o emprego diurno de Carpenter como legislador estadual e serve para manter sua ligação com seus constituintes quando a Legislatura está em sessão em Atlanta.

"Estou muito conectado", sorri Carpenter. "Nas segundas-feiras eu frasco o frango deles e nas sextas-feiras eu limpo a louça deles."

Carpenter fala de sua comunidade e seus residentes com carinho.

"É de colarinho azul, cara. Somos todos trabalhadores", disse ele.

No entanto, ele reconhece uma torção ideológica no desenvolvimento econômico da região nos últimos anos.

"Estamos cultivando a energia verde que eles não se importam muito", admitiu ele. "Mas eles estão começando a ver o impacto na economia."

O impacto foi substancial, de acordo com Carpenter.

"Seja em serviços de limpeza, restaurantes, catering, plásticos, sacos de lixo, envio de mercadorias ou outras indústrias, tudo vem de iniciativas como esta", explicou ele.

Ameaças não abordadas

A manifestação mais tangível desse impacto pode ser vista no novo hotel boutique construído no centro de Dalton, a poucos passos do Oakwood Cafe. O hotel marca o renascimento da cidade após meio século sem um.

Apesar das promessas de Trump de revogar as regulamentações climáticas, que impulsionaram o crescimento da cidade, sua retórica de campanha não convenceu os eleitores em Dalton.

"Não acho que eles percebam que, se tudo for revogado, isso afetaria os 2.500 empregos na extremidade sul do condado. É real e tem consequências", alertou Carpenter.

Os oficiais da Qcells argumentam que seu investimento em Dalton começou em 2018 devido aos impostos de Trump sobre painéis solares, incentivando a produção local.

No entanto, as ameaças de Trump ainda pairam, mesmo que o apoio bipartidário dê ao projeto um nível de proteção se ele vencer nas próximas eleições.

"Você me perguntaria isso depois de novembro?" Nash, a gerente da fábrica da Qcells, perguntou quando questionada sobre o futuro da indústria.

Mas ela destacou a magnitude das mudanças em andamento e suas implicações para o futuro.

"Não, sou otimista porque ainda estamos raspando a superfície", disse ela.

Essa otimismo pelo futuro ressoa fortemente com Nash.

"Ambos os meus pais me disseram: 'Não vá para a manufatura.' Gostaria de pensar que eles estão orgulhosos de mim hoje por causa disso. Imaginei meus filhos e netos escolhendo esse caminho", compartilhou ela.

Essa mudança é evidente em toda a comunidade, transformando uma cidade de uma única indústria em algo mais diversificado.

Quando questionado se havia planos para adicionar "Capital solar do mundo" nos sinais da cidade de Dalton, Carpenter refletiu por um momento.

"Não, mas deveríamos", concluiu ele. "Temos que esperar e ver onde a história nos leva. Por enquanto, a história permanece."

