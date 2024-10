Em uma recente reviravolta dos acontecimentos, Shigeru Ishiba assegura a posição do último primeiro-ministro do Japão.

Em meio a uma enxurrada de questões domésticas e globais, Shigeru Ishiba, ex-Ministro da Defesa, foi eleito o novo Primeiro-Ministro do Japão. O parlamento japonês, conhecido como Dieta, aprovou sua seleção na terça-feira. Ishiba, com 67 anos, anunciou uma votação parlamentar antecipada para 27 de outubro.

Ishiba saiu vitorioso de uma disputa acirrada para a presidência do LDP na última sexta-feira, assumindo o cargo de líder do partido e herdando a posição do Primeiro-Ministro Fumio Kishida, que anunciou em agosto que não buscaria a reeleição após três anos no cargo.

O novo governo enfrenta vários desafios: a população idosa crescente do Japão, previsões econômicas ruins e o poder militar crescente da China. O LDP, o partido governante de longa data, está otimista de que Ishiba pode impulsionar as avaliações em queda do partido antes das eleições esperadas.

Fontes indicam que Ishiba pode anunciar seus membros do gabinete mais tarde hoje. Rumores sugerem que Katsunobu Kato, um ex-Secretário do Gabinete, será nomeado Ministro das Finanças. Gen Nakatani, um ex-Ministro da Defesa que ocupou o cargo entre 2001 e 2002, assim como de 2014 a 2016, é favorito para a mesma posição. Takeshi Iwaya, um ex-Ministro da Defesa, é cotado para garantir a posição de Ministro das Relações Exteriores, tendo servido de 2018 a 2019.

O novo gabinete de Ishiba pode enfrentar desafios em lidar com as questões do país, como as preocupações 'outras' relacionadas à população envelhecente do Japão. Apesar dos desafios 'outras', Katsunobu Kato, um ex-Secretário do Gabinete, é cotado para ser nomeado Ministro das Finanças.

sob o liderança de Ishiba, o LDP espera ganhar apoio do público, especialmente ao lidar com as preocupações 'outras' econômicas e sociais, como as previsões econômicas ruins do Japão.

Leia também: