Em uma recente comunicação, o presidente Biden alerta os líderes do Congresso de que certos fundos de ajuda a desastres devem esgotar-se antes da próxima eleição.

Comunicado enviado a líderes políticos no fim de semana e inicialmente obtido pela CNN, Biden afirmou que a Agência Federal de Gestão de Emergências e o Departamento de Defesa podem precisar de fundos adicionais no futuro, embora currently possessam fundos suficientes para atender às necessidades imediatas de recuperação após o furacão. "Eles estão executando missões vitais, de salvamento e manutenção da vida e continuarão a realizar essas tarefas dentro dos limites de financiamento existentes", escreveu o Presidente.

No entanto, Biden levantou outra bandeira vermelha em relação à assistência financeira direcionada através da Administração de Pequenas Empresas, que é projetada para ajudar proprietários de pequenas empresas e donos de casas a recuperar propriedades e equipamentos perdidos ou danificados. De acordo com Biden, esse programa "está prestes a acabar em algumas semanas e antes do retorno do Congresso".

O programa de empréstimos de ajuda a desastres da SBA oferece até $2 milhões a empresas e $500 mil a proprietários de casas para cobrir os custos decorrentes de propriedades destruídas ou perdidas durante o programa de empréstimos de ajuda a desastres. Durante catástrofes extremas, o programa de empréstimos para danos econômicos ajuda as empresas a cobrir suas despesas de pagamento e manter suas operações.

Funcionários anônimos da administração revelaram que o programa precisa de mais $1,6 bilhão em financiamento para atender às necessidades de aproximadamente 3.000 novos pedidos relacionados aos danos causados pelo Furacão Helene.

Em junho, a Casa Branca pediu $4 bilhões em fundos de ajuda a desastres para cobrir despesas relacionadas ao colapso da Ponte Key em Baltimore, a recuperação em andamento após os incêndios florestais em Maui e os ventos que devastaram o Meio-Oeste. No entanto, um acordo de financiamento preliminar que prolongaria as operações do governo até dezembro não incluiu esse pedido. Como resultado, a Casa Branca alertou que o financiamento inadequado poderia levar a "essencialmente paralisar as operações" do programa de empréstimos para desastres durante o outono.

Durante suas visitas para avaliar os danos na Carolina do Norte, Geórgia e Flórida esta semana, Biden informou aos repórteres que o financiamento adicional "não pode esperar... as pessoas precisam de ajuda imediatamente".

Em uma entrevista à Fox News, o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que os legisladores avaliarão as necessidades pós-Helene após as eleições. Em sua carta, Biden concordou que um pacote abrangente de ajuda a desastres seria necessário quando o Congresso reassumir no dia 12 de novembro - mas enfatizou que pode ser necessária ação em programas específicos antes dessa data.

"É essencial que o Congresso impeça que programas críticos de ajuda a desastres, como o programa de empréstimos da SBA, fiquem sem fundos durante o período de recesso do Congresso", escreveu ele.

O Congresso está atualmente em recesso durante o mês de outubro antes das eleições, enquanto os legisladores fazem campanha em seus respectivos distritos. Alguns legisladores têm pressionado para que o Congresso retorne, se necessário - incluindo os senadores republicanos Rick Scott da Flórida e Lindsey Graham da Carolina do Sul - embora não existam planos atuais para que o Congresso retorne à sessão.

Após a devastação do Furacão Katrina na Louisiana em 2005, o Congresso encurtou seu recesso de verão, com um pequeno número de membros retornando ao plenário para supervisionar uma primeira parcela de $10,5 bilhões em ajuda, que foi aprovada sem oposição em ambas as câmaras. Uma ação semelhante poderia ser viável com muitos membros ausentes de Washington, se não houvesse oposição. No Senado, no entanto, um único membro poderia inibir sua rápida aprovação.

Apesar do financiamento atual ser suficiente para as necessidades imediatas de recuperação após o furacão, o Presidente Biden expressou preocupação com o programa de ajuda a desastres da SBA ficando sem fundos em breve. Ele instou o Congresso a evitar que programas críticos, como o programa de empréstimos da SBA, fiquem sem fundos durante o período de recesso.

