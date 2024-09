Em uma medida sem precedentes, a procura de títulos do governo britânico atingiu um recorde de 110 mil milhões de libras.

Um pedido extraordinário para um título do governo do Reino Unido com prazo de 15 anos gerou uma resposta enorme, com pedidos ultrapassando £110 bilhões (aproximadamente €131 bilhões), de acordo com a Gerência de Dívida (DMO), que supervisiona a gestão da dívida do país. Isso quebrou o recorde anterior para uma venda em sindicato.

Apesar desse interesse extensivo, apenas £8 bilhões foram atribuídos para esse título. O título tem um cupom de 4,375% e vencerá em janeiro de 2040.

Essa venda bem-sucedida serve como mais uma indicação do interesse robusto dos investidores em títulos do Reino Unido, principalmente devido a taxas de juros mais altas em comparação com outros países. Isso é devido às especulações de que o Banco da Inglaterra pode não baixar as taxas de juros tão drasticamente quanto a Reserva Federal dos EUA ou o Banco Central Europeu no próximo ano.

Os investidores emprestam dinheiro ao governo do Reino Unido em troca de comprar títulos, ganhando pagamentos de juros pré-definidos antes do retorno de seu investimento inicial no vencimento. Além disso, eles podem vender essas securities no mercado se necessário.

O título foi emitido a um preço de 100,351, o que equivale a uma taxa de juros de 4,3438%. Essa taxa de juros varia de acordo com as ajustes no preço do título.

Apesar da demanda esmagadora, apenas uma parte dos pedidos foi atribuída para o retorno do título. Os investidores recuperarão seu investimento inicial, além dos pagamentos de juros pré-definidos, no vencimento do título.

